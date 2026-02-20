Kẹt xe kéo dài trên Quốc lộ 28B: Đoạn đường tạm thành “nút cổ chai”

Theo ghi nhận, từ khoảng 15 giờ cùng ngày, các phương tiện bắt đầu ùn ứ khi lưu thông qua khu vực trên. Anh Tuấn, tài xế di chuyển từ Phan Thiết đi Đà Lạt, cho biết có thời điểm xe gần như không thể di chuyển.

"Đến sau 16 giờ, xe chỉ nhích từng chút một. Kiểm tra bản đồ giao thông thấy vệt đỏ kéo dài suốt tuyến đèo Đại Ninh" – anh Tuấn nói.

Ùn tắc kéo dài trên Quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh



Ban Quản lý dự án 5 (Bộ Xây dựng) – đơn vị thi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 28B – cho biết nguyên nhân ùn tắc xuất phát từ đoạn đường tạm dài khoảng 5 m, kết nối giữa cầu cạn số 4 và tuyến Quốc lộ 28B cũ.

Do cầu cạn số 4 chưa kịp thông xe trước Tết, đơn vị thi công đã làm đoạn nối tạm để phục vụ nhu cầu đi lại. Tuy nhiên, khi lưu lượng phương tiện tăng cao, mặt đường tạm bị hư hỏng, tạo độ chênh lớn khiến nhiều xe gầm thấp khó qua, dẫn đến ùn tắc theo hướng Phan Thiết đi Đà Lạt.

Các phương tiện di chuyển hướng Phan Thiết - Đà Lạt trên đèo Đại Ninh phải nhích từng chút một trong nhiều thời điểm



Trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết tại Km46 hiện chỉ có lối lưu thông trên tuyến Quốc lộ 28B cũ trong thời gian cầu cạn số 4 chưa hoàn thành. Khu vực này đang thi công nên mặt đường xuống cấp, trong khi mật độ phương tiện tăng cao đã khiến giao thông di chuyển chậm.

CLIP: Lại xảy ra ùn tắc kéo dài trên Quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh

Đến cuối giờ chiều 20-2, các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh có thể di chuyển chậm.



Trước đó, cách đây 5 ngày, tại Km41 trên tuyến Quốc lộ 28B, đoạn đường tạm cũng từng gặp sự cố, buộc cơ quan chức năng phải điều tiết, chuyển hướng giao thông do ùn tắc.