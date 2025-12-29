HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Kết nối "3 nhà" - động lực cho đổi mới sáng tạo

B.T.V

(NLĐO) - Tập đoàn CT Group đã chuyển từ doanh nghiệp tham gia thị trường sang kiến tạo hạ tầng cho các ngành kinh tế mới

Chiều 29-12 tại Hà Nội, Tập đoàn CT Group phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị đánh giá một năm thực hiện mô hình liên kết "3 nhà" theo Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị, đồng thời công bố 2 dự án trọng điểm là khu liên hợp UAV lớn nhất ASEAN và trung tâm kinh tế không gian cận biển lớn nhất ASEAN.

- Ảnh 1.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho Tập đoàn CT Group và Chủ tịch CT Group Trần Kim Chung.Ảnh: VGP

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh để tạo đột phá về khoa học - công nghệ, không thể chỉ dựa vào nguồn lực nhà nước. Trước hết cần phát huy vai trò của các tập đoàn tư nhân có tiềm lực, tầm nhìn và khát vọng phát triển dài hạn. Việc CT Group chủ động triển khai mô hình "3 nhà" trong một năm qua được xem là minh chứng sinh động cho tinh thần Nghị quyết 68/2025 của Bộ Chính trị, đồng thời là cách tiếp cận phù hợp để hiện thực hóa Nghị quyết 57/2024. Đây không chỉ là hưởng ứng chủ trương, mà là hành động cụ thể, có lộ trình, có cam kết dài hạn.

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng cho rằng việc tổng kết một năm triển khai và công bố dự án khu liên hợp nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất UAV cùng trung tâm kinh tế không gian cận biển cho thấy tư duy phát triển mới của doanh nghiệp Việt Nam: Không chỉ tham gia thị trường, mà chủ động bước vào các lĩnh vực công nghệ tương lai.

Dưới góc độ doanh nghiệp, Phó Chủ tịch CT Group Nguyễn Võ Trường An cho biết ngay khi Nghị quyết 57/2024 được ban hành, tập đoàn xem đây là "phát súng lệnh" cho cuộc cách mạng khoa học - công nghệ. CT Group vận hành mô hình "3 nhà", kết hợp chặt chẽ với các trường đại học, viện nghiên cứu để ươm mầm tri thức, bám sát định hướng nhà nước và sử dụng năng lực doanh nghiệp để biến ý tưởng thành sản phẩm.

Theo đại diện CT Group, tập đoàn đã chuyển từ doanh nghiệp tham gia thị trường sang kiến tạo hạ tầng cho các ngành kinh tế mới, đặc biệt là kinh tế không gian tầng thấp. Các sản phẩm công nghệ "make in Vietnam" của tập đoàn đang hướng tới nhiều thị trường khó tính như Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ.

Để các kết quả bước đầu được lan tỏa, CT Group kiến nghị đưa các dự án trọng điểm như khu liên hợp UAV, trung tâm kinh tế không gian cận biển và công viên khoa học tại TP HCM vào danh mục dự án trọng điểm quốc gia, đồng thời tháo gỡ thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, tập đoàn mong muốn được bố trí quỹ đất, hạ tầng cho khu công nghệ số tại phía Bắc, có cơ chế tín dụng ưu đãi cho dự án công nghệ lõi và hỗ trợ xúc tiến thương mại.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng Bằng khen cho CT Group và Chủ tịch HĐQT Trần Kim Chung.

Tại hội nghị, CT Group cũng chính thức công bố hai dự án: Khu liên hợp UAV lớn nhất ASEAN và trung tâm kinh tế không gian cận biển lớn nhất ASEAN.

Tin liên quan

Đột phá hạ tầng, nâng tầm đô thị: Hạ tầng giao thông kết nối chưa tương xứng

Đột phá hạ tầng, nâng tầm đô thị: Hạ tầng giao thông kết nối chưa tương xứng

Theo Quyết định 370/2024 của Thủ tướng về phê duyệt Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, khu vực này có kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ.

ĐỘT PHÁ HẠ TẦNG, KIẾN TẠO VỊ THẾ (*): Trục kết nối kinh tế mới của miền Trung

Sau gần 3 năm thi công, dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã hoàn thành hơn 90% khối lượng, sẵn sàng thông xe toàn tuyến

