Quốc tế

Kêu gọi Thái Lan - Campuchia kiềm chế

Xuân Mai

Đến sáng 8-12, Thái Lan xác nhận đã triển khai máy bay chiến đấu F-16 tấn công vào nơi họ mô tả là các vị trí pháo binh của Campuchia

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ngày 8-12 kêu gọi Thái Lan và Campuchia kiềm chế, đồng thời cảnh báo giao tranh có nguy cơ phá hỏng lệnh ngừng bắn mà ông từng làm trung gian.

Kêu gọi của thủ tướng Malaysia đưa ra trong bối cảnh Campuchia cho biết 4 dân thường đã thiệt mạng và 9 người bị thương sau các cuộc đụng độ từ chiều 7-12 kéo đến sáng 8-12. Trong khi đó, theo một phát ngôn viên của quân đội Thái Lan, ít nhất 1 binh sĩ nước này thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Lực lượng Đặc nhiệm Burapha của quân đội Thái Lan hôm 8-12 mở các cuộc tấn công nhắm vào binh sĩ Campuchia với cáo buộc "vi phạm chủ quyền Thái Lan tại tỉnh Sa Kaeo", đồng thời khẳng định phía Campuchia liên tục gia tăng lực lượng tại khu vực. Trước đó, các cuộc đụng độ nổ ra hôm 7-12 giới hạn ở các tỉnh Ubon Ratchathani, Si Sa Ket, Surin và Buri Ram (tỉnh giáp với Sa Kaeo). Đến sáng 8-12, Thái Lan xác nhận đã triển khai máy bay chiến đấu F-16 tấn công vào nơi họ mô tả là các vị trí pháo binh của Campuchia. Vụ việc diễn ra vài giờ sau khi căn cứ quân sự Thái Lan Anupong được cho là bị tấn công, làm chết 1 binh sĩ Thái Lan và 2 người khác bị thương.

Kêu gọi Thái Lan - Campuchia kiềm chế - Ảnh 1.

Người dân ở tỉnh Oddar Meanchey - Campuchia sơ tán. Ảnh: Khmer Times

Kêu gọi Thái Lan - Campuchia kiềm chế - Ảnh 2.

Người dân sơ tán ở tỉnh Buriram - Thái Lan hôm 8-12 Ảnh: AP

Đáp lại, Campuchia bác bỏ cáo buộc của Thái Lan, khẳng định không bắn vào lãnh thổ Thái Lan và cáo buộc Bangkok đã phát động các cuộc tấn công vô cớ. Theo Cambodianess, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen yêu cầu binh sĩ Campuchia ở tiền tuyến kiềm chế. Ông cảnh báo bất kỳ sai lầm nào cũng có thể phá hỏng hòa bình mong manh vừa đạt được thông qua thỏa thuận tại Kuala Lumpur - Malaysia hồi tháng 10.

Bên phía Thái Lan, tờ The Nation đưa tin Thủ tướng Anutin Charnvirakul vừa triệu tập cuộc họp trực tuyến khẩn cấp với lãnh đạo 7 tỉnh giáp biên giới Campuchia. Ông Anutin nhấn mạnh chính phủ cam kết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ theo luật pháp quốc tế và quyền tự vệ chính đáng của Thái Lan, đồng thời bảo vệ người dân. Theo ông, tùy thuộc vào điều kiện thực tế, Thái Lan sẽ tiến hành các hoạt động quân sự và biện pháp bổ sung khi cần thiết. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng ngày 8-12 nêu rõ: "Việt Nam bày tỏ lo ngại sâu sắc về những diễn biến căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan hiện nay. Là quốc gia láng giềng và cùng là thành viên ASEAN, Việt Nam kêu gọi hai bên hết sức kiềm chế, không sử dụng vũ lực, thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn, tiếp tục đối thoại, giải quyết hòa bình và thỏa đáng các bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết ASEAN, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy đối thoại và thực hiện thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước nhằm sớm khôi phục hòa bình, hợp tác trên biên giới".

D.Ngọc


