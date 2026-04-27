Kẻ "lừa" hai cửa hàng điện thoại ở TPHCM bị bắt

Ngày 27-4, Công an phường Bình Lợi Trung cho biết đã phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TPHCM bắt giữ Châu Minh Khang, 24 tuổi, quê tỉnh Cà Mau để điều tra hành vi "Cướp giật tài sản".

Châu Minh Khang tại cơ quan công an.

Theo điều tra, tối 22-4, do cần tiền tiêu xài, Khang đến cửa hàng điện thoại ở phường Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh cũ) để hỏi xem điện thoại.

Lợi dụng lúc cửa hàng đông người, Khang cầm điện thoại iPhone 17 Pro Max màu cam (trị giá khoảng 33 triệu đồng) chạy ra ngoài tẩu thoát. Nạn nhân sau đó trình báo cảnh sát.

Khang bị bắt giữ chỉ sau 23 giờ gây án tại phường Hòa Lợi, TPHCM. Lực lượng công an cũng thu lại tang vật.

Đáng nói, trước đó, Khang thực hiện một vụ cướp giật tài sản với thủ đoạn tương tự trên địa bàn TPHCM.

Lực lượng công an khuyến cáo người dân cần tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản cá nhân để phòng ngừa các hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản.