Kairat Almaty - Real Madrid: "David đấu Goliath" ở Champions League

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Kairat Almaty - Real Madrid: "David đấu Goliath" ở Champions League

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) - Vất vả bay hơn 6.000 km đến làm khách trên sân của Kairat Almaty, Real Madrid có cơ hội bỏ túi thêm 3 điểm tại vòng phân hạng Champions League.

Lượt trận thứ nhì vòng phân hạng Champions League 2025-2026 chứng kiến một trận đấu kỳ lạ. Giới chuyên môn sớm đánh giá màn so tài diễn ra lúc 23 giờ 45 phút ngày 30-9 trên sân Central Stadium giữa chủ nhà Kairat Almaty và Real Madrid là cuộc chiến giữa "chàng tí hon David và gã khổng lồ Goliath" hiếm thấy trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Kairat Almaty – Real Madrid: Cuộc chiến David và Goliath tại Champions League - Ảnh 1.

Đội hình Real Madrid được định giá khoảng 1,4 tỉ euro

Chỉ riêng hành trình di chuyển đã là thử thách: Real Madrid phải bay hơn 6.000 km, mất khoảng 12 giờ mới tới Almaty. Đây là trận đấu diễn ra xa nhất về phía Đông trong lịch sử Champions League.

Yếu tố địa lý, múi giờ và sự mệt mỏi khiến HLV Xabi Alonso phải tính toán kỹ, đặc biệt khi Real Madrid dính hàng loạt ca chấn thương nơi mặt trận phòng ngự: Carvajal, Militao, Rüdiger, Alexander-Arnold và Mendy đều vắng mặt.

Kairat Almaty – Real Madrid: Cuộc chiến David và Goliath tại Champions League - Ảnh 2.

Kairat Almaty – Real Madrid: Cuộc chiến David và Goliath tại Champions League - Ảnh 3.

Central Stadium có 25.000 chỗ ngồi, lần đầu đăng cai một trận đấu Champions League

Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai đội bóng mới thực sự đáng kể. Real Madrid có bề dày truyền thống hơn 100 năm, 15 lần vô địch Cúp C1/Champions League là điểm nhấn trong bộ sưu tập 133 danh hiệu lớn nhỏ. Họ đã thi đấu 502 trận tại đấu trường này, ghi hơn 1.100 bàn và sở hữu lượng fan toàn cầu lên tới 500 triệu người, riêng Instagram có 177 triệu lượt theo dõi.

Trong khi đó, Kairat ra đời năm 1954, mới chỉ 4 lần vô địch quốc nội, lần đầu tiên dự vòng bảng Champions League và sở hữu 390.000 người theo dõi mạng xã hội.

Kairat Almaty – Real Madrid: Cuộc chiến David và Goliath tại Champions League - Ảnh 4.

Edminson Santos ghi bàn đầu tiên cho Kairat Almaty tại Champions League

Khoảng cách chênh lệch rõ nhất ở giá trị đội hình: Real Madrid được định giá khoảng 1,4 tỉ euro, tương đương 2,7% GDP của Kazakhstan năm 1991; Kairat chỉ 13 triệu euro - chưa bằng nửa lương năm của Mbappé. Về kinh nghiệm, đội hình Real Madrid ở trận ra quân có tới 445 lượt khoác áo ĐTQG, trong khi toàn bộ đội hình Kairat chỉ gộp lại được 147 lần.

TIN LIÊN QUAN

Nếu "chảo lửa" Santiago Bernabeu là biểu tượng bóng đá thế giới với sức chứa 83.000 khán giả, thì Central Stadium ở Almaty chỉ tối đa 25.000 người, lượng khán giả trung bình mùa này chưa tới 8.000. Dẫu vậy, Kairat vẫn coi đây là đêm lịch sử.

Kairat Almaty – Real Madrid: Cuộc chiến David và Goliath tại Champions League - Ảnh 5.

Real Madrid chỉ quan tâm sẽ thắng với tỉ số bao nhiêu tại Almaty

Vé đã cháy từ nhiều ngày, bầu không khí bóng đá phủ kín Almaty. Người hâm mộ địa phương hy vọng đội nhà ít nhất sẽ có một khoảnh khắc đáng nhớ trước "gã khổng lồ" châu Âu sau màn chào sân với thất bại 1-4 dưới tay Sporting Lisbon ở lượt đấu trước.

Kairat Almaty – Real Madrid: Cuộc chiến David và Goliath tại Champions League - Ảnh 6.

Kairat Almaty khó lòng tạo bất ngờ trên sân nhà

Về phần Real Madrid, sau thất bại 2-5 trước Atletico ở giải quốc nội, đây là cơ hội để HLV Xabi Alonso tìm lại sự cân bằng cho đội bóng. Ông sẽ xoay tua lực lượng, trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, đồng thời tìm kiếm chiến thắng đậm để cải thiện hiệu số. Gặp một đối thủ quá yếu, Real Madrid chỉ có một "kịch bản" là áp đảo hoàn toàn và vấn đề chính yếu là sẽ thắng bao nhiêu bàn tại Almaty mà thôi.

Tin liên quan

Champions League: Barcelona, Man City không vào nổi Top 8

Champions League: Barcelona, Man City không vào nổi Top 8

(NLĐO) - Cùng giành chiến thắng trong loạt trận mở màn vòng phân hạng Champions League, Barcelona và Man City lại không chen chân vào nổi 8 vị trí dẫn đầu.

Trang mới của Liverpool tại Champions League

Những chiến thắng trước Bournemouth, Newcastle, Arsenal, Burnley hay Atletico Madrid không thể xem là chuyện may mắn của Liverpool

Đương kim vô địch PSG đại thắng ngày ra quân Champions League

(NLĐO) - Năm lần đưa bóng vào lưới Atalanta nhưng chỉ được công nhận… 4 bàn, PSG không cho thấy bất cứ dấu hiệu khủng hoảng nào trên hàng công nhà vô địch.

Real Madrid vòng phân hạng Champions League Kairat Almaty - Real Madrid Kairat Almaty
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo