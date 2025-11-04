Khám phá cơ hội, kết nối tương lai tại Job Link 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Khám phá cơ hội, kết nối tương lai tại Job Link 2025

An Khánh

Bạn đang tìm việc? Muốn chuyển nghề? Hay là sinh viên (SV) chuẩn bị ra trường đang mông lung "mình sẽ bắt đầu từ đâu"?

Hãy đến với Job Link 2025, Ngày hội việc làm lớn nhất trong năm, do Báo Người Lao Động tổ chức vào ngày 9-11 (chủ nhật), tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TP HCM).

Trong bối cảnh thị trường lao động đang chứng kiến cuộc đua săn chất xám mạnh mẽ thì Job Link 2025 chính là cánh cửa mở rộng giúp SV, người lao động tiếp cận nhà tuyển dụng tiềm năng và chốt việc ngay tại chỗ. Tính đến 17 giờ ngày 3-11, đã có 50 doanh nghiệp (DN) đăng ký tham gia chương trình với trên 10.000 vị trí việc làm hấp dẫn.

Khám phá cơ hội, kết nối tương lai tại Job Link 2025 - Ảnh 1.

Đến với Job Link 2025, sinh viên, người lao động sẽ kết nối, học hỏi và chốt vị trí mong muốn. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Với sự hiện diện của các DN uy tín trong lĩnh vực công nghệ, tài chính - ngân hàng, thương mại - dịch vụ, sản xuất, logistics đến F&B và bán lẻ, chương trình sẽ tạo nên những điểm giao kết sống động, nơi bạn không chỉ nộp hồ sơ mà còn trao đổi trực tiếp, thể hiện bản thân và có thể bước ra với một hợp đồng trong tay.

Không chỉ là sàn tuyển dụng, Job Link 2025 còn là sân chơi nghề nghiệp đúng nghĩa với: Khu phỏng vấn trực tiếp (30 - 40 bàn tuyển dụng, tuyển ngay, nhận việc nhanh); tư vấn nghề nghiệp (giải đáp lộ trình nghề nghiệp, định vị bản thân, chiến lược xin việc năm 2025); talkshow cùng chuyên gia (công thức chinh phục nhà tuyển dụng, bí quyết CV - phỏng vấn - xây dựng thương hiệu cá nhân); khu trải nghiệm DN (tìm hiểu văn hóa, môi trường làm việc, cơ hội thăng tiến).

SV năm cuối, vừa tốt nghiệp, đang tìm hướng đi cho mình, người đang có công việc nhưng muốn chuyển nghề, tìm thử thách mới, người lao động đã nghỉ việc, đang muốn quay lại thị trường đều có thể tham gia, hoàn toàn miễn phí. Hãy dành một ngày để đầu tư cho tương lai của bạn: kết nối, học hỏi và chốt vị trí bạn mong muốn. 

Bạn xứng đáng với một vị trí tốt hơn, một bước tiến trong nghề nghiệp, một tương lai mà bạn chủ động chọn lựa. Đừng để cơ hội này trôi qua. Bạn hãy chuẩn bị CV, trang phục lịch sự và tinh thần sẵn sàng bước vào những cuộc phỏng vấn thật - cơ hội thật - lời mời làm việc thật. 

Tin liên quan

Job Link 2025: Hãy chọn công việc phù hợp với bạn

Job Link 2025: Hãy chọn công việc phù hợp với bạn

Bạn đang tìm việc? Muốn chuyển việc? Hay là sinh viên (SV) sắp ra trường đang băn khoăn "mình sẽ bắt đầu từ đâu"?

Job Link 2025 mang mọi cơ hội đến ngay trước mắt bạn!

(NLĐO) - Bạn đã sẵn sàng cho bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình chưa? Thời gian không đợi ai và tương lai cũng vậy!

Job Link 2025: Một bước đi, cả tương lai thay đổi

(NLĐO) - Job Link 2025 – sự kiện kết nối việc làm lớn nhất do Báo Người Lao Động tổ chức. Nơi hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu tìm kiếm nhân sự.

nhà văn hóa thị trường lao động lĩnh vực công nghệ nộp hồ sơ phỏng vấn trực tiếp tư vấn nghề nghiệp Môi trường làm việc người lao động
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo