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Thể thao

Kyle Walker chỉ ra 3 cái tên xứng đáng dự World Cup 2026 cùng tuyển Anh

Tường Phước (Ảnh: AP, The Sun)

(NLĐO) - Cựu hậu vệ đội tuyển Anh Kyle Walker đã tạo nên cuộc tranh luận lớn trước thềm World Cup 2026 khi công khai bày tỏ quan điểm cá nhân.

Kyle Walker chỉ ra 3 cái tên xứng đáng dự World Cup 2026 cùng tuyển Anh - Ảnh 1.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ The Sun, Kyle Walker nói về những sự vắng mặt đáng tiếc trong danh sách 26 cầu thủ mà HLV Thomas Tuchel mang đến Bắc Mỹ.

Sau khi tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế hồi tháng 3-2026 với 96 lần khoác áo tuyển Anh, Walker trở thành bình luận viên cho một số chương trình liên quan đến World Cup.

Trong buổi phân tích mới đây, hậu vệ 35 tuổi đã thẳng thắn chỉ ra 3 cầu thủ mà anh tin rằng xứng đáng góp mặt trong thành phần "Tam sư".

Walker tiếc cho Maguire, Shaw và Gibbs-White

Tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho chiến dịch World Cup 2026 với mục tiêu chinh phục danh hiệu thế giới đầu tiên kể từ năm 1966.

Theo Walker, trung vệ Harry Maguire là trường hợp đáng tiếc nhất. Dù không được HLV Tuchel điền tên vào danh sách cuối cùng, ngôi sao từng mang băng đội trưởng tuyển Anh vẫn được xem là một trong những nhân tố giàu kinh nghiệm nhất nơi hàng thủ.

Kyle Walker chỉ ra 3 cái tên xứng đáng dự World Cup 2026 cùng tuyển Anh - Ảnh 2.

Harry Maguire

Bên cạnh Maguire, Walker cũng đánh giá cao Luke Shaw. Hậu vệ cánh trái của Manchester United từng nhiều lần chứng minh giá trị trong màu áo đội tuyển quốc gia, đặc biệt ở các giải đấu lớn. Walker cho rằng kinh nghiệm và bản lĩnh của Shaw có thể mang lại sự ổn định cho hệ thống phòng ngự tuyển Anh.

Cái tên thứ ba được cựu sao Manchester City nhắc đến là Morgan Gibbs-White. Tiền vệ tấn công 26 tuổi đang có phong độ tốt trong màu áo CLB Nottingham Forest, được Walker xem là nhân tố có thể tạo nên đột biến ở tuyến giữa.

Kyle Walker chỉ ra 3 cái tên xứng đáng dự World Cup 2026 cùng tuyển Anh - Ảnh 3.

Luke Shaw

Những nhận xét của Walker càng thu hút sự chú ý dư luận bởi trước đó danh sách tuyển Anh được HLV Tuchel công bố cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi loại bỏ một số ngôi sao quen thuộc như Phil Foden, Harry Maguire, Cole Palmer hay Trent Alexander-Arnold.

Lo ngại về hàng thủ tuyển Anh

Walker thừa nhận tuyển Anh vẫn sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng cao, đặc biệt là những cái tên như Reece James hay John Stones. Tuy nhiên, điều khiến anh lo lắng là tình trạng thể lực và khả năng duy trì phong độ của các hậu vệ trước một giải đấu kéo dài và khắc nghiệt như World Cup.

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Cựu tuyển thủ Anh cho rằng đội bóng của HLV Tuchel đang thiếu những phương án giàu kinh nghiệm ở hàng phòng ngự. Đây có thể là yếu tố ảnh hưởng đến tham vọng cạnh tranh chức vô địch của "Tam sư" tại giải đấu năm nay.

Kyle Walker chỉ ra 3 cái tên xứng đáng dự World Cup 2026 cùng tuyển Anh - Ảnh 4.

HLV Tuchel

Walker cũng bày tỏ sự bất ngờ khi Phil Foden không được lựa chọn. Theo anh, tiền vệ của Manchester City vẫn là một trong những tài năng hàng đầu bóng đá Anh và hoàn toàn có thể trở lại mạnh mẽ trong tương lai.

Chuyện chưa kể về sự nghiệp quốc tế

Trong buổi trò chuyện, Walker còn chia sẻ nhiều câu chuyện đáng chú ý về quãng thời gian khoác áo tuyển Anh. Anh thừa nhận vẫn còn tiếc nuối khi không thực hiện một quả luân lưu trong trận chung kết Euro 2020, nơi tuyển Anh thất bại trước Italia.

Kyle Walker chỉ ra 3 cái tên xứng đáng dự World Cup 2026 cùng tuyển Anh - Ảnh 5.

Walker khi còn khoác áo tuyển Anh

Hậu vệ kỳ cựu cũng tiết lộ rằng anh khá bất ngờ khi hành trình ở đội tuyển quốc gia khép lại mà không có cuộc trao đổi trực tiếp nào với HLV Thomas Tuchel. Dù vậy, Walker khẳng định vẫn tự hào về những đóng góp của mình sau 14 năm cống hiến cho "Tam sư".

Một chi tiết thú vị khác được Walker chia sẻ là đối thủ khiến anh gặp nhiều khó khăn nhất trong sự nghiệp quốc tế không phải những siêu sao như Kylian Mbappe hay Neymar. Thay vào đó, người để lại ấn tượng mạnh nhất với anh là cựu tiền vệ Ukraine Yevhen Konoplyanka trong trận đấu vòng loại World Cup năm 2013.

Kyle Walker chỉ ra 3 cái tên xứng đáng dự World Cup 2026 cùng tuyển Anh - Ảnh 6.

 

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