Tỉ lệ cử tri đi bầu cử của TPHCM đạt 96,67%

Ủy ban bầu cử TPHCM cho biết tính đến 19 giờ 00 phút ngày 15-3, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn Thành phố đạt 96,67%. So với thời điểm báo cáo lúc 15 giờ 00 phút, tỉ lệ này đã tăng 18,81%.

TPHCM hiện có 161/168 địa phương đạt tỉ lệ cử tri đi bầu trên 90%, trong đó có 31 xã, phường có tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%. Không có khu vực bỏ phiếu có tỉ lệ cử tri đi bầu dưới 50%.

Cũng theo Ủy ban bầu cử TPHCM, đến cuối ngày, không khí tại các khu vực bỏ phiếu vẫn rất phấn khởi, cử tri tích cực tham gia bầu cử với tinh thần vui tươi, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cử tri TPHCM đi bỏ phiếu bầu cử

Cử tri TPHCM tin tưởng vào sự thành công của cuộc bầu cử và đánh giá cao chất lượng tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các cử tri cho rằng kỳ bầu cử lần này được thực hiện chu đáo, dân chủ và đúng quy định, mỗi cử tri đi bầu cử đều mong muốn góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Các địa phương đã tích cực vận động cử tri tham gia bầu cử, số lượng cử tri đi bầu tăng nhanh. Công tác tuyên truyền tại các điểm bầu cử với nhiều hình thức như: pano, áp phích, hệ thống loa truyền thanh… được duy trì liên tục, tạo không khí hào hứng cho Nhân dân.

Trên toàn địa bàn TPHCM, thời tiết rất thuận lợi cho cử tri đi bầu cử. Các tuyến đường giao thông trọng yếu thông suốt, không xảy ra ùn tắc, đảm bảo cử tri di chuyển đến các khu vực bỏ phiếu an toàn.

"Hệ thống thông tin liên lạc như Metronet, điện thoại, fax, internet,… phục vụ báo cáo bầu cử luôn được duy trì ổn định, không có sự cố gián đoạn" - Ủy ban bầu cử TPHCM thông tin.