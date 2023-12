Kết nối, tìm việc cho lao động mất việc

Hay tin có ngày hội kết nối việc làm quy mô được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao Động TP, từ sáng sớm, chị Đặng Thị Ngọc Giàu, công nhân (CN) KCX Tân Thuận (quận 7, TP HCM) đã dẫn theo hai con nhỏ đến tham gia. "Ngày hội kết nối việc làm cho đoàn viên Công đoàn, thanh niên công nhân (CN) và người lao động (NLĐ)" trên địa bàn TP HCM do LĐLĐ TP HCM phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH), Thành Đoàn và Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) TP tổ chức diễn ra sáng 17-12.



Nhiều cơ hội việc làm

Ngày hội thu hút 92 đơn vị tham gia, trong đó có 84 DN trên địa bàn TP HCM đăng ký tuyển dụng, với nhu cầu tuyển mới 19.640 vị trí việc làm. Tại ngày hội, ngoài được thông tin về xu hướng việc làm và các chương trình đào tạo nghề ngắn hạn, NLĐ còn được giới thiệu các trang thông tin tìm kiếm việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên (Thành Đoàn TP) và Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở LĐ-TB-XH TP); tư vấn và hướng dẫn hồ sơ các chương trình vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội TP và Tổ chức Tài chính vi mô CEP; tư vấn, kết nối việc làm…

Nhiều doanh nghiệp tuyển dụng nhiều vị trí việc làm phù hợp với người lao động.Ảnh: THANH NGA

Chị Giàu là CN lắp ráp tại một DN trong KCX Tân Thuận. Mấy tháng qua, do công ty ít đơn hàng nên chị chỉ làm việc từ 2-3 ngày/tuần, thu nhập chỉ xấp xỉ 6 triệu đồng/tháng. Đến với chương trình, chị mong muốn tìm được công việc thời vụ để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt trong dịp Tết sắp tới. Rảo quanh khu vực tuyển dụng, chị Giàu đã để lại thông tin cá nhân cho các đơn vị tuyển dụng đang có nhu cầu "Hy vọng, tôi sẽ đáp ứng tiêu chí tuyển dụng của các công ty. Nếu có việc làm ổn định với mức thu nhập khá thì sau Tết, tôi sẽ nghỉ việc tại công ty cũ".

Mong muốn có việc làm phù hợp, thu nhập tốt là nhu cầu của anh Nguyễn Văn Trúc (bộ đội xuất ngũ) khi đến ngày hội. Anh Trúc đã tốt nghiệp Ngành IT Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng và thi hành nghĩa vụ quân sự trong 2 năm. Anh Trúc đang học liên thông lên đại học và tìm công việc phù hợp với chuyên môn.

"Tôi đã ứng tuyển vào Công ty TNHH Kex Express Việt Nam (quận Tân Bình, TP HCM) với vị trí nhân viên IT. Mức lương khởi điểm tôi đề xuất với công ty là 10 triệu đồng/tháng. Hy vọng tôi sẽ được công ty nhận vào làm trước Tết Nguyên đán 2024" - anh Trúc bày tỏ.

Từ đầu năm 2023 đến nay, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và khu vực, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do ít đơn hàng sản xuất, nhất là các DN ngành nghề giày da, may mặc. Có hàng trăm DN với hàng chục ngàn NLĐ bị ảnh hưởng, phải giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng, thỏa thuận chấm dứt hợp đồng hoặc cắt giảm lao động.

Tính đến ngày 24-11, TP HCM đã ghi nhận có 153.000 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2022 và đã ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 150.000 NLĐ. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng của thành phố tiếp nhận thông báo cho NLĐ thôi việc của 58 DN với số lao động mất việc là 4.319 người, tăng 37 DN và 2.894 lao động so với năm 2022.

Thiết thực, ý nghĩa

Qua nắm bắt của chúng tôi, một số DN có nhu cầu tuyển lao động lớn tại ngày hội: Công ty TNHH Worldon Việt Nam (huyện Củ Chi) cần tuyển 11.000 vị trí CN may, cắt in, giày; Công ty CP Trung tâm thương mại LOTTE Việt Nam (quận 7) cần tuyển 1.000 nhân viên thời vụ dịp Tết; Viện Máy tính Việt Nam (quận Phú Nhuận) cần tuyển 1.000 kỹ thuật viên sửa chữa bảo hành vi tính; Công ty TNHH Đông Nam Việt Nam (huyện Hóc Môn) cần tuyển hơn 800 CN may...

Tham gia ngày hội, Công ty CP May Việt Tiến (quận Tân Bình) đăng ký tuyển hơn 1.000 vị trí làm việc tại TP HCM như CN may, quản lý chuyền may, nhân viên may mẫu… với thu nhập từ 10 đến 30 triệu đồng/tháng. Hiện thu nhập trung bình của CN tại công ty là 11,5 triệu đồng/người, được trích nộp BHXH, BHYT, Bảo hiểm Thất nghiệp và thưởng Tết. Công ty hiện có 20 nhà máy trên cả nước với 31.000 lao động đang làm việc. Ông Ngô Thành Phát, Giám đốc Điều hành Công ty CP May Việt Tiến, cho hay đơn hàng tại công ty rất dồi dào và CN không lo thiếu việc làm.

Còn Công ty CP Takahiro (quận 1, TP HCM) chuyên kinh doanh nhà hàng phong cách Nhật Bản) có nhu cầu tuyển 400 lao động ở nhiều vị trí như thiết kế, trợ lý tiếng Nhật, lễ tân, phụ bếp, phục vụ, pha chế, thu ngân... với mức thu nhập hấp dẫn. Cụ thể, với các vị trí làm việc thời vụ, mức lương là 27.000 đồng - 37.000 đồng/ giờ, còn lao động làm việc toàn thời gian sẽ có mức lương từ 8 - 10 triệu đồng/tháng.

Bà Lê Thị Thủy Tiên, Trưởng Phòng hành chính nhân sự công ty, cho biết việc tuyển dụng tại công ty được thực hiện thường xuyên nhằm bổ sung nhân sự cho các nhà hàng, nhất là các chi nhánh mới khai trương. Bên cạnh các vị trí yêu cầu trình độ chuyên môn, công ty cũng tuyển lao động phổ thông, không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được Bếp Nhật đào tạo ở các vị trí như phụ bếp, phục vụ, pha chế... Độ tuổi tuyển dụng từ 18 đến dưới 45.

"Đây là chương trình hết sức ý nghĩa, thiết thực đối với người lao động. Từ các thông tin ban đầu, ứng viên có thể đến trực tiếp tại văn phòng để được tư vấn kỹ hơn từng vị trí công việc để ứng tuyển cho phù hợp" - bà Tiên cho hay.

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho biết sau chuỗi hoạt động tại chương trình ngày hội kết nối việc làm này, LĐLĐ TP sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm cho NLĐ mất việc hoặc có nhu cầu chuyển đổi công việc trong thời gian tới, đồng thời các cấp Công đoàn TP sẽ thường xuyên nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của các DN, nhất là DN có Công đoàn cơ sở để thông tin kịp thời đến NLĐ mất việc qua các trang Fanpage của hệ thống Công đoàn TP, qua đó, giúp họ có thêm cơ hội tiếp cận việc làm mới một cách nhanh nhất.

Hơn 1.200 việc làm dành cho sinh viên, người lao động Cùng ngày, Trường Đại học Mở TP HCM tổ chức "Ngày hội việc làm bán thời gian" năm 2023 tại cơ sở 1 (số 97 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM). Ngày hội thu hút 25 DN tham gia, tuyển dụng hơn 1.200 vị trí việc làm bán thời gian lẫn toàn thời gian với đa dạng các đầu việc: bán hàng, sản xuất, vận hành sản phẩm, công nghệ thông tin, dịch vụ khách hàng, marketing, kế toán, xây dựng, biên phiên dịch, kế toán... Ngoài phỏng vấn trực tiếp và trực tuyến, sinh viên, NLĐ còn được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ xin việc, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và giải đáp những thắc mắc về nghề nghiệp tương lai trước nhà tuyển dụng. H.Như