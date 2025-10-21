TP HCM và Đồng Nai bàn chuyện kết nối hạ tầng giao thông

Tham dự hội nghị về phía TP HCM có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông; Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết.

Về phía Đồng Nai có Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tôn Ngọc Hạnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bảo; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Thị Hằng.

Tham dự hội nghị còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM và Đồng Nai; lãnh đạo UBND TP HCM và Đồng Nai; các sở, ban, ngành TP HCM và Đồng Nai.

Hợp tác vì sự phát triển chung

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho rằng hiện nay TP HCM và Đồng Nai là những người hàng xóm với nhau rất gần gũi, thân thiết. Sau sáp nhập, TP HCM và tỉnh Đồng Nai đều có quy mô lớn hơn, tiềm năng, lợi thế lớn hơn nhưng cũng đồng nghĩa với trách nhiệm nặng nề hơn.

"Tôi tin rằng chúng ta có nhiều điều để chia sẻ, để hợp tác vì sự phát triển chung của cả hai địa phương. Tôi nghĩ hội nghị hôm nay không chỉ là kết nối giao thông mà điều quan trọng hơn là kết nối cái nghĩa, cái tình, kết nối cái mong muốn, khát vọng của cả hai địa phương" - Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đề nghị trước hết hai địa phương phải là những người bạn thân thiết, người nhà thực sự của nhau. Khi đó, mới trở thành những đối tác chiến lược. Hôm nay, hai địa phương cần chia sẻ kế hoạch cụ thể cần phải làm gì, đặc biệt là những vướng mắc lớn và có định hướng để tháo gỡ. Trong đó, cần chú ý đến công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án giao thông, nhất là giá đền bù giữa hai địa phương có sự chênh lệch như thế nào để định hướng giải quyết.

"Mong các đồng chí trao đổi thực chất, nói thẳng vào vấn đề mà chúng ta dự báo vướng mắc để hai bên cùng chia sẻ, hợp tác. Với tinh thần đó, tôi tin hội nghị sẽ rất thành công, mở ra sự hợp tác giữa hai địa phương rất là thực chất, rất là hiệu quả" - Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang định hướng.

Hình thành không gian phát triển liên thông

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cho biết tỉnh Đồng Nai sau khi hợp nhất có nhiều dư địa phát triển lớn, tiềm năng, lợi thế lớn để tỉnh bứt phá phát triển theo định hướng chỉ đạo của Trung ương.

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Nai nhận thấy vẫn còn một số chỉ tiêu tăng trưởng chưa đồng đều, phát triển thiếu bền vững, hạ tầng chưa đồng bộ, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch chưa theo kịp phát triển, chưa xứng tầm tiềm năng, tiềm lực của tỉnh. Việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc một số dự án còn hạn chế, chưa khơi thông được điểm nghẽn đầu tư.

Nhận thức được tầm quan trọng triển khai nhiệm vụ đột phát phát triển hạ tầng, đặc biệt là phát triển giao thông theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đai biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, ngay sau Đại hội Đảng bộ, tỉnh Đồng Nai đã đề xuất và được sự đồng ý, thống nhất của Bí thư Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị hôm nay để tỉnh Đồng Nai có cơ hội tiếp thu những kinh nghiệm phát triển kinh tế của TP HCM. Trong đó, có kết nối hạ tầng giao thông giữa TP HCM và tỉnh Đồng Nai, đồng thời thể hiện tinh thần chủ động và bước đi chiến lược trong việc cụ thể hóa Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị và Quy hoạch phát triển vùng Đông Nam Bộ 2021-2030 tầm nhìn 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu tại hội nghị

Tỉnh Đồng Nai nhận thức được rằng, nếu kết nối không đồng bộ thì sẽ đánh mất cơ hội, chậm trễ sẽ tụt lại phía sau. Vì vậy, tỉnh Đồng Nai cam kết trong hội nghị hôm nay không chỉ là thảo luận mà là hành động, không chỉ thống nhất chủ trương mà phải đi tới quyết tâm cụ thể, lộ trình rõ ràng, giải pháp đột phá phát triển ngay dự án giao thông trọng điểm, đường bộ cao tốc, đường vành đai, kết nối tuyến metro từ TP HCM đến sân bay Long Thành - cửa ngõ hàng không quốc tế, trung tâm kết nối lan tỏa phát triển cả vùng ĐNB.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn, việc đồng bộ hóa kết nối hệ thống hạ tầng giao thông TP HCM và Đồng Nai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hiện nay, để phục vụ kết nối đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Đồng Nai và TP HCM phối hợp cùng Bộ Xây dựng triển khai các dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức – Long Thành, Vành đai 3 - TP HCM, Vành đai 4 - TP HCM, mở rộng cao tốc TP HCM – Long Thành -Dầu Giây, cao tốc Phan Thiết -Dầu Giây, Dầu Giây -Tân Phú vào Tân Phú - Bảo Lộc.

Khi Sân bay Long Thành đưa vào vận hành khai thác, ngoài các tuyến nêu trên còn phải đầu tư thêm cầu Cát Lái, cầu Phú Mỹ, cầu Long Hưng và các tuyến đường sắt chiến lược như Metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài tới trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành… Những dự án này không chỉ phục vụ giao thông mà còn tạo ra trục phát triển công nghiệp, đô thị, logistics và dịch vụ chất lượng cao hình thành không gian phát triển liền mạch bền vững giữa 2 trung tâm kinh tế lớn của vùng.

Quang cảnh hội nghị

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai mong muốn TP HCM lan tỏa kinh nghiệm để tỉnh được tiếp thu, học tập vận dụng vào sự phát triển trong thời gian tới. Tỉnh Đồng Nai xác định đây là thời điểm vàng để tạo bước ngoặt về hạ tầng hình thành không gian phát triển liên thông.

Tỉnh Đồng Nai đề xuất TP HCM 2 nội dung trọng tâm: Thứ nhất, thống nhất nhiệm vụ của từng địa phương trong việc triển khai thực hiện từng dự án cụ thể, đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được quy hoạch và thống nhất chủ trương đầu tư đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, phát huy hiệu quả khai thác sớm nhất, đặc biệt các dự án kết nối sân bay Long Thành.

Thứ hai, nghiên cứu bổ sung các dự án kết nối mới phù hợp với tình hình thực tế của 2 địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển vùng trong giai đoạn mới đảm bảo linh hoạt thực tiễn và có tầm nhìn dài hạn tối ưu hóa lợi thế Cảng hàng không quốc tế Long Thành và định hình không gian kinh tế liên hoàn bền vũng.