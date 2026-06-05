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Thể thao

Pháp thua ngược Bờ Biển Ngà, gióng hồi chuông cảnh báo trước World Cup

Đào Tùng (theo france24)

(NLĐO) - Tuyển Pháp đã có màn chạy đà đáng thất vọng cho World Cup 2026 khi để Bờ Biển Ngà ngược dòng đánh bại 2-1 ở trận giao hữu tại Nantes rạng sáng 6-6.

Trận đấu diễn ra trong bầu không khí đặc biệt khi người hâm mộ trên sân đồng loạt tri ân HLV Didier Deschamps, người đang bước vào những trận đấu cuối cùng trên đất Pháp trước khi khép lại nhiệm kỳ dẫn dắt "Les Bleus" kéo dài hơn một thập niên.

Pháp thua ngược Bờ Biển Ngà, gióng hồi chuông cảnh báo trước World Cup - Ảnh 1.

Kylian Mabppe dẫn dắt tuyển Pháp trong trận giao hữu tại Nantes

Trên sân, đội chủ nhà Pháp nhanh chóng thể hiện sự vượt trội. Kylian Mbappé, người đang hướng đến cột mốc bắt kịp kỷ lục ghi bàn cho tuyển Pháp của Olivier Giroud, liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương. Trong vòng 10 phút đầu tiên, thủ quân tuyển Pháp có cơ hội mở tỉ số nhưng bị thủ môn Yahia Fofana xuất sắc cản phá. Adrien Rabiot rồi Michael Olise cũng lần lượt thử tài người gác đền của Bờ Biển Ngà nhưng không thành công.

Dù lép vế trong phần lớn thời gian hiệp một, đại diện châu Phi vẫn tạo được những tình huống đáng chú ý. Simon Adingra bỏ lỡ cơ hội từ pha kiến tạo của Seko Fofana trước khi chính anh tận dụng sai lầm của Aurélien Tchouaméni để đối mặt thủ thành Mike Maignan. Tuy nhiên, thủ môn tuyển Pháp đã kịp thời cứu thua.

Pháp thua ngược Bờ Biển Ngà, gióng hồi chuông cảnh báo trước World Cup - Ảnh 2.

Ngôi sao của Man City Rayan Cherki ghi bàn mở tỉ số trận đấu

Khi hiệp một chỉ còn ít phút, Rayan Cherki tạo nên khoảnh khắc khác biệt. Tiền vệ trẻ của Man City thực hiện pha đi bóng kỹ thuật xuyên qua hàng thủ đội khách trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại Yahia Fofana, giúp Pháp dẫn trước 1-0.

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Tưởng chừng bàn thắng đẹp mắt này sẽ mở ra chiến thắng cho đội chủ nhà nhưng mọi thứ thay đổi hoàn toàn sau giờ nghỉ. HLV Didier Deschamps thực hiện tới 5 sự thay đổi nhân sự, trong đó có việc rút Mbappé khỏi sân. Từ thời điểm này, tuyển Pháp đánh mất sự kiểm soát và để đối thủ dần làm chủ thế trận.

Pháp thua ngược Bờ Biển Ngà, gióng hồi chuông cảnh báo trước World Cup - Ảnh 3.

Guela Doué gỡ hòa cho Bờ Biển Ngà

Phút 53, Nicolas Pépé tung đường chọc khe chuẩn xác để Guela Doué băng xuống đánh bại thủ môn Maignan trong pha đối mặt, san bằng tỉ số 1-1. Bàn gỡ giúp Bờ Biển Ngà càng chơi càng tự tin, trong khi tuyển Pháp gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công.

Pháp thua ngược Bờ Biển Ngà, gióng hồi chuông cảnh báo trước World Cup - Ảnh 4.

Tchouamenie trong pha hãm thành Bờ Biển Ngà

Đội bóng châu Phi liên tục tạo sức ép và được đền đáp ở phút 84. Guéla Doué tiếp tục tỏa sáng với pha căng ngang thuận lợi để Amad Diallo dứt điểm một chạm tung lưới Maignan, hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục.

Pháp thua ngược Bờ Biển Ngà, gióng hồi chuông cảnh báo trước World Cup - Ảnh 5.

Bờ Biển Ngà bất ngờ giành chiến thắng trước chủ nhà Pháp hùng mạnh

Chiến thắng 2-1 là lần đầu tiên Bờ Biển Ngà đánh bại tuyển Pháp trong lịch sử những lần đối đầu giữa đôi bên. Ngược lại, thất bại này khiến "Les Bleus" phải đối mặt với không ít hoài nghi về chiều sâu đội hình cũng như khả năng duy trì sức mạnh khi các trụ cột rời sân.

Pháp thua ngược Bờ Biển Ngà, gióng hồi chuông cảnh báo trước World Cup - Ảnh 6.

Tuyển Pháp nhận thất bại trước thềm World Cup

HLV Didier Deschamps và các học trò sẽ phải nhanh chóng tìm lời giải trước trận giao hữu cuối cùng gặp Bắc Ireland, nếu không muốn mang theo những nỗi lo ấy đến World Cup 2026.

Pháp thua ngược Bờ Biển Ngà, gióng hồi chuông cảnh báo trước World Cup - Ảnh 7.

 

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