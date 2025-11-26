Estevao che mờ Lamine Yamal, Chelsea thắng áp đảo Barcelona

Chelsea đã trình diễn một màn trình diễn đậm chất hủy diệt, mang về chiến thắng không tưởng 3-0 trước đội khách được đánh giá rất cao Barcelona. Đây cũng là chiến thắng với cách biệt lớn nhất trong lịch sử đối đầu với Barcelona của đội bóng nước Anh.



Chelsea khởi đầu ấn tượng

Ngay từ những phút đầu, bầu không khí tại Stamford Bridge đã cực kỳ nóng bỏng. Chelsea liên tiếp bị từ chối hai bàn thắng vì các lỗi việt vị và để bóng chạm tay của Estevao và Enzo Fernandez. Trong khi đó, Barcelona cũng tự trách mình khi Ferran Torres bỏ lỡ cơ hội mười mươi từ cự ly gần khi bóng lăn vừa được 5 phút.

Cơ hội tốt đầu trận bị Ferran Torres (7) bỏ qua đáng tiếc

Tuy nhiên, đội chủ nhà nhanh chóng tìm được niềm vui ở phút 34. Xuất phát từ quả tạt khó chịu của Marc Cucurella, Pedro Neto dứt điểm tinh tế khiến hai cầu thủ Barca là Ferran Torres và Jules Koundé phối hợp phòng ngự khá lúng túng. Bóng sau đó đi luôn vào lưới Barcelona, tính cho pha đá phản lưới của Koundé.

Torres và Kounde lúng túng rồi đưa bóng vào lưới nhà

Bước ngoặt lớn nhất của trận đấu đến ngay trước giờ nghỉ. Trung vệ Ronald Araújo của Barcelona có pha vào bóng thô bạo với Marc Cucurella và phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với việc bị truất quyền thi đấu. Chỉ còn chơi với 10 người trên sân khách trong thế bị dẫn bàn, Barcelona ngay lập tức cảm nhận được vô vàn khó khăn.

Ronald Araujo (4) bị truất quyền thi đấu cuối hiệp 1

Màn trình diễn đỉnh cao của các cầu thủ trẻ Chelsea

Trở lại sau giờ nghỉ, Chelsea nhanh chóng tận dụng lợi thế hơn người. Phút 55, "thần đồng" Estêvão đã có một pha đi bóng khéo léo trước khi tung ra cú dứt điểm cực kỳ đẳng cấp, nhân đôi cách biệt cho "The Blues". Cầu thủ người Brazil không chỉ làm chủ khu vực giữa sân mà còn liên tục tạo ra các pha bóng đột biến, xứng đáng với danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" do UEFA bình chọn.

Estevao ghi siêu phẩm bàn thắng, nhân đôi cách biệt

Dù HLV Hansi Flick của Barcelona tung thêm Marcus Rashford và Raphinha vào sân nhằm tìm kiếm sự thay đổi, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng trước một Chelsea thi đấu vô cùng thăng hoa bằng lối đá chặt chẽ, tuân thủ kỷ luật.

Số phận Barcelona được an bài sau bàn thua thứ nhì

Chiến thắng lịch sử

Phút 73, tiền đạo vào thay người Liam Delap đã kết thúc mọi hy vọng của đội khách. Nhận đường chuyền dọn cỗ từ Enzo Fernández, Delap dứt điểm tinh tế đưa bóng vào góc xa, ghi bàn thắng đầu tiên của mình và ấn định chiến thắng lịch sử 3-0 cho Chelsea.

Liam Delap ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Chelsea

Với kết quả này, Chelsea không chỉ kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 6 mà còn chính thức chen chân vào Top 8 trên bảng xếp hạng vòng bảng Champions League 2025-2026.

Trong khi đó, Barcelona có nguy cơ phải đấu play-off để giành quyền vào vòng loại trực tiếp, một kết cục rất đáng báo động đối với gã khổng lồ xứ Catalunya.