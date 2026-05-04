Rạng sáng chui cống trộm dây điện, đối tượng bị tóm gọn

Ngày 4-5, Công an phường Tân Khánh (TPHCM) cho biết đã bắt quả tang một đối tượng có hành vi trộm cắp dây điện tại trạm biến áp trên địa bàn.

Lực lượng Công an phường Tân Khánh tuần tra, kịp thời phát hiện và bắt quả tang đối tượng trộm cắp dây điện tại trạm biến áp. Ảnh: Công an phường Tân Khánh

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng ngày 26-4, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng Công an phường Tân Khánh phát hiện và khống chế một đối tượng đang chui xuống ống cống cắt trộm dây điện tại Trạm biến áp 110KV Thạnh Phước (khu phố Cây Da, phường Tân Khánh).

Dụng cụ đối tượng dùng để cắt trộm dây điện tại trạm biến áp bị công an thu giữ. Ảnh: Công an phường Tân Khánh

Qua làm việc, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khai nhận mục đích trộm cắp là để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hành vi này được đánh giá đặc biệt nguy hiểm, không chỉ gây thiệt hại tài sản Nhà nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tính mạng do liên quan trực tiếp đến hệ thống điện cao áp.

Công an phường Tân Khánh khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn hạ tầng điện trên địa bàn.