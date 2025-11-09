HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Job Link 2025: Ấn tượng gian hàng tự động hoá

Hà Nguyễn - Trần Thái - Quốc Thắng

(NLĐO) – Gian hàng thu hút đông đảo bạn trẻ và người tham dự nhờ các mô hình tự động hoá sáng tạo, được chế tạo hoàn toàn bởi sinh viên.

Chiều 9-11, chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng – Job Link 2025" do Báo Người Lao Động tổ chức tiếp tục diễn ra sôi nổi tại Nhà Văn hoá Thanh niên TP HCM", quy tụ hơn 50 gian hàng tuyển dụng, 6.000 vị trí việc làm và dự kiến 10.000 lượt người tham dự.

Trong đó, gian hàng của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng nổi bật nhờ trưng bày nhiều mô hình tự động hoá do sinh viên tự thiết kế và lập trình. 

Theo bạn Nguyễn Minh Thiện, sinh viên ngành Tự động hoá, các mô hình đều được thực hiện thủ công và ứng dụng công nghệ điều khiển hiện đại, thể hiện niềm đam mê nghiên cứu kỹ thuật của sinh viên trường.

Job Link 2025: Ấn tượng gian hàng tự động hoá - Ảnh 1.

Gian hàng thu hút đông đảo bạn trẻ và người tham dự

Một trong những sản phẩm gây ấn tượng là "Vịnh Hạ Long", mô hình đạt giải nhì cuộc thi FUNNY LED 2025 với chủ đề "Danh lam thắng cảnh Việt Nam". 

Tác phẩm do nhóm sinh viên thực hiện, tái hiện kỳ quan thiên nhiên bằng đá vôi mô phỏng, kết hợp hiệu ứng LED lập trình gợn sóng và ánh sáng cực quang, mang đến vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa hiện đại.

Ngoài ra, gian hàng còn giới thiệu các mô hình robot tự hành, thiết bị điều khiển từ xa, vượt chướng ngại vật, cùng các "chiến binh" từng đoạt Giải Nhì và Giải nhất thiết kế đẹp cuộc thi RacingBots 2025 – sân chơi học thuật quy tụ sinh viên kỹ thuật từ nhiều trường đại học, cao đẳng.

Những mô hình sáng tạo này thể hiện môi trường học tập năng động và định hướng "đào tạo gắn với tuyển dụng" mà nhà trường theo đuổi.

Job Link 2025: Ấn tượng gian hàng tự động hoá - Ảnh 2.
Job Link 2025: Ấn tượng gian hàng tự động hoá - Ảnh 3.
Job Link 2025: Ấn tượng gian hàng tự động hoá - Ảnh 4.

Gian hàng tự động hoá của sinh viên Cao Thắng tạo dấu ấn tại Job Link 2025

Tại chương trình, TS Hoàng Văn Viết, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Hợp tác quốc tế Trường CĐ Lý Tự Trọng, nhận định doanh nghiệp chính là cầu nối vàng giữa nhà trường và thị trường lao động. Khi doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình đào tạo, nhà trường sẽ rút ngắn được khoảng cách và đào tạo đúngnhu cầu thực tế.

Job Link 2025: Ấn tượng gian hàng tự động hoá - Ảnh 5.

Còn bà Nguyễn Thị Hồng Thanh, Giám đốc Nhân sự Công ty TNHH WESET English Center, cho rằng để thích ứng nhanh với thị trường, sinh viên cần có nền tảng chuyên môn vững, đồng thời trang bị kỹ năng mềm như ngoại ngữ, tin học. 

"Các chương trình thực tập, kiến tập và câu lạc bộ sáng tạo trong trường sẽ giúp các bạn va chạm thực tế và sẵn sàng làm việc ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường" - bà Thanh nói.

Gian hàng tự động hoá của sinh viên Cao Thắng không chỉ tạo dấu ấn tại Job Link 2025 mà còn cho thấy tinh thần đổi mới "học đi đôi với hành" trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho TP HCM và cả nước.

Không khí khẩn trương trước ngày khai mạc Job Link 2025

Không khí khẩn trương trước ngày khai mạc Job Link 2025

(NLĐO) - Trước ngày khai mạc Job Link 2025, không khí tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM trở nên rộn ràng bởi việc khẩn trương thi công của các đơn vị tham gia.

Sinh viên "bắt sóng" cơ hội nghề nghiệp tại Job Link 2025

(NLĐO) - Tinh thần cầu tiến và khát khao chinh phục cơ hội nghề nghiệp đã giúp sinh viên ghi điểm trước nhà tuyển dụng tại sự kiện Job Link 2025.

Những gian hàng độc đáo tại Job Link 2025

(NLĐO) - Không chỉ là ngày hội việc làm, Job Link 2025 còn là nơi các trường, doanh nghiệp mang đến những gian hàng sáng tạo, trải nghiệm thực tế nghề nghiệp.

