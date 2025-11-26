Man City gục ngã trước Leverkusen, Pep Guardiola nhận cột mốc đáng quên

Chính Pep Guardiola cũng không tin Man City lại thua thảm tại sân nhà Etihad trước Leverkusen, đối thủ ông không xem vào đâu thời còn làm việc tại Bundesliga cùng với Bayern Munich.

Thất vọng với màn trình diễn mà chính ông thừa nhận trách nhiệm, Pep Guardiola cho rằng Man City thiếu phẩm chất cần thiết nào đó và sẽ phải căng mình chiến đấu ở những trận đấu tiếp theo.



Pep Guardiola thất vọng ở trận đấu thứ 100 tại cúp châu Âu của Man City

Xoay tua thất bại

Trước trận đấu, HLV Pep Guardiola đã gây bất ngờ lớn khi thực hiện tới 10 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, "cất" hàng loạt trụ cột như Erling Haaland, Phil Foden sau thất bại trước Newcastle cuối tuần qua.

Dù Man City nhập cuộc khá tích cực với cơ hội của Nathan Aké, nhưng đội hình chắp vá này nhanh chóng đánh mất sự kết dính.

Alex Grimaldo vui mừng với pha ghi bàn mở tỉ số

Phút 23, Leverkusen đã trừng phạt sai lầm của đội chủ nhà. Từ một pha phối hợp tấn công chớp nhoáng, bóng được Christian Kofane chuyền ngược lại để Alex Grimaldo tung cú sút chìm hiểm hóc, đánh bại thủ thành James Trafford, mở tỉ số 1-0.

Đây cũng là lần đầu tiên Man City bị dẫn bàn tại Champions League mùa này sau 4 vòng đấu.

Man City nhạt nhòa trên sân nhà

Patrik Schick rực sáng

Không hài lòng với màn trình diễn của học trò, Pep Guardiola đã tung thêm Phil Foden, Jeremy Doku và Nico O'Reilly vào sân ngay đầu hiệp hai. Tuy nhiên, khi những thay đổi này chưa kịp phát huy tác dụng thì lưới của Man City đã rung lên lần thứ hai.

Patrik Schick đánh đầu ghi bàn thứ nhì cho Leverkusen

Phút 54, tiền đạo Patrik Schick có pha bật cao đánh đầu cực kỳ tinh tế từ quả tạt của Ibrahim Maza, nâng tỉ số lên 2-0. Bàn thắng thứ hai liên tiếp tại châu Âu của Schick đã dập tắt gần hết hy vọng gỡ hòa của "The Citizens".

Erling Haaland không thắng nổi thủ thành Mark Flekken

Dù ngôi sao Erling Haaland sau đó đã được tung vào sân và ngay lập tức có cơ hội đối mặt thủ môn, nhưng "người nhện" Mark Flekken của Leverkusen đã có một đêm thi đấu xuất thần, cản phá thành công cú sút của tiền đạo người Na Uy.

Cú đá phạt rất nguy hiểm sau đó của Rayan Cherki cũng cùng chung số phận.

Leverkusen giành chiến thắng khó tin trước Man City

Thất bại 0-2 ngay tại sân nhà không chỉ là trận thua đầu tiên của Man City tại vòng bảng Champions League sau một thời gian dài, mà còn là kết quả thất vọng trong cột mốc 100 trận dẫn dắt của HLV Guardiola tại cúp châu Âu.

Giành 3 điểm quý giá trên đất Anh, Leverkusen đã vươn lên vị trí thứ 13, chỉ còn kém chính Man City (xếp thứ 6) vỏn vẹn hai điểm.