Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp phường Bến Thành và chỉ tiêu, điều kiện vào Trường THCS Nguyễn Du

UBND phường Bến Thành vừa công bố chi tiết kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn.

Theo công bố, chỉ tiêu tuyển sinh bậc mầm non cụ thể như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh các trường tiểu học như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh ở THCS như sau:

Riêng đối với Trường THCS Nguyễn Du, chi tiết kế hoạch và điều kiện tuyển sinh, gồm:

Tuyển sinh vào lớp 6 chương trình tiếng Anh tích hợp (Đề án 5695): Trường THCS Nguyễn Du thực hiện xét tuyển trên toàn TP. Sĩ số học sinh không quá 35 học sinh/lớp. Chỉ tiêu 210 học sinh.

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học theo chương trình tiếng Anh tích hợp.

Theo hệ thống Pearson English: Học sinh phải có chứng chỉ PEIC (PTE Young Learners) cấp độ Quickmarch (Pass - số sao tối thiểu 3/5 sao).

Theo hệ thống Cambridge English: Học sinh phải có chứng chỉ Flyer (số khiên tối thiểu 12/15 khiên).

Theo hệ thống ETS: Học sinh phải có chứng chỉ TOEFL Primary bậc 2 với số huy hiệu tối thiểu là 3/4 huy hiệu (TOEFL Primary, Step 2, 3 badges).

Học sinh phải được đánh giá đạt bài khảo sát năng lực tiếng Anh đầu vào của chương trình (Placement test).

Học sinh Trường THCS Nguyễn Du, phường Bến Thành

Học sinh cần có một trong các chứng chỉ nêu trên hoặc phải thực hiện bài khảo sát năng lực tiếng Anh đầu vào của chương trình (Placement test).

Kết quả trúng tuyển chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 sẽ được công bố trước các chương trình đại trà. Học sinh không trúng tuyển chương trình này vẫn được đảm bảo quyền tham gia xét tuyển và phân bổ vào các lớp học theo chương trình giáo dục phổ thông do Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp của phường thực hiện theo quy trình chung và phù hợp với điều kiện thực tế của phường.

Học sinh đã được duyệt chính thức vào trường sẽ tham gia hội thảo và đăng ký học theo sự thỏa thuận của cha mẹ học sinh với nhà trường.

Chương trình đại trà, chỉ tiêu 90 học sinh: Dành cho đối tượng theo phân bổ của phường Bến Thành.

Phường Bến Thành thực hiện tuyển sinh vào lớp 6 tăng cường tiếng Anh vào Trường THCS Đồng Khởi.

Đối tượng và thứ tự xét tuyển ưu tiên, gồm:

Đối tượng ưu tiên 1: Bao gồm những trẻ em có nơi ở hiện tại trên địa bàn phường Bến Thành đúng độ tuổi quy định vào lớp 1 và lớp 6.

Đối tượng 2: Là các trường hợp còn lại không thuộc đối tượng ưu tiên 1. Thứ tự ưu tiên bao gồm: Học sinh đã học mầm non/tiểu học trên địa bàn phường hoặc vùng giáp ranh; học sinh có anh/chị ruột đang học tại trường trên địa bàn; học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường; học sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh; các trường hợp học sinh chuyển từ tỉnh, thành khác đến sau thời điểm đăng ký và các tiêu chí ưu tiên khác.