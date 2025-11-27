HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Kế hoạch thực thi cụ thể

Tố Trâm

UBND TP HCM vừa có quyết định về việc phê duyệt "Chương trình phòng, chống bệnh dại trên địa bàn TP HCM giai đoạn 2026-2030".

Trong chương trình này, quy định bắt buộc các hộ nuôi chó, mèo phải khai báo với UBND cấp xã, phường, đặc khu; quản lý chặt chó, mèo nuôi; tiêm vắc-xin; nuôi nhốt; rọ mõm khi ra đường… Mục tiêu nhằm kiểm soát bệnh dại, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hướng tới không còn ca tử vong do bệnh dại vào năm 2030.

TP HCM là đô thị trên 14 triệu dân, mật độ cao, hẻm ngõ chằng chịt, chung cư đan xen nhà ở. Thú cưng, đặc biệt là chó, mèo, ngày càng phổ biến và trở thành một phần đời sống tinh thần của rất nhiều gia đình nhưng lâu nay chủ yếu dựa vào ý thức tự giác, thiếu hệ thống quản lý và không có cơ chế trách nhiệm rõ ràng. Không hiếm trường hợp chó thả rông đi vệ sinh bừa bãi, tấn công người đi đường hoặc gây tai nạn giao thông. Khi xảy ra sự cố, người bị hại rơi vào tình thế "được vạ thì má đã sưng" vì không xác định được chủ nuôi, không có dữ liệu truy xuất, cũng không có cơ quan tiếp nhận trách nhiệm giải quyết rõ ràng.

Quy định mới vì vậy, không đơn thuần là yêu cầu khai báo hay tiêm vắc-xin. Nó khẳng định nguyên tắc nuôi thú cưng là quyền nhưng phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật và trách nhiệm với cộng đồng.

Tuy nhiên, chính sách đúng không đồng nghĩa tự động hiệu quả. Nếu triển khai nửa vời, thiếu giám sát, thiếu chế tài, quy định dễ rơi vào tình trạng nằm trên giấy. Thực tế nhiều quy định từng ra đời với mục tiêu tốt đẹp nhưng nhanh chóng rơi vào lãng quên vì thiếu giám sát, thiếu hướng dẫn rõ ràng, thiếu công cụ thực thi và thiếu chế tài đủ sức răn đe.

Điều mà người dân mong muốn là chính sách có thể thực thi, có kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt và có kết quả rõ ràng. Với quy định này, cần kế hoạch thực thi cụ thể và khả thi. Trước hết, cấp phường - xã cần triển khai khai báo đơn giản, có thể qua ứng dụng online, để người dân không mất thời gian đi lại, không xem là gánh nặng thủ tục. Sau khai báo phải có danh sách theo dõi, lịch tiêm vắc-xin được cập nhật định kỳ ít nhất 2 lần/năm.

Đặc biệt, ứng dụng hệ thống quản lý bằng mã định danh hoặc chip cho chó, mèo như nhiều thành phố lớn trên thế giới đang làm. Điều này giúp truy xuất khi thú bị bỏ rơi, gây tai nạn hoặc chủ nuôi thay đổi nơi cư trú.

Bên cạnh đó, cần đội xử lý chó thả rông và xử phạt rõ ràng, bao gồm chi phí chăm giữ, tiêu hủy nếu cần và bồi thường khi vật nuôi gây thiệt hại. Không có chế tài đủ mạnh, quy định sẽ mãi chỉ là khuyến cáo.

Ngoài quản lý, chiến dịch truyền thông thay đổi nhận thức là yếu tố then chốt. Nuôi thú cưng là quyền, sở thích cá nhân nhưng phải có trách nhiệm xã hội: bảo đảm thú được tiêm vắc-xin, quản lý an toàn, không gây nguy hiểm, phiền toái hay ô nhiễm cho cộng đồng.

Khi mỗi người nuôi ý thức được điều đó và chính quyền kiên quyết thực thi, TP HCM sẽ tiến gần hơn tới mục tiêu đô thị hiện đại, văn minh. 

Tin liên quan

Sau 2 vụ việc liên tiếp, Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu xử lý nghiêm việc thả rong chó, mèo

Sau 2 vụ việc liên tiếp, Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu xử lý nghiêm việc thả rong chó, mèo

(NLĐO)- Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu xử lý nghiêm trường hợp không tuân thủ đúng quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Nuôi 8 con chó mèo, người phụ nữ nhiễm giun đũa

(NLĐO) - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sẩn ngứa khắp cơ thể, bàn tay có đường ngoằn ngoèo như giun. Người bệnh cho biết đang nuôi 8 con chó mèo

FOUR PAWS: Nạn trộm cắp chó mèo được báo cáo nhiều nhất ở Việt Nam

(NLĐO)- Trang công cụ trực tuyến của Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu FOUR PAWS được mở rộng phạm vi toàn quốc để tăng hiệu quả hoạt động.

sức khỏe cộng đồng phòng, chống bệnh dại nuôi chó, mèo nuôi thú cưng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo