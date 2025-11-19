Kết luận quan trọng liên quan đến 2 bệnh viện khu vực Bình Dương

Liên quan đến số phận 2 bệnh viện ở khu vực Bình Dương gồm: Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 1.500 giường, Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần, lao phổi mãi chưa đi vào hoạt động, gây bức xúc trong dư luận.

Văn phòng UBND TP HCM ngày 18-11 đã có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường và Trần Thị Diệu Thúy tại cuộc họp về thực trạng cơ sở vật chất, quy hoạch, định hướng phát triển ngành và các dự án đầu tư trong lĩnh vực y tế trên địa bàn TP HCM.

Dự án Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần bỏ hoang gây bức xúc dư luận

Theo đó, lãnh đạo TP HCM thống nhất giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng Bình Dương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác, vận hành Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong năm 2026.

Trước đó, Sở Y tế TP HCM cho biết Bệnh viện Đa khoa Bình Dương được xác định là cơ sở trọng điểm của cụm y tế vùng Đông Nam TP HCM, giữ vai trò trung tâm trong mạng lưới cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh và đào tạo chuyên môn của khu vực.

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương là bệnh viện lớn nhất TP HCM với diện tích 16 ha, quy mô 1.500 giường bệnh, phá vỡ kỷ lục Bệnh viện Nhi đồng thành phố (10 ha, 1.000 giường bệnh).

Siêu dự án Bệnh viện 1.500 giường xây mãi chưa xong

Từ đó, xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bình Dương thành Bệnh viện Đa khoa chuyên sâu, hiện đại có năng lực chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân khu vực Đông Nam TP HCM và các tỉnh lân cận.

Đối với dự án Bệnh viện Chuyên khoa lao phổi và chuyên khoa tâm thần giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, tham mưu, bổ sung kinh phí để thực hiện cải tạo sửa chữa, đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất và thiết bị y tế từ nguồn ngân sách thành phố cho 2 bệnh viện này theo thẩm quyền, đúng quy định, đề xuất UBND thành phố trước ngày 25-11-2025.











