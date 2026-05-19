TPHCM: Thêm trường THCS nổi tiếng ở Phường Xóm Chiếu công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 6

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

TPHCM: Thêm trường THCS nổi tiếng ở Phường Xóm Chiếu công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 6

Đặng Trinh

(NLĐO)- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Vân Đồn, ngôi trường nổi tiếng thuộc quận 4 (cũ) năm học 2026-2027 là 330 học sinh

UBND Phường Xóm Chiếu (TPHCM) ngày 19-5 chính thức công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027. 

Theo kế hoạch công bố, Trường THCS Vân Đồn, ngôi trường nhận được nhiều quan tâm của phụ huynh có kế hoạch tuyển sinh, như sau: Tổng chỉ tiêu là 330 học sinh. 

Trong đó, chỉ tiêu gồm 6 lớp phổ thông tương đương 240 học sinh; 2 lớp tiếng Anh tích hợp tương đương 70 học sinh. 

Điều kiện cần ở lớp phổ thông: Học sinh phải hoàn thành chương trình tiểu học tại TPHCM, lớp 5 đạt học sinh xuất sắc, tổng điểm kiểm tra cuối 5 gồm toán+ tiếng việt lớp 5 từ 19 điểm trở lên. 

Công thức điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển= Điểm toán+ tiếng Việt lớp 5+ điểm học bạ lớp 3, lớp 4+ điểm khuyến khích.

Ưu tiên và điểm cộng, như sau: Cộng 1/năm cho danh hiệu xuất sắc lớp 3 lớp 4.

Đối với giải TP, giải nhất được cộng 2 điểm, giải nhì cộng 1,5 điểm giải 3 cộng 1 điểm, giải khuyến khích cộng 0,5 điểm. Huy chương vàng đồng đội cộng 1 điểm.

Tiêu chí tuyển sinh lớp tiếng Anh tích hợp: Ưu tiên học sinh tích hợp từ tiểu học liên thông từ Trường Tiểu học Nguyễn Văn trỗi hoặc có chứng chỉ PEIC Quickmarch (3/5 sao), Flyers (12 khiên), TOEFL Primary bậc 2 (3 huy hiệu) hoặc qua bài khảo sát năng lực.

TPHCM: Phường Xóm Chiếu công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp, trong đó có Trường THCS Vân Đồn - Ảnh 1.

Học sinh Trường THCS Vân Đồn

Đối với bậc mầm non, tiểu học, và các trường THCS khác tại Phường Xóm Chiếu, chỉ tiêu tuyển sinh như sau:

Bậc mầm non (MN): Chỉ tiêu Lớp Lá: 490 bé.

Hệ thống trường lớp: MN 12, MN Sao Mai 12, MN Sao Mai 13, MN 15, MN Ban Mai. Phấn đấu huy động 100% trẻ 5 tuổi và 90% trẻ 3-4 tuổi.

Bậc tiểu học (TH): Chỉ tiêu Lớp 1: 875 học sinh. Hệ thống trường lớp: TH Bạch Đằng, Bến Cảng, Xóm Chiếu, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Thái Bình.

Bậc THCS: 

Chỉ tiêu Lớp 6: 1.530 học sinh. Hệ thống trường lớp: THCS Vân Đồn, Tăng Bạt Hổ, Khánh Hội. Đảm bảo 100% trẻ hoàn thành tiểu học đều có chỗ học.

Các mốc thời gian phụ huynh cần nhớ, như sau:

Từ 27-5 đến 17 giờ ngày 7-6-2026: Phụ huynh đăng ký đối tượng, khu vực tuyển sinh và các trường trình đặc thù trực tuyến.

Từ 11-7 đến 17 giờ ngày 20-7-2026: Xác nhận nhập học trực tuyến và nộp hồ sơ vào các trường theo kết quả phân bổ chính thức.

Riêng Trường THCS Vân Đồn như sau: 

Đăng ký từ 27-5 đến 7-6: Đăng ký trực tuyến trên cổng tuyển sinh của TP. 

Từ 8-6 đến 15-6:  Xem kết quả và xác nhận nhập học trực tuyến.

Từ 10-6 đến 23-6: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường.

Theo UBND Phường Xóm Chiếu, quy trình tuyển sinh hoàn toàn theo hình thức trực tuyến. Tuyệt đối không nhận hồ sơ giấy tại trường.

Thông tin nơi ở hiện tại được xác định qua VNeID của cha/mẹ/người giám hộ. Nếu thông tin đã khớp trên hệ thống, phụ huynh không cần nộp thêm giấy tờ xác minh cư trú.


Tin liên quan

Thêm trường THCS nổi tiếng ở TPHCM công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 6

Thêm trường THCS nổi tiếng ở TPHCM công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 6

(NLĐO)- Trường THCS Nguyễn Văn Tố (phường Diên Hồng) vừa công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027

NÓNG: Công bố thời gian, kế hoạch khảo sát lớp 6 ở Trường Trần Đại Nghĩa và 4 trường còn lại

(NLĐO)- Tất cả học sinh dự tuyển vào lớp 6 ở các trường thực hiện khảo sát sẽ thực hiện bài khảo sát năng lực vào ngày 1-7

Trường "điểm" đầu tiên ở TPHCM tuyển sinh lớp 6 không theo địa giới hành chính

(NLĐO)- Trường THCS Phan Văn Trị (phường Hạnh Thông) vừa thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027

chỉ tiêu tuyển sinh điểm xét tuyển tuyển sinh lớp 6 kế hoạch tuyển sinh điểm học bạ khảo sát năng lực xác nhận nhập học
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo