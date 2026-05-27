Jose Mourinho sớm lên kế hoạch cải tổ Real Madrid

Theo truyền thông Tây Ban Nha, chiến lược gia người Bồ Đào Nha Jose Mourinho đã gửi đến ban lãnh đạo Real Madrid bản đề xuất về các vị trí cần tăng cường trong kỳ chuyển nhượng tới. Mourinho không đưa ra tên cụ thể của bất kỳ cầu thủ nào mà tập trung xác định những khu vực cần được bổ sung để nâng cao sức cạnh tranh cho đội bóng.

Jose Mourinho không phải được tất cả chào đón khi trở lại Madrid lần này

Bản kế hoạch được cho là bao gồm từ bốn đến sáu tân binh, với trọng tâm đặt vào hàng phòng ngự. Mourinho muốn Real Madrid chiêu mộ thêm một hoặc hai trung vệ, một hoặc hai hậu vệ biên, đồng thời bổ sung một tiền vệ phòng ngự và một tiền vệ sáng tạo nhằm tăng chiều sâu đội hình.

Real Madrid chắc chắn sẽ chia tay David Alaba và Dani Carvajal trong khi Eder Militao thường xuyên chấn thương, thế nên, việc bổ sung trung vệ và hậu vệ cánh phải là điều cần thiết. Hàng tiền vệ là nơi Mourinho muốn cải tổ nhiều nhất.

Dani Ceballos và Eduardo Camavinga nhiều khả năng sẽ bị thanh lý hợp đồng. "Người đặc biệt" muốn có một đến hai tiền vệ trụ có khả năng bổ sung cho Tchouameni. Cầu thủ người Pháp mạnh ở khoản tranh chấp nhưng khả năng kéo bóng vẫn còn hạn chế.

Dani Ceballos và Eduardo Camavinga chắc chắn phải ra đi

Những yêu cầu kể trên phần nào phản ánh các vấn đề nhân sự mà Real Madrid có thể phải đối mặt trong thời gian tới. Tương lai của một số trụ cột vẫn chưa thực sự rõ ràng, trong khi nhiều vị trí được đánh giá cần thêm sự cạnh tranh để duy trì chất lượng chuyên môn xuyên suốt mùa giải.

Ngoài những ngôi sao thuộc diện "không thể động tới" như Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham, HLV người Bồ Đào Nha còn yêu cầu Real Madrid giữ lại một số cầu thủ khác như Aurelien Tchouameni hay Anton Rudiger.

Một điểm đáng chú ý khác là Mourinho yêu cầu ban lãnh đạo Real Madrid phải đảm bảo được hai tiêu chí quan trọng. Đó là ông thầy người Bồ Đào Nha phải có quyền lên tiếng trong quyết định mua bán cầu thủ, đồng thời được toàn quyền xây dựng đội bóng theo phong cách riêng chứ không dựa trên định hướng từ bất kỳ ai. Mourinho có thể không yêu cầu một cái tên chính xác nào nhưng đội ngũ tuyển trạch của Real Madrid phải đem về cầu thủ thi đấu đúng ở vị trí ông thầy này mong muốn.

Mourinho chưa đạt được tâm nguyện ở lần đấu dẫn dắt Real Madrid hơn 10 năm trước

Nếu "kịch bản" Mourinho trở lại Bernabeu trở thành hiện thực, đây sẽ là lần thứ hai ông dẫn dắt đội bóng thủ đô Tây Ban Nha. Trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2013, Mourinho từng tạo nên một trong những tập thể Real Madrid giàu sức chiến đấu nhất lịch sử hiện đại. Dưới sự chỉ đạo của ông, đội bóng giành chức vô địch La Liga, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha và Siêu cúp Tây Ban Nha, đồng thời nhiều lần tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt với Barcelona của Pep Guardiola.

Tuy nhiên, bóng đá châu Âu hiện nay đã thay đổi đáng kể so với hơn một thập niên trước. Áp lực thành tích tại Real Madrid ngày càng lớn, đặc biệt ở đấu trường Champions League.

Bất kỳ huấn luyện viên nào ngồi vào chiếc ghế nóng tại Bernabeu cũng phải đối mặt với kỳ vọng giành danh hiệu ngay lập tức.

Sự hậu thuẫn của chủ tịch Perez chưa đủ đề đưa Mourinho trở lại

Cho đến thời điểm này, khả năng Mourinho trở lại Real Madrid vẫn chỉ dừng ở mức đồn đoán. Đối thủ của "ông bầu" Florentino Perez ở cuộc bầu cử chủ tịch sắp tới, Enrique Riquelme, đã thẳng thừng tuyên bố ông ta không phải là "fan" của Jose Mourinho và đã có định hướng khác cho vị trí HLV của Real Madrid.