Quốc tế

Kế hoạch của Mỹ về dầu mỏ Venezuela

Hoàng Phương

Mỹ thông báo Venezuela sẽ chuyển giao 30-50 triệu thùng dầu cho Washington để nước này bán theo giá thị trường

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7-1 cho biết Venezuela sẽ sử dụng nguồn tiền thu được từ thỏa thuận dầu mỏ mới với Washington để chỉ mua "các sản phẩm sản xuất tại Mỹ", như nông sản, dược phẩm, thiết bị y tế… Nói cách khác, theo ông Donald Trump, Venezuela cam kết làm ăn với Mỹ như đối tác chính.

Trước đó một ngày, nhà lãnh đạo Mỹ thông báo Venezuela sẽ chuyển giao 30-50 triệu thùng dầu cho Washington để nước này bán theo giá thị trường. Ông Donald Trump nói rằng nguồn tiền thu được sẽ do ông kiểm soát nhằm phục vụ lợi ích của cả Mỹ và Venezuela.

Theo bản tóm lược chính sách được Bộ Năng lượng Mỹ công bố hôm 7-1, chính quyền ông Donald Trump đang "dỡ bỏ có chọn lọc" các biện pháp trừng phạt để cho phép vận chuyển và bán dầu mỏ Venezuela ra các thị trường trên thế giới. Hãng Chevron (Mỹ) hiện là doanh nghiệp duy nhất xuất khẩu dầu thô từ quốc gia Nam Mỹ này, sau khi được Washington cấp giấy phép đặc biệt, cho phép hoạt động bất chấp các lệnh trừng phạt.

Cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết dòng dầu từ Venezuela sẽ chảy vào các nhà máy lọc dầu của Mỹ và ra thị trường quốc tế. Việc bán dầu do chính phủ Mỹ đảm trách và tiền được gửi vào các ngân hàng do chính quyền ông Donald Trump kiểm soát. Theo ông Wright, dòng tiền này sau đó sẽ quay lại Venezuela để mang lại lợi ích cho người dân ở đây.

Kế hoạch của Mỹ về dầu mỏ Venezuela - Ảnh 1.

Nhà máy lọc dầu El Palito ở TP Puerto Cabello – Venezuela Ảnh: AP

Tập đoàn Dầu khí quốc doanh Venezuela (PDVSA) ngày 7-1 xác nhận đang đàm phán với Mỹ về việc bán các lô dầu thô trong khuôn khổ quan hệ thương mại hiện có giữa 2 nước. Theo PDVSA, đây là thỏa thuận bình thường, tương tự giao dịch hiện có với các công ty quốc tế, bảo đảm tính hợp pháp, minh bạch và lợi ích cho cả hai bên.

Tuy nhiên, phía Venezuela vẫn chưa xác nhận sẽ dùng tiền bán dầu cho Washington để chỉ mua hàng hóa Mỹ. Thay vào đó, theo AP, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez tìm cách bình thường hóa diễn biến mới nhất trong quan hệ kinh tế Venezuela - Mỹ. Bà nhấn mạnh Venezuela phải đa dạng hóa các mối quan hệ và có quan hệ với tất cả quốc gia trong bán cầu này, cũng như với châu Á, châu Phi, Trung Đông và châu Âu.

Trong khi đó, theo trang Bloomberg, chính quyền ông Donald Trump cũng đang nỗ lực thiết lập lại quan hệ với Venezuela sau khi bà Delcy Rodríguez lên làm quyền tổng thống hôm 5-1.

Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đang chuẩn bị các điều kiện để cho phép mở cửa trở lại đại sứ quán ở Caracas nếu ông Donald Trump đưa ra quyết định như thế. Cơ sở này đã ngưng hoạt động vào năm 2019 trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump. Từ đó, Đại sứ quán Mỹ ở Colombia đã đảm nhiệm toàn bộ công việc liên quan đến Venezuela.

Mỹ tuyên bố bắt giữ tàu chở dầu treo cờ Nga có liên hệ với Venezuela

Mỹ tuyên bố bắt giữ tàu chở dầu treo cờ Nga có liên hệ với Venezuela

(NLĐO) - Theo các nguồn tin mà truyền thông Nga, Mỹ và châu Âu trích dẫn, lực lượng Mỹ đã bắt được Marinera, tàu chở dầu treo cờ Nga có liên hệ với Venezuela.

Điểm nóng xung đột ngày 7-1: Mỹ dùng vũ khí đặc biệt ở Venezuela

(NLĐO) - Nhiều đoạn video cho thấy máy bay không người lái cảm tử nằm trong số khí tài được Mỹ sử dụng trong chiến dịch tấn công Venezuela.

Tổng thống Donald Trump ra tuyên bố mới về dầu Venezuela

(NLĐO) - Nhà Trắng lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp vào ngày 9-1 với giám đốc điều hành của các công ty dầu của Mỹ về vấn đề Venezuela.

