Jack Long, Minh Trường, Nhã Thy hào hứng với chương trình thơ - nhạc Trần Thiện Hà





Từ trái sang: Jack Long, Nhã Thy và Minh Trường

Chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật tại Trung tâm Nghệ thuật TP HCM, nhiều ngày qua, nhà thơ Trần Thiện Hà đã dồn hết tâm trí để hoàn thiện sự kiện văn nghệ đặc biệt kỷ niệm chặng đường sáng tác. Chương trình sẽ được diễn ra lúc 14 giờ 30 phút ngày thứ bảy 18-4 tại Hội trường Trung tâm Nghệ thuật TP HCM (57 Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TP HCM)

Từ những câu thơ lặng lẽ bước ra khỏi trang giấy, đi qua ký ức chiến tranh và đời sống, để trở thành âm nhạc, chương trình nghệ thuật "Giai điệu từ những vần thơ – Trần Thiện Hà" hứa hẹn sẽ chạm vào cảm xúc bằng hành trình trở về ký ức của người yêu thơ và nhạc, cùng ông trải nghiệm hành trình của ký ức được gọi tên bằng âm nhạc.

"Rạng ngời hai tiếng quê hương"

Chương trình đã được chuẩn bị để mạch cảm xúc xuyên suốt hướng tới những tâm hồn yêu thơ, ở đó quê hương như một thực thể sống, hiện diện trong từng địa danh, từng kỷ niệm, từng số phận con người.

Những bài thơ của Trần Thiện Hà vốn không cầu kỳ về cấu trúc, cũng không tìm cách phô diễn kỹ thuật. Đó là dạng thơ ký ức được chưng cất từ trải nghiệm đời sống, từ chiến tranh, từ những chuyến đi dài dọc đất nước.

Ông đã từng tâm sự, khi được phổ nhạc, chất liệu trong thơ giữ nguyên độ mộc mạc, nhưng lại mở rộng biên độ lan tỏa. Chính vì thế chùm ca khúc: "Mộc Châu mùa vui", "Quảng Trị ngày nắng mới", "Đà Nẵng ấm tình người", "Rừng đước Cà Mau", "Tạm biệt Giồng Trôm"… hứa hẹn sẽ tạo nhiều cảm xúc.

Nhà thơ Trần Thiện Hà

Người nghe sẽ cùng ông đi qua từng vùng đất, nhận ra mỗi địa danh đều mang theo một lớp trầm tích ký ức.

"Ở đó, không có khoảng cách giữa người sáng tác và người thưởng thức. Cảm xúc được truyền đi trực diện, giản dị, nhưng có độ bền. Khi thơ chạm đến những vùng sâu của đời sống" – nhạc sĩ Phạm Hoàn Long - người sáng tác ca khúc "Quảng Trị ngày nắng mới" phổ thơ của Trần Thiện Hà đã nhận định.

Phần giữa chương trình là điểm lắng

Chương trình sẽ giới thiệu những ca khúc gồm: "Mẹ là cô giáo", "Thương mẹ", "Nhớ con tu hú"…hứa hẹn mở ra một không gian riêng tư, nơi ký ức gia đình giao thoa với ký ức dân tộc.

Những câu chuyện về người mẹ dạy học trong chiến tranh, về người cha gắn với hình ảnh con tu hú, không dừng lại ở hoài niệm. Chúng gợi lại một thế hệ đã sống, đã hy sinh, đã âm thầm giữ gìn những giá trị căn cốt của đời sống Việt.

Âm nhạc ở phần này sẽ không dàn dựng phức tạp. Chính sự tiết chế lại tạo ra chiều sâu. Giọng hát của các nghệ sĩ trở thành phương tiện truyền tải ký ức, thay vì là công cụ phô diễn kỹ thuật.

Nhà thơ Trần Thiện Hà chuẩn bị thật ý nghĩa cho đêm thơ nhạc "Giai điệu từ những vần thơ"

Ký ức chiến tranh và biểu tượng của thế hệ

Một trong những điểm nhấn của chương trình sẽ là tuyến ca khúc về chiến tranh và người lính. "Vòng tròn bất tử", hay mashup "Khúc hát trên đường 1C – 1C con đường huyền thoại" đưa khán giả trở lại những năm tháng khốc liệt.

Đáng chú ý hơn là việc kết hợp tân nhạc với vọng cổ trong một số tiết mục đã tạo ra cầu nối giữa các loại hình nghệ thuật. Đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh tìm kiếm ngôn ngữ mới cho sân khấu âm nhạc hiện nay. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ Minh Trường, Nhã Thy đến từ Nhà hát Trần Hữu Trang. Cả hai sẽ hát bài "Khúc hát trên đường IC - IC con đường huyền thoại" (sáng tác: Phạm Hoàn Long, Đức Hiền).

Nghệ sĩ Nhã Thy





Khi chương trình nghệ thuật trở thành đối thoại

Chương trình sẽ không dừng ở việc biểu diễn. Nó mở ra một cuộc đối thoại giữa các thế hệ, giữa ký ức và hiện tại, giữa cá nhân và cộng đồng. Và điều đáng quý hơn là thơ của ông có nhiều nhạc sĩ phổ thơ, sáng tác thành ca khúc, được đông đảo khán thính giả yêu thích.

Trong bối cảnh đời sống âm nhạc đang tìm kiếm những giá trị bền vững, cách tiếp cận như chương trnhf này cho thấy một hướng đi đáng suy ngẫm: trở về với chất liệu đời sống, nhưng kể lại bằng ngôn ngữ của hôm nay.

Tham gia chương trình còn có các ca sĩ, nghệ sĩ: NSƯT Phạm Khánh Ngọc, ca sĩ Huỳnh Lợi, Quốc Đại, Jack Long, Minh Trường, Nhã Thy, nhóm ca Nhạc Viện TP HCM gồm: Vũ Kiều Oanh, Bảo Châu, Thùy Dương, Đình Tài, Quốc Tĩnh, Tuấn Khải, Uyên Dung, Ban nhạc Nguyễn Hữu, nhóm múa Viva, Hiếu Nhi, Đoàn Quốc Vinh, Huỳnh Trang, Nguyễn Huỳnh, bé Giang Thái Sơn, nhóm bè The Feesi…



