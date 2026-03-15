HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Cả nước đã có hơn 99% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử

Văn Duẩn

(NLĐO) - Theo số liệu cập nhật mới nhất, tỉ lệ cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đã đạt trên 99%.

Theo báo cáo đến 19 giờ ngày 15-3 của Hội đồng Bầu cử quốc gia - thời điểm bầu cử chính thức kết thúc, số cử tri tham gia bỏ phiếu là hơn 74,6 triệu, đạt tỉ lệ 97,5%. 

Tuy nhiên, theo số liệu cập nhật mới nhất, đến tối ngày 15-3, tỉ lệ cử tri cả nước đi bầu cử đã đạt trên 99%.

Cả nước đã có cử tri đã đi bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 1.

Cử tri phường Từ Liêm (TP Hà Nội) bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: Văn Duẩn

Tỉnh Lào Cai là địa phương hoàn thành việc bầu cử sớm nhất vào lúc 17 giờ 45 phút, và cùng với TP Huế là 2/34 tỉnh, thành phố đạt tỉ lệ 100% cử tri đi bầu.

Bên cạnh đó, rất nhiều địa phương có tỉ lệ cử tri đi bầu sát mức 100% như các tỉnh: Hà Tĩnh, Lai Châu, Tuyên Quang, Điện Biên, Lạng Sơn, Thái Nguyên; có 5 địa phương đạt tỉ lệ trên 95%.

Cũng theo báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến thời điểm kết thúc cuộc bầu cử, tại các khu vực bỏ phiếu trên cả nước duy trì ổn định, nghiêm túc, trật tự, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bầu cử. 

Với hệ thống quản lý thông tin bầu cử cập nhật liên tục theo thời gian thực, các cán bộ giúp việc tại Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia đã nhanh chóng nắm bắt được tình hình, tổng hợp thông tin, báo cáo trong cả ngày hôm nay đến Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia để có đánh giá và chỉ đạo kịp thời.

Đây là những thông tin mới nhất về các con số về tiến độ bầu cử đến thời điểm hiện tại. Con số chính thức về kết quả bầu cử sẽ được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố trong những ngày tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, cho biết theo kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia, có thể ngày 22-3 sẽ công bố kết quả cuộc bầu cử. Sau đó, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ tổ chức họp báo để công bố kết quả cuộc bầu cử trong việc lựa chọn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Việc triển khai thực hiện rất quyết liệt để kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra vào đầu tháng 4-2026.

Tin liên quan

Nhiều tỉnh đã có hơn 99% cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Nhiều tỉnh đã có hơn 99% cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

(NLĐO) - Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết đến 15 giờ 30, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên cả nước đã đạt tỉ lệ 92,53% và đang tiếp tục tăng nhanh

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh: Giữ trọn lời hứa của đại biểu với cử tri

(NLĐO) - Mỗi đại biểu sau khi được cử tri tín nhiệm cần nghiêm túc thực hiện chương trình hành động đã cam kết, giữ trọn lời hứa của đại biểu với cử tri

Thiêng liêng Ngày hội non sông ở đặc khu Trường Sa

(NLĐO) - Ngoài cử tri là cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang công tác trên đảo, khu vực bỏ phiếu ở đảo Trường Sa còn có gần 50 ngư dân.

bầu cử bầu cử Quốc hội cử tri bầu cử hội đồng nhân dân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo