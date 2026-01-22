HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Ghế của “người đặc biệt” Mourinho lung lay dữ dội

Đăng Minh

(NLĐO) - Tương lai HLV Jose Mourinho trở nên bất định khi Benfica thua chủ nhà Juventus 0-2 ở lượt áp chót vòng bảng Champions League hôm 22-1 (giờ Hà Nội).

Áp lực vốn đã đè nặng lên nhà cầm quân có biệt danh "Người đặc biệt" bởi Benfica đã thua liên tiếp hai trận trước Braga và FC Porto tại giải quốc nội Bồ Đào Nha.

Đoàn quân dưới trướng chiến lược gia 62 tuổi hiện đang kém tới 10 điểm so với Porto, đội dẫn đầu Liga Portugal.

Vì thế, cứu cánh tốt nhất cho cựu HLV Man Utd là giúp Benfica có kết quả tốt ở đấu trường Champions League.

Tiếc rằng, mọi thứ đều chống lại "Người đặc biệt" khi Benfica thua chủ nhà Juventus 0-2 ở lượt 7 vòng bảng hôm 22-1 (giờ Hà Nội).

Tiền vệ Khephren Thuram mở tỉ số cho đội bóng Ý ở phút 55, trước khi Weston McKennie ấn định 34chiến thắng 2-0 ở phút 64.

“Người đặc biệt” Mourinho sắp “rửa tay gác kiếm” - Ảnh 1.

Benfica (áo đỏ) đứng trước nguy cơ lớn phải dừng bước ngay vòng bảng Champions League khi để thua Juventus 0-2 hôm 22-1. Ảnh: Supersport

Chiến thắng trước đại diện Bồ Đào Nha giúp Juventus củng cố vị trí trong nhóm an toàn sau 7 lượt trận, nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào vòng play-off.

Còn với Benfica, thất bại này nặng nề hơn nhiều so một trận thua đơn thuần. Sau lượt áp chót, họ mới chỉ có 6 điểm, đứng ngoài nhóm đủ điều kiện dự vòng play-off.

Thực tế này khiến nhà cầm quân từng 2 lần vô địch Champions League phải chịu sức ép lớn. Benfica dưới thời ông bị đánh giá thiếu ổn định, dễ sụp đổ trong các trận cầu then chốt và đặc biệt kém hiệu quả trong khâu ghi bàn ở Champions League. 

Truyền thông Bồ Đào Nha cho rằng ban lãnh đạo Benfica chưa đưa ra quyết định tức thì, nhưng tương lai của Mourinho sẽ được xem xét nghiêm túc nếu đội bóng sớm dừng bước ở vòng bảng Champions League.

Juventus sẽ làm khách AS Monaco trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng vào tuần tới, trong khi Benfica cần một chiến thắng để còn cơ hội trụ lại giải đấu khi họ tiếp đón Real Madrid.

Benfica sẽ không bị quá nhiều điều ràng buộc nếu họ quyết định sa thải HLV Mourinho vào cuối mùa. Thực tế, hợp đồng đôi bên ký kết hồi tháng 9 năm ngoái "có điều khoản cho phép câu lạc bộ được quyền lựa chọn tiếp tục hợp tác với huấn luyện viên hay không vào cuối mùa", theo talkSPORT.

"Sự nghiệp huấn luyện của Mourinho khởi đầu tại Benfica vào năm 2000 và nếu bị sa thải thì đây cũng có thể là câu lạc bộ cuối cùng mà ông dẫn dắt" - bình luận viên bóng đá châu Âu Andy Brassell nhận định.

“Người đặc biệt” Mourinho sắp “rửa tay gác kiếm” - Ảnh 2.

Vị trí của "Người đặc biệt" Mourinho tại Benfica đang lung lay dữ dội. Ảnh: Onefootball



Tin liên quan

Jose Mourinho lần đầu thắng ở Champions League sau 6 năm

Jose Mourinho lần đầu thắng ở Champions League sau 6 năm

(NLĐO) – Benfica đánh bại chủ nhà Ajax với tỉ số 2-0 rạng sáng 26-11, giúp HLV Jose Mourinho có được chiến thắng đầu tiên tại Champions League sau 6 năm.

Mourinho đã đúng về sự trong sạch của trọng tài bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ

(NLĐO) - Hậu chia tay bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ của Mourinho, bê bối rúng động với 371/571 trọng tài bóng đá nước này dính vào cá cược.

Những lần HLV Mourinho làm Ronaldo, Ozil, Salah "tổn thương"

(NLĐO) - Dù tới đi đâu cũng “chạm vàng” nhưng phong cách huấn luyện đầy cá tính của chiến lược gia Jose Mourinho đã khiến nhiều siêu sao suy sụp và bật khóc.

Champions League Mourinho người đặc biệt Benfica
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo