TPHCM: Thêm trường THCS nổi tiếng ở Phường Xóm Chiếu công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 6

UBND Phường Xóm Chiếu (TPHCM) ngày 19-5 chính thức công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027.

Theo kế hoạch công bố, Trường THCS Vân Đồn, ngôi trường nhận được nhiều quan tâm của phụ huynh có kế hoạch tuyển sinh, như sau: Tổng chỉ tiêu là 330 học sinh.

Trong đó, chỉ tiêu gồm 6 lớp phổ thông tương đương 240 học sinh; 2 lớp tiếng Anh tích hợp tương đương 70 học sinh.

Điều kiện cần ở lớp phổ thông: Học sinh phải hoàn thành chương trình tiểu học tại TPHCM, lớp 5 đạt học sinh xuất sắc, tổng điểm kiểm tra cuối 5 gồm toán+ tiếng việt lớp 5 từ 19 điểm trở lên.

Công thức điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển= Điểm toán+ tiếng Việt lớp 5+ điểm học bạ lớp 3, lớp 4+ điểm khuyến khích.

Ưu tiên và điểm cộng, như sau: Cộng 1/năm cho danh hiệu xuất sắc lớp 3 lớp 4.

Đối với giải TP, giải nhất được cộng 2 điểm, giải nhì cộng 1,5 điểm giải 3 cộng 1 điểm, giải khuyến khích cộng 0,5 điểm. Huy chương vàng đồng đội cộng 1 điểm.

Tiêu chí tuyển sinh lớp tiếng Anh tích hợp: Ưu tiên học sinh tích hợp từ tiểu học liên thông từ Trường Tiểu học Nguyễn Văn trỗi hoặc có chứng chỉ PEIC Quickmarch (3/5 sao), Flyers (12 khiên), TOEFL Primary bậc 2 (3 huy hiệu) hoặc qua bài khảo sát năng lực.

Học sinh Trường THCS Vân Đồn

Đối với bậc mầm non, tiểu học, và các trường THCS khác tại Phường Xóm Chiếu, chỉ tiêu tuyển sinh như sau:

Bậc mầm non (MN): Chỉ tiêu Lớp Lá: 490 bé.

Hệ thống trường lớp: MN 12, MN Sao Mai 12, MN Sao Mai 13, MN 15, MN Ban Mai. Phấn đấu huy động 100% trẻ 5 tuổi và 90% trẻ 3-4 tuổi.

Bậc tiểu học (TH): Chỉ tiêu Lớp 1: 875 học sinh. Hệ thống trường lớp: TH Bạch Đằng, Bến Cảng, Xóm Chiếu, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Thái Bình.

Bậc THCS:

Chỉ tiêu Lớp 6: 1.530 học sinh. Hệ thống trường lớp: THCS Vân Đồn, Tăng Bạt Hổ, Khánh Hội. Đảm bảo 100% trẻ hoàn thành tiểu học đều có chỗ học.

Các mốc thời gian phụ huynh cần nhớ, như sau:

Từ 27-5 đến 17 giờ ngày 7-6-2026: Phụ huynh đăng ký đối tượng, khu vực tuyển sinh và các trường trình đặc thù trực tuyến.

Từ 11-7 đến 17 giờ ngày 20-7-2026: Xác nhận nhập học trực tuyến và nộp hồ sơ vào các trường theo kết quả phân bổ chính thức.

Riêng Trường THCS Vân Đồn như sau:

Đăng ký từ 27-5 đến 7-6: Đăng ký trực tuyến trên cổng tuyển sinh của TP.

Từ 8-6 đến 15-6: Xem kết quả và xác nhận nhập học trực tuyến.

Từ 10-6 đến 23-6: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường.

Theo UBND Phường Xóm Chiếu, quy trình tuyển sinh hoàn toàn theo hình thức trực tuyến. Tuyệt đối không nhận hồ sơ giấy tại trường. Thông tin nơi ở hiện tại được xác định qua VNeID của cha/mẹ/người giám hộ. Nếu thông tin đã khớp trên hệ thống, phụ huynh không cần nộp thêm giấy tờ xác minh cư trú.



