Pháp luật

Kẻ mang tiền án lẻn vào phòng của khách lưu trú, thực hiện điều phi pháp

Trần Thường

(NLĐO) – Nam thanh niên ở TP Đà Nẵng đột nhập villa lấy trộm nhiều tài sản giá trị của khách thuê phòng, bị công an bắt giữ sau 1 ngày gây án.

Ngày 5-5, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Hội An Tây vừa bắt giữ Trương Duy Thức (SN 1993; trú phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đà Nẵng: Kẻ trộm tiền án lẻn vào villa khách lưu trú bị bắt giữ - Ảnh 1.

Trương Duy Thức thực nghiệm hiện trường đột nhập villa trộm tài sản

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 2-5, Công an phường Hội An Tây tiếp nhận tin báo của chị T.T.P – chủ một villa tại tổ dân phố An Bàng - về việc khách lưu trú bị kẻ gian đột nhập phòng, lấy cắp nhiều tài sản có giá trị, gồm 1 điện thoại iPhone 15 Pro Max, 1 iPhone 16 Pro Max, 1 dây đeo tay da gắn tỳ hưu vàng và khoảng 2 triệu đồng tiền mặt.

Đà Nẵng: Kẻ trộm tiền án lẻn vào villa khách lưu trú bị bắt giữ - Ảnh 2.

Đà Nẵng: Kẻ trộm tiền án lẻn vào villa khách lưu trú bị bắt giữ - Ảnh 3.

Công an nhanh chóng bắt được nghi phạm, thu hồi được tang vật

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an phường Hội An Tây đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Hội An Tây đã phối hợp Công an xã Núi Thành nhanh chóng xác định người tiêu thụ tài sản trộm cắp là N.Q.K (trú xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng).

Đến 8 giờ ngày 3-5, Công an phường Hội An Tây làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Trương Duy Thức – đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự tại địa phương; đồng thời nhanh chóng tổ chức bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, ban đầu Thức ngoan cố chối tội, song trước các tài liệu, chứng cứ công an thu thập được, đối tượng đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Công an phường Hội An Tây đã thu hồi đầy đủ tang vật trộm cắp gồm 2 điện thoại di động, 1 dây đeo tay gắn tỳ hưu vàng và khoảng 2 triệu đồng tiền mặt.

Trộm 4 thùng bia, nam thanh niên bị phạt 1,5 triệu đồng

(NLĐO) - Công an xã ở Vĩnh Long đã mời nam thanh niên lên làm việc sau khi tiệm tạp hoá trình báo bị trộm mất 4 thùng bia.

Rạng sáng chui cống trộm dây điện, đối tượng bị tóm gọn

(NLĐO)- Công an phường Tân Khánh (TPHCM) bắt quả tang đối tượng trộm dây điện tại trạm biến áp, vụ việc đang được điều tra làm rõ

CLIP: Táo tợn vào sân trộm xe, rút hung khí đe doạ chủ nhà

(NLĐO) - Công an tại Lâm Đồng đang truy xét 2 đối tượng liều lĩnh đột nhập nhà dân ở xã Tuyên Quang, rút hung khí đe doạ khi bị phát hiện

