Khám phá cơ hội, kết nối tương lai tại Job Link 2025

Hãy đến với Job Link 2025, Ngày hội việc làm lớn nhất trong năm, do Báo Người Lao Động tổ chức vào ngày 9-11 (chủ nhật), tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TP HCM).

Trong bối cảnh thị trường lao động đang chứng kiến cuộc đua săn chất xám mạnh mẽ thì Job Link 2025 chính là cánh cửa mở rộng giúp SV, người lao động tiếp cận nhà tuyển dụng tiềm năng và chốt việc ngay tại chỗ. Tính đến 17 giờ ngày 3-11, đã có 50 doanh nghiệp (DN) đăng ký tham gia chương trình với trên 10.000 vị trí việc làm hấp dẫn.

Đến với Job Link 2025, sinh viên, người lao động sẽ kết nối, học hỏi và chốt vị trí mong muốn. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Với sự hiện diện của các DN uy tín trong lĩnh vực công nghệ, tài chính - ngân hàng, thương mại - dịch vụ, sản xuất, logistics đến F&B và bán lẻ, chương trình sẽ tạo nên những điểm giao kết sống động, nơi bạn không chỉ nộp hồ sơ mà còn trao đổi trực tiếp, thể hiện bản thân và có thể bước ra với một hợp đồng trong tay.

Không chỉ là sàn tuyển dụng, Job Link 2025 còn là sân chơi nghề nghiệp đúng nghĩa với: Khu phỏng vấn trực tiếp (30 - 40 bàn tuyển dụng, tuyển ngay, nhận việc nhanh); tư vấn nghề nghiệp (giải đáp lộ trình nghề nghiệp, định vị bản thân, chiến lược xin việc năm 2025); talkshow cùng chuyên gia (công thức chinh phục nhà tuyển dụng, bí quyết CV - phỏng vấn - xây dựng thương hiệu cá nhân); khu trải nghiệm DN (tìm hiểu văn hóa, môi trường làm việc, cơ hội thăng tiến).

SV năm cuối, vừa tốt nghiệp, đang tìm hướng đi cho mình, người đang có công việc nhưng muốn chuyển nghề, tìm thử thách mới, người lao động đã nghỉ việc, đang muốn quay lại thị trường đều có thể tham gia, hoàn toàn miễn phí. Hãy dành một ngày để đầu tư cho tương lai của bạn: kết nối, học hỏi và chốt vị trí bạn mong muốn.

Bạn xứng đáng với một vị trí tốt hơn, một bước tiến trong nghề nghiệp, một tương lai mà bạn chủ động chọn lựa. Đừng để cơ hội này trôi qua. Bạn hãy chuẩn bị CV, trang phục lịch sự và tinh thần sẵn sàng bước vào những cuộc phỏng vấn thật - cơ hội thật - lời mời làm việc thật.