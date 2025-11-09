HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Lao động

Những gian hàng độc đáo tại Job Link 2025

Huy Lân - Huế Xuân - Vân Nhi

(NLĐO) - Không chỉ là ngày hội việc làm, Job Link 2025 còn là nơi các trường, doanh nghiệp mang đến những gian hàng sáng tạo, trải nghiệm thực tế nghề nghiệp.

Sáng 9-11, chương trình “Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng” - Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức diễn ra sôi nổi tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM, quy tụ hơn 50 gian hàng tuyển dụng, 6.000 vị trí việc làm và dự kiến 10.000 lượt người tham dự.

 Gian hàng trường nghề hút sinh viên trải nghiệm

Giữa không khí nhộn nhịp của ngày hội, các gian hàng đến từ trường nghề, cao đẳng trở thành điểm nhấn đặc biệt với cách tiếp cận mới mẻ, giúp người trẻ được “học thử, làm thử, hiểu nghề thật”.

Điển hình như gian hàng của trường Trung cấp Việt Giao, thu hút đông đảo sinh viên bởi quầy làm bánh và pha chế tại chỗ. Những chiếc bánh ngọt, ly nước trái cây được học viên thực hành ngay tại sự kiện không chỉ mang đến hương vị hấp dẫn mà còn là “minh chứng” cho mô hình đào tạo nghề gắn với thực tế.

Những gian hàng độc đáo tại Job Link 2025 - Ảnh 1.

Hoạt động trải nghiệm tại gian hàng của Job Link 2025 giúp học sinh, sinh viên hình dung rõ hơn về công việc trong tương lai.

Bà Trần Thị Thanh Lan, Phòng Công tác tuyển sinh Trường Trung cấp Việt Giao, cho hay trường không chỉ đào tạo các ngành trung cấp mà còn có nhiều khóa ngắn hạn 2-3 tháng để người học có thể sớm có chứng chỉ hành nghề.

Cô Phạm Thị Minh Thu - đảm nhận giảng dạy về bếp bánh tại trường trung cấp Việt Giao - trình diễn làm bánh Pancake

Với hơn 25 năm hình thành và phát triển, Việt Giao được biết đến là ngôi trường mạnh về nhóm ngành du lịch - nhà hàng - khách sạn. 100% sinh viên tốt nghiệp đều có việc làm, đặc biệt học viên từ 23 tuổi trở lên theo học hai ngành hướng dẫn du lịch và kỹ thuật chế biến món ăn (quản trị bếp ẩm thực) được miễn học phí nghề theo Nghị định 238/2025.

Ngay cạnh đó, gian hàng của trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khiến nhiều bạn trẻ thích thú với robot mini tự chế. 

Tại đây, các mô hình robot được lắp ráp từ các mảnh lego kết hợp mạch điện do chính sinh viên lập trình, có thể di chuyển và thực hiện thao tác đơn giản.

Các bạn sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng muốn lan tỏa tinh thần đam mê nghiên cứu kỹ thuật đến các bạn học sinh THPT. 

Lê Trung Tín, sinh viên năm 3, hào hứng cho hay chỉ cần 2 bạn và khoảng 1-2 giờ để hoàn thành robot này. "Ngay cả sinh viên năm nhất cũng có thể tham gia sáng tạo, vì được thầy cô hướng dẫn tận tình” - bạn nói.

Những gian hàng độc đáo tại Job Link 2025 - Ảnh 2.

Học sinh, sinh viên hào hứng trải nghiệm điều khiển robot.

Xuất khẩu lao động chưa bao giờ hết “hot”

Job Link 2025 còn là nơi doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với ứng viên. Trong đó, gian hàng của Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Sài Gòn (SaiGon Intergco), đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, thu hút rất đông bạn trẻ đến tìm hiểu.

Những gian hàng độc đáo tại Job Link 2025 - Ảnh 3.

Nhiều người trẻ quan tâm đến thông tin xuất khẩu lao động hiện nay.

Hiện SaiGon Intergco đang tuyển lao động sang Nhật Bản ở các ngành xây dựng, điều dưỡng, chế biến thực phẩm, cơ khí dành cho người từ 18 - 35 tuổi. 

Chương trình “Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng” - Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức- một hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường sự liên kết giữa nhà trường - doanh nghiệp - người học trong giai đoạn đổi mới giáo dục hiện nay.

Công ty miễn phí đào tạo ngoại ngữ, tư vấn kỹ càng, chi phí xuất cảnh thấp với mục tiêu giúp người lao động Việt Nam có cơ hội ra nước ngoài học hỏi, làm việc, tăng thu nhập.

Bên cạnh đó, các gian hàng của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực F&B, thương mại điện tử, công nghệ, giáo dục nghề nghiệp cũng mang đến nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn và chương trình thực tập cho sinh viên. 

Không khí sôi nổi, năng động cùng các hoạt động talkshow nghề nghiệp, minigame tương tác và bốc thăm trúng thưởng khiến ngày hội trở nên vừa hữu ích vừa gần gũi.

Tin liên quan

Job Link 2025: Nhà tuyển dụng "kết" ứng viên đa năng

Job Link 2025: Nhà tuyển dụng "kết" ứng viên đa năng

(NLĐO) - Job Link 2025 không đơn thuần là một sự kiện tuyển dụng, mà là dịp quý báu để doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp thế hệ lao động tương lai

Job Link 2025: Nơi cơ hội nghề nghiệp không còn là mơ ước

(NLĐO) - Một bước đi hôm nay có thể thay đổi cả tương lai của bạn

Job Link 2025: Đến để chọn tương lai

(NLĐO) - Mỗi người đều có một con đường riêng. Chỉ cần một quyết định, bạn có thể đổi cả tương lai.

việc làm cơ hội doanh nghiệp sinh viên trải nghiệm học tập gian hàng Ngày hội Việc làm học sinh Job Link 2025
    Thông báo