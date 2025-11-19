Kết luận quan trọng liên quan đến 2 bệnh viện khu vực Bình Dương

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Kết luận quan trọng liên quan đến 2 bệnh viện khu vực Bình Dương

Thanh Thảo

(NLĐO) - Bệnh viện Đa khoa Bình Dương được xác định là cơ sở trọng điểm của cụm y tế vùng

Liên quan đến số phận 2 bệnh viện ở khu vực Bình Dương gồm: Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 1.500 giường, Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần, lao phổi mãi chưa đi vào hoạt động, gây bức xúc trong dư luận.

Văn phòng UBND TP HCM ngày 18-11 đã có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường và Trần Thị Diệu Thúy tại cuộc họp về thực trạng cơ sở vật chất, quy hoạch, định hướng phát triển ngành và các dự án đầu tư trong lĩnh vực y tế trên địa bàn TP HCM.

Kết luận quan trọng liên quan đến bệnh viện 1.500 giường, bệnh viện tâm thần, lao phổi - Ảnh 1.

Dự án Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần bỏ hoang gây bức xúc dư luận

Theo đó, lãnh đạo TP HCM thống nhất giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng Bình Dương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác, vận hành Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong năm 2026.

Trước đó, Sở Y tế TP HCM cho biết Bệnh viện Đa khoa Bình Dương được xác định là cơ sở trọng điểm của cụm y tế vùng Đông Nam TP HCM, giữ vai trò trung tâm trong mạng lưới cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh và đào tạo chuyên môn của khu vực.

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương là bệnh viện lớn nhất TP HCM với diện tích 16 ha, quy mô 1.500 giường bệnh, phá vỡ kỷ lục Bệnh viện Nhi đồng thành phố (10 ha, 1.000 giường bệnh).

img

Siêu dự án Bệnh viện 1.500 giường xây mãi chưa xong

Từ đó, xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bình Dương thành Bệnh viện Đa khoa chuyên sâu, hiện đại có năng lực chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân khu vực Đông Nam TP HCM và các tỉnh lân cận.

Đối với dự án Bệnh viện Chuyên khoa lao phổi và chuyên khoa tâm thần giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, tham mưu, bổ sung kinh phí để thực hiện cải tạo sửa chữa, đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất và thiết bị y tế từ nguồn ngân sách thành phố cho 2 bệnh viện này theo thẩm quyền, đúng quy định, đề xuất UBND thành phố trước ngày 25-11-2025.




Tin liên quan

Vì sao "siêu" dự án bệnh viện 1.500 giường ở Bình Dương lại trễ hẹn?

Vì sao "siêu" dự án bệnh viện 1.500 giường ở Bình Dương lại trễ hẹn?

(NLĐO) - Dự kiến phải đến khoảng quý III-2024, dự án Bệnh viện 1.500 giường ở Bình Dương mới được bàn giao cho ngành y tế sử dụng.

Hình ảnh Bệnh viện Tâm thần ở TP HCM bỏ hoang nhiều năm

(NLĐO) - Bệnh viện Tâm thần ở TP HCM có quy mô 300 giường, vốn đầu tư lên đến gần 250 tỉ đồng, được chia thành 2 khu với khoảng 4 lầu, hàng trăm phòng bệnh

Diễn biến mới vụ 1 bệnh viện tâm thần ở TP HCM bỏ hoang nhiều năm

(NLĐO) - Sở Y tế TP HCM đã có kế hoạch đưa Bệnh viện Tâm thần ở Bình Dương cũ trở thành cở sở 4 của Bệnh viện Tâm thần TP HCM.

tỉnh Bình Dương đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa sở y tế tâm thần 1.500 giường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo