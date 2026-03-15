Theo báo cáo đến 19 giờ ngày 15-3 của Hội đồng Bầu cử quốc gia - thời điểm bầu cử chính thức kết thúc, số cử tri tham gia bỏ phiếu là hơn 74,6 triệu, đạt tỉ lệ 97,5%.

Tuy nhiên, theo số liệu cập nhật mới nhất, đến tối ngày 15-3, tỉ lệ cử tri cả nước đi bầu cử đã đạt trên 99%.

Cử tri phường Từ Liêm (TP Hà Nội) bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: Văn Duẩn

Tỉnh Lào Cai là địa phương hoàn thành việc bầu cử sớm nhất vào lúc 17 giờ 45 phút, và cùng với TP Huế là 2/34 tỉnh, thành phố đạt tỉ lệ 100% cử tri đi bầu.

Bên cạnh đó, rất nhiều địa phương có tỉ lệ cử tri đi bầu sát mức 100% như các tỉnh: Hà Tĩnh, Lai Châu, Tuyên Quang, Điện Biên, Lạng Sơn, Thái Nguyên; có 5 địa phương đạt tỉ lệ trên 95%.

Cũng theo báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến thời điểm kết thúc cuộc bầu cử, tại các khu vực bỏ phiếu trên cả nước duy trì ổn định, nghiêm túc, trật tự, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bầu cử.

Với hệ thống quản lý thông tin bầu cử cập nhật liên tục theo thời gian thực, các cán bộ giúp việc tại Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia đã nhanh chóng nắm bắt được tình hình, tổng hợp thông tin, báo cáo trong cả ngày hôm nay đến Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia để có đánh giá và chỉ đạo kịp thời.

Đây là những thông tin mới nhất về các con số về tiến độ bầu cử đến thời điểm hiện tại. Con số chính thức về kết quả bầu cử sẽ được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố trong những ngày tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, cho biết theo kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia, có thể ngày 22-3 sẽ công bố kết quả cuộc bầu cử. Sau đó, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ tổ chức họp báo để công bố kết quả cuộc bầu cử trong việc lựa chọn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Việc triển khai thực hiện rất quyết liệt để kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra vào đầu tháng 4-2026.