Trong một thế giới thay đổi từng giây, cơ hội không tự đến, bạn phải nắm lấy nó, bạn phải bước ra, bạn phải kết nối. Và ngay lúc này, cánh cửa đang mở ra trước mắt bạn.

Job Link 2025 - ngày hội việc làm lớn nhất dành cho sinh viên và người lao động do Báo Người Lao Động tổ chức vào ngày 9-11-2025 (Chủ nhật) tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TP HCM). Hơn 50 doanh nghiệp hàng đầu, những thương hiệu đang xây dựng tương lai Việt Nam sẽ góp mặt.



Hơn 12.000 cơ hội việc làm từ công nghệ, tài chính, sáng tạo, logistics, bán lẻ đến sản xuất. Tất cả đang chờ bạn!



Không phải nộp hồ sơ online chờ đợi vô vọng. Không phải gửi email và hy vọng một phép màu, đây là nơi bạn gặp trực tiếp nhà tuyển dụng, nơi ước mơ gặp hiện thực, nơi năng lực của bạn được lắng nghe, được nhìn thấy, được trân trọng.

Đến với Job Link 2025, bạn sẽ bước vào không gian đầy năng lượng, lắng nghe chia sẻ thật, câu chuyện thật, từ những người đã thành công.

Đến với Job Link 2025, bạn sẽ hiểu thị trường lao động cần gì, hiểu doanh nghiệp muốn gì và hiểu bản thân bạn có gì. Đây không chỉ là ngày hội việc làm, đây là ngày bạn định hình tương lai của mình. Hãy chuẩn bị CV thật chỉn chu, hãy đến sớm, chủ động, tự tin, hãy hỏi và hãy trao đổi, hãy thử sức. Có thể bạn sẽ tìm thấy công việc đầu tiên, có thể bạn sẽ đổi hướng sự nghiệp. Có thể bạn sẽ khám phá ra điều khiến trái tim mình bừng cháy,

Và biết đâu, chính hôm đó, cuộc đời bạn sang trang, đừng chờ tương lai đến với bạn, mà hãy bước tới và nắm lấy nó.

Job Link 2025: Kết nối tương lai, mở ra cơ hội, Hãy có mặt, cơ hội không chờ ai, chỉ một ngày duy nhất