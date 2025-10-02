HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Jun Phạm, Tiến Luật, Đăng Khôi… ủng hộ Duy Khánh, Lee Kwang-soo

Minh Khuê

(NLĐO) – Dàn anh trai và Gia đình Haha gồm: Tiến Luật, Đăng Khôi, Đinh Tiến Đạt, Jun Phạm, Thiên Minh… tụ hội tại buổi ra mắt phim "Tay anh giữ một vì sao".

Các ngôi sao Việt - Hàn tụ hội chúc mừng phim hợp tác có Lee Kwang-soo

Buổi ra mắt phim "Tay anh giữ một vì sao" diễn ra tại TP HCM quy tụ nhiều khách mời đình đám trong showbiz Việt.

Jun Phạm, Tiến Luật, Đăng Khôi… ủng hộ Duy Khánh, Lee Kwang-soo - Ảnh 1.

Jun Phạm đến ủng hộ Duy Khánh và đoàn phim

Jun Phạm, Tiến Luật, Đăng Khôi… ủng hộ Duy Khánh, Lee Kwang-soo - Ảnh 2.

Puka xinh đẹp chúc mừng bạn thân Duy Khánh

Jun Phạm, Tiến Luật, Đăng Khôi… ủng hộ Duy Khánh, Lee Kwang-soo - Ảnh 3.

Duy Khánh và Jun Phạm

Jun Phạm, Tiến Luật, Đăng Khôi… ủng hộ Duy Khánh, Lee Kwang-soo - Ảnh 4.

Dàn anh trai cùng Gia đình Haha

Jun Phạm, Tiến Luật, Đăng Khôi… ủng hộ Duy Khánh, Lee Kwang-soo - Ảnh 5.

Cùng chúc mừng Duy Khánh và đoàn phim

Ngoài dàn anh trai và Gia đình Haha còn có: Thu Trang, Đức Thịnh, Puka, Cara Phương, Quỳnh Lương, Tín Nguyễn, Đoàn Thế Vinh, Ngọc Mint,....

Thu Trang và Tiến Luật tay trong tay bước lên thảm đỏ còn Puka đi một mình nhưng vẫn tỏa sáng nét đẹp tự nhiên, rạng ngời của "mẹ bỉm".

Dàn diễn viên của phim: Lee Kwang-soo, Um Mun-suk, Hoàng Hà, Duy Khánh, Cù Thị Trà, Lâm Thanh Mỹ, You Chae-myung, Kang Shin chọn trnag phục chủ đề màu trắng – đen tạo nên nét đẹp riêng.

Jun Phạm, Tiến Luật, Đăng Khôi… ủng hộ Duy Khánh, Lee Kwang-soo - Ảnh 6.

Vợ chồng Thu Trang

Jun Phạm, Tiến Luật, Đăng Khôi… ủng hộ Duy Khánh, Lee Kwang-soo - Ảnh 7.

Lee Kwang-soo

Jun Phạm, Tiến Luật, Đăng Khôi… ủng hộ Duy Khánh, Lee Kwang-soo - Ảnh 8.

Duy Khánh

Jun Phạm, Tiến Luật, Đăng Khôi… ủng hộ Duy Khánh, Lee Kwang-soo - Ảnh 9.

Um Mun-suk

Jun Phạm, Tiến Luật, Đăng Khôi… ủng hộ Duy Khánh, Lee Kwang-soo - Ảnh 10.

Hoàng Hà

Jun Phạm, Tiến Luật, Đăng Khôi… ủng hộ Duy Khánh, Lee Kwang-soo - Ảnh 11.

Jun Phạm, Tiến Luật, Đăng Khôi… ủng hộ Duy Khánh, Lee Kwang-soo - Ảnh 12.

Đạo diễn Kim Sung-hoon

"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang-soo giữ vững phong độ, dễ thương bên "nàng thơ" Việt Hoàng Hà

"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang-soo vẫn giữ phong độ, sức hút với người hâm mộ Việt. Đồng hành cùng anh là "trợ lý đắc lực" Um Mun-suk – người bạn diễn thân thiết góp mặt trong phim. Cả hai liên tục vẫy tay chào khán giả, giao lưu thân thiện và chia sẻ niềm hạnh phúc khi được tham gia dự án hợp tác Việt – Hàn đặc biệt này.

Jun Phạm, Tiến Luật, Đăng Khôi… ủng hộ Duy Khánh, Lee Kwang-soo - Ảnh 13.

Ê-kíp đoàn phim

Jun Phạm, Tiến Luật, Đăng Khôi… ủng hộ Duy Khánh, Lee Kwang-soo - Ảnh 14.

Cùng tạo dáng dễ thương

Jun Phạm, Tiến Luật, Đăng Khôi… ủng hộ Duy Khánh, Lee Kwang-soo - Ảnh 15.

Dàn diễn viên Việt tặng nón lá cho các diễn viên Hàn

Jun Phạm, Tiến Luật, Đăng Khôi… ủng hộ Duy Khánh, Lee Kwang-soo - Ảnh 16.

Lee Kwang-soo đóng cặp cùng Hoàng Hà. Cặp đôi "size gap" dễ thương, tạo được thiện cảm cho khán giả.

Đạo diễn Kim Sung-hoon chia sẻ anh đã mong chờ khoảnh khắc ra mắt từ rất lâu. Anh kỳ vọng bộ phim sẽ mở ra một góc nhìn mới về văn hoá Việt, được truyền tải một cách nhẹ nhàng và lãng mạn qua chuyện tình xuyên biên giới giữa Lee Kwang-soo và Hoàng Hà.

Diễn viên Duy Khánh cho rằng vai diễn trong phim như một giấc mơ vì anh có cơ hội tiếp xúc với phong cách làm việc chuyên nghiệp của ê-kíp Hàn và học được nhiều bài học cho quá trình làm nghề của mình. Cù Thị Trà cũng cảm thấy quãng thời gian quay hình bộ phim sẽ là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Phim khởi chiếu từ ngày 3-10.

Jun Phạm, Tiến Luật, Đăng Khôi… ủng hộ Duy Khánh, Lee Kwang-soo - Ảnh 17.

Phim kể chuyện tình xuyên biên giới giữa ngôi sao Hàn và cô gái Việt

Jun Phạm, Tiến Luật, Đăng Khôi… ủng hộ Duy Khánh, Lee Kwang-soo - Ảnh 18.

Chiều cao chênh lệch tạo nên hiệu ứng dễ thương

Jun Phạm, Tiến Luật, Đăng Khôi… ủng hộ Duy Khánh, Lee Kwang-soo - Ảnh 19.

Jun Phạm, Tiến Luật, Đăng Khôi… ủng hộ Duy Khánh, Lee Kwang-soo - Ảnh 20.

Jun Phạm, Tiến Luật, Đăng Khôi… ủng hộ Duy Khánh, Lee Kwang-soo - Ảnh 21.

Jun Phạm, Tiến Luật, Đăng Khôi… ủng hộ Duy Khánh, Lee Kwang-soo - Ảnh 22.

 

Tiến Luật anh trai Duy Khánh Đăng Khôi Gia đình Haha Tay anh giữ một vì sao "Hoàng tử châu Á" Lee Kwang-soo
