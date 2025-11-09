Job Link 2025: Sinh viên mong mỏi tìm được việc làm phù hợp với năng lực

Chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức chính thức diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh Niên (TP HCM) sáng 9-11.

Ngoài hoạt động kết nối cung - cầu việc làm, diễn đàn về nguồn nhân lực và chuỗi talkshow, Job Link 2025 được xem là điểm hẹn lý tưởng của người lao động (NLĐ) với doanh nghiệp (DN) tại TP HCM và các tỉnh, thành phía Nam.

Sức nóng của "Job Link 2025" không chỉ đến từ các nhà tuyển dụng, mà còn từ chính năng lượng tuyệt vời của các bạn sinh viên tại các gian hàng.



