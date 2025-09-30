"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang-soo "xịt keo" với Duy Khánh, Cù Thị Trà

Lee Kwang-soo xuất hiện "thiếu vải" trước Duy Khánh, Hoàng Hà, Cù Thị Trà

Nhà sản xuất "Tay anh giữ một vì sao" ngày 30-9 công bố đoạn video clip tương tác duyên dáng giữa các diễn viên Hàn Quốc và Việt Nam trong phim. Theo đó, nhân vật Kang Jun-woo do Lee Kwang-soo thủ diễn đã tạm tá túc tại nhà nhân vật Thảo do Hoàng Hà thủ diễn sau khi bị lạc mất hộ chiếu và mắc kẹt tại Việt Nam.

Lee Kwang-soo vào vai Kang Jun-woo

Anh có duyên cùng Thảo do Hoàng Hà thủ diễn sau khi gặp sự cố, mắc kẹt lại Việt Nam

Cả hai trải qua những phút giây lãng mạn nhưng cũng có không ít tình huống hài hước

Cảnh gây cười với tình huống khó đỡ của Kang Jun-woo

Trong lúc Kang Jun-woo rời khỏi phòng tắm nhà Thảo trong tình trạng "thiếu vải" thì đụng độ hai người bạn thân của Thảo do Duy Khánh và Cù Thị Trà diễn. Màn xuất hiện bất ngờ khiến hai bên "xịt keo" trong bất lực. Nhất là khi đôi bạn thân của Thảo dần nhận ra người đang "thiếu vải" trước mắt là ngôi sao đình đám Kang Jun-woo.

Phân đoạn chứng minh "Tay anh giữ một vì sao" là tác phẩm pha trộn giữa những yếu tố tình cảm lãng mạn lẫn hài hước, đan xen vào đó là nét văn hóa đẹp của Việt Nam, Hàn Quốc.

Đạo diễn Kim Sung-hoon chia sẻ: "Văn hóa Việt trong phim được khắc họa một cách chân thực từ chính trải nghiệm và cảm nhận của bản thân tôi. Với góc nhìn của một người nước ngoài, tôi hy vọng khán giả Việt sẽ có cơ hội khám phá lại vẻ đẹp của chính văn hóa và con người mình cũng như thấy được những điều mới mẻ. Những điều mà đôi khi bị bỏ quên ở cuộc sống thường nhật".

Hoàng Hà, Duy Khánh khen ngợi ê-kíp phim

Hoàng Hà cho biết bản thân là một người khá kỹ tính trong công việc nên khi đồng hành cùng ê-kíp sản xuất Hàn Quốc cô không gặp nhiều khó khăn.

Hậu trường phim

"Những thắc mắc chuyên môn của tôi đều là điều mà ê-kíp đã nghĩ đến. Khi đặt câu hỏi, tôi luôn nhận được lời giải thích rõ ràng. Nhờ vậy, mọi người phối hợp ăn ý, cùng nhau tạo nên những cảnh quay và khắc họa nhân vật một cách chân thật nhất" - Hoàng Hà bày tỏ.

Về phía Duy Khánh, nam diễn viên hạnh phúc và khẳng định việc có cơ hội tham gia vào một dự án điện ảnh Việt - Hàn chất lượng như vậy là một giấc mơ. Mọi bộ phận đều chuyên nghiệp trong từng khâu sản xuất khiến diễn viên cảm thấy thoải mái, an tâm cống hiến hết mình cho vai diễn.

"Tay anh giữ một vì sao" ra rạp từ 3-10.