JOB LINK 2025: Kết nối tương lai, mở ra cơ hội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

JOB LINK 2025: Kết nối tương lai, mở ra cơ hội

Vĩnh Tùng - Ngọc Trinh

(NLĐO) - Bạn đã bao giờ tự hỏi, cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu? Cơ hội nào sẽ đưa bạn bước sang một trang mới?

Trong một thế giới thay đổi từng giây, cơ hội không tự đến, bạn phải nắm lấy nó, bạn phải bước ra, bạn phải kết nối. Và ngay lúc này, cánh cửa đang mở ra trước mắt bạn.

Job Link 2025 - ngày hội việc làm lớn nhất dành cho sinh viên và người lao động do Báo Người Lao Động tổ chức vào ngày 9-11-2025 (Chủ nhật) tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TP HCM). Hơn 50 doanh nghiệp hàng đầu, những thương hiệu đang xây dựng tương lai Việt Nam sẽ góp mặt.


Hơn 12.000 cơ hội việc làm từ công nghệ, tài chính, sáng tạo, logistics, bán lẻ đến sản xuất. Tất cả đang chờ bạn! 

Không phải nộp hồ sơ online chờ đợi vô vọng. Không phải gửi email và hy vọng một phép màu, đây là nơi bạn gặp trực tiếp nhà tuyển dụng, nơi ước mơ gặp hiện thực, nơi năng lực của bạn được lắng nghe, được nhìn thấy, được trân trọng. 

Đến với Job Link 2025, bạn sẽ bước vào không gian đầy năng lượng, lắng nghe chia sẻ thật, câu chuyện thật, từ những người đã thành công.

JOB LINK 2025: Kết nối tương lai, mở ra cơ hội - Ảnh 1.

Đến với Job Link 2025, bạn sẽ hiểu thị trường lao động cần gì, hiểu doanh nghiệp muốn gì và hiểu bản thân bạn có gì. Đây không chỉ là ngày hội việc làm, đây là ngày bạn định hình tương lai của mình. Hãy chuẩn bị CV thật chỉn chu, hãy đến sớm, chủ động, tự tin, hãy hỏi và hãy trao đổi, hãy thử sức. Có thể bạn sẽ tìm thấy công việc đầu tiên, có thể bạn sẽ đổi hướng sự nghiệp. Có thể bạn sẽ khám phá ra điều khiến trái tim mình bừng cháy, 

Và biết đâu, chính hôm đó, cuộc đời bạn sang trang, đừng chờ tương lai đến với bạn, mà hãy bước tới và nắm lấy nó. 

Job Link 2025: Kết nối tương lai, mở ra cơ hội, Hãy có mặt, cơ hội không chờ ai, chỉ một ngày duy nhất

Tin liên quan

Bcons PS tiết lộ 4 tiêu chí vàng chọn ứng viên

Bcons PS tiết lộ 4 tiêu chí vàng chọn ứng viên

(NLĐO)- Hướng tới mục tiêu đội ngũ lên 700 nhân sự vào năm 2026, Bcons PS tìm kiếm những ứng viên hội tụ bốn phẩm chất: đam mê – kỷ luật – học hỏi – chữ tín

Job Link 2025 – kết nối tương lai, mở ra cơ hội!

(NLĐO) - Thị trường lao động đang thay đổi từng ngày. Cơ hội nghề nghiệp rộng mở, nhưng bạn đã sẵn sàng để nắm bắt chưa?

Sinh viên chen chân săn việc tại Ngày hội việc làm 2025

(NLĐO) - Hàng trăm doanh nghiệp tham gia Ngày hội việc làm 2025 tại Đại học Công nghiệp TP HCM, mang đến hàng ngàn cơ hội tuyển dụng cho sinh viên.

việc làm tuyển dụng sinh viên ngành nghề Job Link 2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo