Thể thao

Jose Mourinho đạt thỏa thuận trở lại nắm quyền ở Real Madrid

Đông Linh (theo Marca, The Sun)

(NLĐO) – Chủ tịch Florentino Perez xem Jose Mourinho là lựa chọn hàng đầu trong việc tái thiết Real Madrid, đưa "Người đặc biệt" trở lại Bernabeu sau 13 năm.

HLV Jose Mourinho nhiều khả năng sẽ tái xuất tại Real Madrid, hứa hẹn tạo nên một trong những thương vụ gây chú ý nhất bóng đá châu Âu hè 2026. 

Theo nhiều nguồn tin tại Tây Ban Nha và Anh, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã bước vào giai đoạn đàm phán cuối cùng với đội bóng Hoàng gia và hiện là ứng viên duy nhất được ban lãnh đạo Real Madrid xúc tiến thương thảo.

Jose Mourinho đạt thỏa thuận trở lại nắm quyền ở Real Madrid - Ảnh 1.

Jose Mourinho sẽ là nhân vật chính của thương vụ bóng đá hấp dẫn nhất mùa hè 2026

Chủ tịch Florentino Perez được cho là đã cân nhắc nghiêm túc việc đưa Mourinho trở lại chỉ ít ngày sau khi Xabi Alonso rời CLB, tức từ tháng 1-2026, thời điểm đội bóng này chọn Alvaro Arbeloa tiếp quản vai trò HLV tạm quyền.

Jose Mourinho đạt thỏa thuận trở lại nắm quyền ở Real Madrid - Ảnh 2.

Chủ tịch CLB Florentino Perez sẵn sàng tái hợp cùng "Người đặc biệt" như hơn 1 thập kỷ trước

Nhà cầm quân 63 tuổi người Bồ Đào Nha được xem là mẫu HLV đủ cá tính và quyền lực để lập lại trật tự trong phòng thay đồ Real Madrid, vốn trải qua mùa giải đầy biến động và năm thứ hai liên tiếp trắng tay. 

"Ông bầu" Perez dường như quá thấm thía cảnh Aurelien Tchouameni và Federico Valverde lao vào ẩu đả, dẫn đến việc Valverde phải nhập viện điều trị.

Jose Mourinho đạt thỏa thuận trở lại nắm quyền ở Real Madrid - Ảnh 3.

Mourinho còn hợp đồng 2 năm với Benfica

Trước đó, còn có thông tin Antonio Rudiger gây gổ với Alvaro Carreras, thậm chí tát cầu thủ này trong phòng thay đồ. Việc Kylian Mbappe đang trong giai đoạn nghỉ ngơi để hồi phục chấn thương nhưng vẫn bỏ đi du lịch cùng bạn gái càng khiến người hâm mộ nổi giận, nhất là trong bối cảnh Real đã hết cơ hội đua vô địch sau khi bị loại khỏi Champions League.

Mourinho hiện dẫn dắt Benfica theo hợp đồng kéo dài hai năm ký hồi tháng 9 năm ngoái. Dù đội bóng Bồ Đào Nha chưa thể vươn lên ngôi đầu giải quốc nội, Benfica vẫn duy trì thành tích bất bại dưới thời cựu HLV Chelsea và Man United.

Jose Mourinho đạt thỏa thuận trở lại nắm quyền ở Real Madrid - Ảnh 4.

Mourinho úp mở về tương lai

Trong phát biểu mới nhất, Mourinho từ chối nói sâu về tương lai nhưng cũng không phủ nhận khả năng ra đi: "Từ thứ Hai, tôi sẽ có thể trả lời những câu hỏi liên quan đến tương lai của mình và Benfica".

Real Madrid được cho là sẵn sàng kích hoạt điều khoản giải phóng trong hợp đồng của Mourinho với Benfica, cho phép ông ra đi với mức phí 2,6 triệu bảng trong vòng 10 ngày sau khi mùa giải quốc nội kết thúc.

Jose Mourinho đạt thỏa thuận trở lại nắm quyền ở Real Madrid - Ảnh 5.

Mourinho từng tạo nên hiệu ứng tích cực tại Real Madrid

Mourinho từng dẫn dắt Real Madrid giai đoạn 2010-2013, giành La Liga, Cúp Nhà vua và Siêu cúp Tây Ban Nha. 

Quan trọng hơn, ông được xem là người đặt nền móng cho thời kỳ thành công sau đó của Real ở Champions League bằng việc tái thiết tinh thần chiến đấu và bản lĩnh cạnh tranh của đội bóng.

Jose Mourinho đạt thỏa thuận trở lại nắm quyền ở Real Madrid - Ảnh 6.

Hiệu suất làm việc rất cao của Mouurinho tại Real Madrid

Tuy nhiên, khả năng Mourinho trở lại Bernabeu không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ các cựu công thần Real Madrid. Huyền thoại Iker Casillas mới đây công khai tuyên bố không muốn Mourinho trở lại sân Bernabeu.

"Tôi không có vấn đề gì với Mourinho. Ông ấy là một HLV rất chuyên nghiệp. Nhưng tôi không muốn ông ấy ở Real Madrid. Tôi nghĩ có những HLV phù hợp hơn với CLB này" - Casillas chia sẻ trên mạng xã hội.

Jose Mourinho đạt thỏa thuận trở lại nắm quyền ở Real Madrid - Ảnh 7.

Cựu thủ môn huyền thoại Iker Casillas không muốn Real Madrid làm việc với Mourinho

Trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Bernabeu, Mourinho từng xảy ra nhiều mâu thuẫn với các trụ cột như Casillas hay Sergio Ramos, khiến phòng thay đồ Real Madrid lâm cảnh chia rẽ sâu sắc. Dù vậy, Florentino Perez dường như vẫn đặt trọn niềm tin vào "Người đặc biệt".

Giữa lúc Real Madrid đối mặt hàng loạt rắc rối nội bộ, từ những vụ xung đột giữa cầu thủ cho đến áp lực dành cho Kylian Mbappe, Perez tin Mourinho là người đủ cứng rắn để đưa đội bóng trở lại quỹ đạo chiến thắng.

