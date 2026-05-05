Kẻ mang tiền án lẻn vào phòng của khách lưu trú, thực hiện điều phi pháp

Ngày 5-5, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Hội An Tây vừa bắt giữ Trương Duy Thức (SN 1993; trú phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trương Duy Thức thực nghiệm hiện trường đột nhập villa trộm tài sản

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 2-5, Công an phường Hội An Tây tiếp nhận tin báo của chị T.T.P – chủ một villa tại tổ dân phố An Bàng - về việc khách lưu trú bị kẻ gian đột nhập phòng, lấy cắp nhiều tài sản có giá trị, gồm 1 điện thoại iPhone 15 Pro Max, 1 iPhone 16 Pro Max, 1 dây đeo tay da gắn tỳ hưu vàng và khoảng 2 triệu đồng tiền mặt.

Công an nhanh chóng bắt được nghi phạm, thu hồi được tang vật

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an phường Hội An Tây đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Hội An Tây đã phối hợp Công an xã Núi Thành nhanh chóng xác định người tiêu thụ tài sản trộm cắp là N.Q.K (trú xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng).

Đến 8 giờ ngày 3-5, Công an phường Hội An Tây làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Trương Duy Thức – đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự tại địa phương; đồng thời nhanh chóng tổ chức bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, ban đầu Thức ngoan cố chối tội, song trước các tài liệu, chứng cứ công an thu thập được, đối tượng đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Công an phường Hội An Tây đã thu hồi đầy đủ tang vật trộm cắp gồm 2 điện thoại di động, 1 dây đeo tay gắn tỳ hưu vàng và khoảng 2 triệu đồng tiền mặt.