Jun Phạm, Tiến Luật, Đăng Khôi… ủng hộ Duy Khánh, Lee Kwang-soo

Các ngôi sao Việt - Hàn tụ hội chúc mừng phim hợp tác có Lee Kwang-soo

Buổi ra mắt phim "Tay anh giữ một vì sao" diễn ra tại TP HCM quy tụ nhiều khách mời đình đám trong showbiz Việt.

Jun Phạm đến ủng hộ Duy Khánh và đoàn phim

Puka xinh đẹp chúc mừng bạn thân Duy Khánh

Duy Khánh và Jun Phạm

Dàn anh trai cùng Gia đình Haha

Cùng chúc mừng Duy Khánh và đoàn phim

Ngoài dàn anh trai và Gia đình Haha còn có: Thu Trang, Đức Thịnh, Puka, Cara Phương, Quỳnh Lương, Tín Nguyễn, Đoàn Thế Vinh, Ngọc Mint,....

Thu Trang và Tiến Luật tay trong tay bước lên thảm đỏ còn Puka đi một mình nhưng vẫn tỏa sáng nét đẹp tự nhiên, rạng ngời của "mẹ bỉm".

Dàn diễn viên của phim: Lee Kwang-soo, Um Mun-suk, Hoàng Hà, Duy Khánh, Cù Thị Trà, Lâm Thanh Mỹ, You Chae-myung, Kang Shin chọn trnag phục chủ đề màu trắng – đen tạo nên nét đẹp riêng.

Vợ chồng Thu Trang

Lee Kwang-soo

Duy Khánh

Um Mun-suk

Hoàng Hà

Đạo diễn Kim Sung-hoon

"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang-soo giữ vững phong độ, dễ thương bên "nàng thơ" Việt Hoàng Hà

"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang-soo vẫn giữ phong độ, sức hút với người hâm mộ Việt. Đồng hành cùng anh là "trợ lý đắc lực" Um Mun-suk – người bạn diễn thân thiết góp mặt trong phim. Cả hai liên tục vẫy tay chào khán giả, giao lưu thân thiện và chia sẻ niềm hạnh phúc khi được tham gia dự án hợp tác Việt – Hàn đặc biệt này.

Ê-kíp đoàn phim

Cùng tạo dáng dễ thương

Dàn diễn viên Việt tặng nón lá cho các diễn viên Hàn

Lee Kwang-soo đóng cặp cùng Hoàng Hà. Cặp đôi "size gap" dễ thương, tạo được thiện cảm cho khán giả.

Đạo diễn Kim Sung-hoon chia sẻ anh đã mong chờ khoảnh khắc ra mắt từ rất lâu. Anh kỳ vọng bộ phim sẽ mở ra một góc nhìn mới về văn hoá Việt, được truyền tải một cách nhẹ nhàng và lãng mạn qua chuyện tình xuyên biên giới giữa Lee Kwang-soo và Hoàng Hà.

Diễn viên Duy Khánh cho rằng vai diễn trong phim như một giấc mơ vì anh có cơ hội tiếp xúc với phong cách làm việc chuyên nghiệp của ê-kíp Hàn và học được nhiều bài học cho quá trình làm nghề của mình. Cù Thị Trà cũng cảm thấy quãng thời gian quay hình bộ phim sẽ là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Phim khởi chiếu từ ngày 3-10.

Phim kể chuyện tình xuyên biên giới giữa ngôi sao Hàn và cô gái Việt