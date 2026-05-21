Thể thao

Tuyển Đức công bố 26 cầu thủ dự World Cup 2026, Neuer bất ngờ trở lại

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Tuyển Đức mang đến World Cup 2026 sự kết hợp giữa kinh nghiệm và lớp tài năng trẻ đang lên.

Kỳ vọng tái khẳng định vị thế

Tối 21-5 (giờ Việt Nam), HLV Julian Nagelsmann đã công bố danh sách 26 tuyển thủ Đức sẽ thi đấu tại World Cup 2026. Sau nhiều năm gây thất vọng ở các giải đấu lớn, đặc biệt là 2 lần liên tiếp dừng bước từ vòng bảng World Cup, "Die Mannschaft" đang kỳ vọng tái khẳng định vị thế của quốc gia có 4 chức vô địch thế giới.

Tuyển Đức công bố 26 cầu thủ dự World Cup 2026, Neuer bất ngờ trở lại - Ảnh 1.

Jamal Musiala (trái) và Florian Wirtz, hai cầu thủ được xem là tương lai của bóng đá Đức, đều được dự World Cup 2026 (Ảnh: Bundesliga)

Điểm nhấn lớn nhất trong đội hình tuyển Đức lần này là sự trở lại của Manuel Neuer. Thủ thành kỳ cựu từng nói lời chia tay "Cỗ xe tăng" sau Euro 2024, nhưng phong độ ấn tượng trong màu áo Bayern Munich đã khiến HLV Julian Nagelsmann phải tìm mọi cách thuyết phục anh tái xuất. 

Ở tuổi 40, Neuer vẫn được xem là chốt chặn đáng tin cậy nhờ kinh nghiệm và khả năng chỉ huy hàng phòng ngự.

Quyết định triệu tập Neuer đồng nghĩa Oliver Baumann phải lùi lại vai trò dự bị dù trước đó được xem như ứng viên số một trong khung gỗ. Khi thủ môn của Bayern Munich vắng mặt, Baumann đã chơi khá tốt tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Alexander Nübel là người gác đền còn lại được triệu tập, trong bối cảnh Marc-André ter Stegen bị loại vì liên tiếp gặp chấn thương.

Kai Havertz đảm nhiệm vị trí trung phong

Ở hàng thủ, Nagelsmann tiếp tục đặt niềm tin vào bộ đôi trung vệ Jonathan Tah và Nico Schlotterbeck. Antonio Rudiger vẫn là nhân tố giàu kinh nghiệm, còn Malick Thiaw và Waldemar Anton mang đến thêm lựa chọn xoay vòng đội hình. 

Hai cánh nhiều khả năng thuộc về Joshua Kimmich và David Raum. Cầu thủ trẻ Nathaniel Brown cũng có thể được cân nhắc ở vị trí hậu vệ trái sau mùa giải tiến bộ tại Eintracht Frankfurt.

Tuyển Đức công bố 26 cầu thủ dự World Cup 2026, Neuer bất ngờ trở lại - Ảnh 2.

Thủ thành Manuel Neuer trở lại đội tuyển Đức lần đầu tiên kể từ Euro 2024 (Ảnh: AP)

Tuyến giữa của "Cỗ xe tăng" lần này sẽ là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha và Leon Goretzka. Jamal Musiala cũng là gương mặt nhận nhiều kỳ vọng. 

Sau thời gian trưởng thành vượt bậc ở Bayern Munich, tiền vệ sinh năm 2003 được xem là tương lai của bóng đá Đức nhờ kỹ thuật, tốc độ và khả năng tạo đột biến.

Trên hàng công, Kai Havertz gần như chắc chắn đảm nhiệm vị trí trung phong. Mùa này, tiền đạo 26 tuổi thường xuyên tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng, góp công lớn vào chức vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal. Anh cũng là người ghi bàn duy nhất giúp "Pháo thủ" vượt qua Sporting Lisbon ở tứ kết Champions League tháng 4 vừa qua.

Ngoài ra, "Die Mannschaft" còn sở hữu nhiều phương án hỗ trợ như Deniz Undav, Nick Woltemade hay Maximilian Beier. Tiền đạo Serge Gnabry của Bayern Munich phải rút lui vì chấn thương đùi song tài năng trẻ Lennart Karl đã kịp bình phục để đến Bắc Mỹ mùa hè này.

Tuyển Đức dự kiến sẽ bắt đầu hội quân từ ngày 27-5 tới, muộn hơn 2 ngày so với kế hoạch ban đầu. Thầy trò HLV Julian Nagelsmann sẽ có 2 trận giao hữu gặp Phần Lan và Mỹ trước khi bước vào thử thách thực sự ở bảng E cùng Curacao, Bờ Biển Ngà và Ecuador.

Danh sách tuyển Đức tham dự World Cup 2026:

Thủ môn: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexander Nübel (Stuttgart)

Hậu vệ: Joshua Kimmich (Bayern Munich), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (Leipzig), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Pascal Groß (Brighton), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Malick Thiaw (Newcastle), Jonathan Tah (Bayern Munich)

Tiền vệ: Jamal Musiala (Bayern Munich), Jamie Leweling (Stuttgart), Aleksandar Pavlović (Bayern Munich), Nadiem Amiri (Mainz), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern Munich)

Tiền đạo: Kai Havertz (Arsenal), Deniz Undav (Stuttgart), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Florian Wirtz (Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle), Lennart Karl (Bayern Munich), Leroy Sané (Galatasaray).


