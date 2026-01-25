HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Kết luận của Sở Tài chính Đắk Lắk về việc 5 cán bộ xin nghỉ việc, chuyển công tác

Cao Nguyên

(NLĐO) - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất cho 5 cán bộ tại đơn vị xin chuyển công tác hoặc xin nghỉ thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày 25-1, nguồn tin cho biết Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản thông báo kết luận cuộc họp xem xét đơn xin chuyển công tác, nghỉ thôi việc của 5 công chức tại sở.

Kết luận Sở Tài chính Đắk Lắk về 5 cán bộ xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác - Ảnh 1.

Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk thống nhất cho 5 cán bộ chuyển công tác, nghỉ việc vì lý do cá nhân

Theo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, trong những tháng cuối năm 2025, đơn vị nhận được 4 đơn xin chuyển công tác và 1 đơn xin nghỉ thôi việc của công chức.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức buổi làm việc để trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các công chức. Đồng thời, đoàn công tác của Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Tài chính và các công chức có đơn xin nghỉ thôi việc, chuyển công tác.

Qua xem xét nội dung đơn và căn cứ kết quả các buổi làm việc, công chức xin chuyển công tác, xin nghỉ thôi việc là xuất phát từ lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình và nguyện vọng cá nhân.

Trên cơ sở kết quả các buổi làm việc, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk thống nhất điều động ông L.V.T. (SN 1984, Phó Trưởng Phòng Ngân sách xã, phường) có nguyện vọng về làm việc tại UBND xã Phú Hòa 2 (tỉnh Đắk Lắk).

Thống nhất điều động 3 công chức về làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh theo nguyện vọng, gồm: công chức N.V.N. (SN 1983, Trưởng Phòng Tổng hợp và Quản lý ngân sách), có nguyện vọng về làm việc tại Văn phòng Tỉnh ủy; công chức Đ.Q.H. (SN 1978, Phó Trưởng Phòng Kinh tế ngành), có nguyện vọng về làm việc tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; công chức T.T.K.N. (SN 1991, Chuyên viên Phòng kinh tế ngành), có nguyện vọng về làm việc tại Sở Công Thương.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính thống nhất cho công chức T.Q.V. (SN 1977, Trưởng Phòng Kinh tế ngành) được nghỉ thôi việc theo nguyện vọng vì lý do sức khỏe.

tỉnh Đắk Lắk xin nghỉ việc xin chuyển công tác
