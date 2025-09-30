Kairat Almaty - Real Madrid: "David đấu Goliath" ở Champions League

Lượt trận thứ nhì vòng phân hạng Champions League 2025-2026 chứng kiến một trận đấu kỳ lạ. Giới chuyên môn sớm đánh giá màn so tài diễn ra lúc 23 giờ 45 phút ngày 30-9 trên sân Central Stadium giữa chủ nhà Kairat Almaty và Real Madrid là cuộc chiến giữa "chàng tí hon David và gã khổng lồ Goliath" hiếm thấy trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu.



Đội hình Real Madrid được định giá khoảng 1,4 tỉ euro

Chỉ riêng hành trình di chuyển đã là thử thách: Real Madrid phải bay hơn 6.000 km, mất khoảng 12 giờ mới tới Almaty. Đây là trận đấu diễn ra xa nhất về phía Đông trong lịch sử Champions League.

Yếu tố địa lý, múi giờ và sự mệt mỏi khiến HLV Xabi Alonso phải tính toán kỹ, đặc biệt khi Real Madrid dính hàng loạt ca chấn thương nơi mặt trận phòng ngự: Carvajal, Militao, Rüdiger, Alexander-Arnold và Mendy đều vắng mặt.

Central Stadium có 25.000 chỗ ngồi, lần đầu đăng cai một trận đấu Champions League

Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai đội bóng mới thực sự đáng kể. Real Madrid có bề dày truyền thống hơn 100 năm, 15 lần vô địch Cúp C1/Champions League là điểm nhấn trong bộ sưu tập 133 danh hiệu lớn nhỏ. Họ đã thi đấu 502 trận tại đấu trường này, ghi hơn 1.100 bàn và sở hữu lượng fan toàn cầu lên tới 500 triệu người, riêng Instagram có 177 triệu lượt theo dõi.

Trong khi đó, Kairat ra đời năm 1954, mới chỉ 4 lần vô địch quốc nội, lần đầu tiên dự vòng bảng Champions League và sở hữu 390.000 người theo dõi mạng xã hội.

Edminson Santos ghi bàn đầu tiên cho Kairat Almaty tại Champions League

Khoảng cách chênh lệch rõ nhất ở giá trị đội hình: Real Madrid được định giá khoảng 1,4 tỉ euro, tương đương 2,7% GDP của Kazakhstan năm 1991; Kairat chỉ 13 triệu euro - chưa bằng nửa lương năm của Mbappé. Về kinh nghiệm, đội hình Real Madrid ở trận ra quân có tới 445 lượt khoác áo ĐTQG, trong khi toàn bộ đội hình Kairat chỉ gộp lại được 147 lần.

Nếu "chảo lửa" Santiago Bernabeu là biểu tượng bóng đá thế giới với sức chứa 83.000 khán giả, thì Central Stadium ở Almaty chỉ tối đa 25.000 người, lượng khán giả trung bình mùa này chưa tới 8.000. Dẫu vậy, Kairat vẫn coi đây là đêm lịch sử.

Real Madrid chỉ quan tâm sẽ thắng với tỉ số bao nhiêu tại Almaty

Vé đã cháy từ nhiều ngày, bầu không khí bóng đá phủ kín Almaty. Người hâm mộ địa phương hy vọng đội nhà ít nhất sẽ có một khoảnh khắc đáng nhớ trước "gã khổng lồ" châu Âu sau màn chào sân với thất bại 1-4 dưới tay Sporting Lisbon ở lượt đấu trước.

Kairat Almaty khó lòng tạo bất ngờ trên sân nhà

Về phần Real Madrid, sau thất bại 2-5 trước Atletico ở giải quốc nội, đây là cơ hội để HLV Xabi Alonso tìm lại sự cân bằng cho đội bóng. Ông sẽ xoay tua lực lượng, trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, đồng thời tìm kiếm chiến thắng đậm để cải thiện hiệu số. Gặp một đối thủ quá yếu, Real Madrid chỉ có một "kịch bản" là áp đảo hoàn toàn và vấn đề chính yếu là sẽ thắng bao nhiêu bàn tại Almaty mà thôi.