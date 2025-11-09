HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Sau Job Link 2025: Gen Z có nên nhảy việc?

Trần Thái - Hà Nguyễn

(NLĐO) – Đó là một trong những chủ đề được các chuyên gia và học sinh, sinh viên bàn luận sôi nổi tại Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức.

Bạn Nguyễn Lê Hoàng Trí (sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng) cho rằng hiện nay Gen Z có xu hướng "nhảy việc" khá phổ biến. Tuy nhiên, theo Trí, việc thay đổi công việc liên tục dễ khiến người trẻ thiếu chiều sâu chuyên môn.

Sau Job Link 2025: Gen Z có nên nhảy việc? - Ảnh 1.

Bạn Nguyễn Lê Hoàng Trí

"Chỉ khi gắn bó lâu dài, chúng ta mới tích lũy được kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thật sự trong một lĩnh vực" - Trí nói.

"Dám nghĩ, dám làm"

Bạn Nguyễn Thị Mai (20 tuổi) cho rằng Gen Z nhảy việc có thể là tốt vì thể hiện việc thế hệ Gen Z dám nghĩ dám làm. Ngoài ra, người trẻ Gen Z còn được trải nghiệm ở nhiều vị trí để tìm ra công việc phù hợp với bản thân.


Sau Job Link 2025: Gen Z có nên nhảy việc? - Ảnh 2.

Bạn Nguyễn Thị Mai - Ảnh: Hà Nguyễn

 

Cùng chia sẻ quan điểm, Nguyễn Anh Thư (sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Mở TP HCM) thừa nhận bản thân thích sự đổi mới – điều mà bạn cho rằng là "đặc điểm dễ thấy" ở nhiều bạn Gen Z. Chính điều đó khiến việc "nhảy việc" trở nên phổ biến hơn. 

Thư bày tỏ mong muốn được nghe thêm lời khuyên từ các chuyên gia để có định hướng phù hợp.

Sau Job Link 2025: Gen Z có nên nhảy việc? - Ảnh 3.

Không khí sôi nổi tại chương trình Job Link 2025 - Ảnh: Quốc Thắng

Đừng quá nhanh!

Theo TS Hoàng Văn Viết, Gen Z là thế hệ rất nhạy bén với cái mới nhưng cũng dễ bị cuốn theo phong trào thay đổi công việc. 

"Nhảy việc không xấu nhưng đừng quá nhanh. Có khi chỉ cần cố gắng thêm một chút, các bạn sẽ thấy công việc trở nên thú vị hơn" - TS Viết khuyên.

Sau Job Link 2025: Gen Z có nên nhảy việc? - Ảnh 4.

Các chuyên gia cùng bàn luận tại chương trình - Ảnh; Quốc Thắng

Ở góc nhìn thực tiễn, Ths Tô Huỳnh Thiên Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành, nhận định việc thay đổi việc làm để định hình nghề nghiệp là điều dễ hiểu trong xu hướng lao động hiện nay. 

Tuy nhiên, ông lưu ý: "Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, điều quan trọng nhất là trang bị vững kiến thức và kỹ năng. Trong môi trường doanh nghiệp, khả năng phối hợp nhóm, hòa nhập nhanh sẽ giúp các bạn làm việc hiệu quả hơn". 

Sau Job Link 2025: Gen Z có nên nhảy việc? - Ảnh 5.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thanh, giám đốc nhân sự Công ty TNHH WESET English Center, chia sẻ rằng khi biết được chương trình có sự tham dự đông đảo của các bạn học sinh, sinh viên, công ty mong muốn có thể kết nối với những người trẻ có chuyên môn này nhiều hơn. Công ty có thể mang đến cho các bạn trẻ cơ hội việc làm, trải nghiệm những công việc bán thời gian, công việc sau khi ra trường trong các vị trí như giáo viên tiếng Anh, marketing...

