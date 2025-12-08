HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Diễn biến mới nhất vụ đọ súng tại biên giới Campuchia - Thái Lan

Xuân Mai

(NLĐO) - Thủ tướng Malaysia ngày 8-12 kêu gọi kiềm chế sau khi xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia tái bùng phát.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hôm 8-12 cảnh báo giao tranh có nguy cơ phá hỏng những nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn mà ông từng làm trung gian.

img

Một binh sĩ Thái Lan được điều trị sau khi bị thương tại tỉnh Si Sa Ket vào chiều 7-12. Ảnh: Quân đội Thái Lan

Theo Bangkok Post, ông Anwar, Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), chia sẻ trong một bài đăng trên mạng xã hội X: "Chúng tôi kêu gọi cả hai bên kiềm chế tối đa, duy trì các kênh liên lạc thông suốt và tận dụng triệt để các cơ chế hiện có".

Quân khu 2 của Thái Lan cũng đã ra lệnh sơ tán các cộng đồng dân cư biên giới tại 4 tỉnh phía Đông Bắc sau cuộc đụng độ vũ trang kéo dài 35 phút với lực lượng Campuchia tại tỉnh Si Sa Ket hôm 7-12. Vụ việc khiến hai binh sĩ Thái Lan bị thương.

Lệnh sơ tán ban bố chiều 7-12 bao gồm các khu vực dọc biên giới ở Buri Ram, Surin, Si Sa Ket và Ubon Ratchathani. Chính quyền cho rằng tình hình bất ổn hiện tại và khả năng xung đột có thể leo thang, kêu gọi người dân di chuyển đến các nơi trú ẩn được chỉ định.

Theo quân đội Thái Lan, quân đội Campuchia đã nổ súng vào khu vực Phu Pha Lek-Phlan Hin Paet Kon lúc 14 giờ 15 phút. Hai binh sĩ Thái Lan bị trúng đạn, buộc lực lượng Thái Lan phải bắn trả. Cuộc đấu súng kết thúc lúc 14 giờ 50 phút ngày 7-12.

Quân khu 2 khẳng định binh sĩ Thái Lan đã "bắn trả một cách tương xứng và tuân thủ nghiêm ngặt Quy tắc Giao chiến". Các cơ quan an ninh đang theo dõi sát sao tình hình và khuyến cáo người dân địa phương tiếp tục trú ẩn.

Cuộc đụng độ xảy ra ngay sau khi Thái Lan kêu gọi Liên hợp quốc điều tra điều mà họ cho là Campuchia sử dụng mìn tràn lan bên trong lãnh thổ Thái Lan dọc biên giới, khiến một số binh sĩ Thái Lan và một thường dân Trung Quốc bị thương.

Theo Khmer Times, Thái Lan tuyên bố không quân nước này đã triển khai máy bay chiến đấu F-16 vào sáng 8-12 để tấn công vào nơi họ mô tả là các vị trí pháo binh của Campuchia. Vụ việc diễn ra vài giờ sau một cuộc tấn công vào căn cứ quân sự Anupong được cho là làm chết một binh sĩ Thái Lan và làm bị thương hai người khác.

Tuy nhiên, Campuchia đã bác bỏ cáo buộc của Thái Lan, khẳng định không bắn vào lãnh thổ Thái Lan và cáo buộc Bangkok đã phát động các cuộc tấn công vô cớ.

img

Chính quyền Campuchia cho biết người dân Campuchia bị thương trong cuộc tấn công của Thái Lan. Ảnh: Khmer Times

Theo thông tin sơ bộ của chính quyền tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia, 3 dân thường, bao gồm một phụ nữ, đã bị thương vào sáng 8-12 sau cuộc tấn công của lực lượng Thái Lan vào đây.

Ông Met Measphakdey, Phó tỉnh trưởng kiêm phát ngôn viên của tỉnh Oddar Meanchey, cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ. Ông cho biết các nạn nhân bị thương do vụ tấn công và hiện được các đội y tế địa phương cấp cứu.

Tin liên quan

Tài sản của "ông trùm" Chen Zhi bị đóng băng ở Thái Lan

Tài sản của "ông trùm" Chen Zhi bị đóng băng ở Thái Lan

(NLĐO) – Thái Lan tịch thu tài sản trị giá 10 tỉ baht của các mạng lưới bị cáo buộc là tội phạm quốc tế do Chen Zhi và Kok An điều hành.

Campuchia và Thái Lan chính thức kí "Hiệp định Kuala Lumpur"

(NLĐO) - Campuchia và Thái Lan ngày 26-10 chính thức kí kết thỏa thuận chấm dứt xung đột ở biên giới, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Campuchia - Thái Lan cùng cáo buộc nhau tấn công qua biên giới

(NLĐO) - Vụ việc được cho là xảy ra ở các khu vực An Ses và Chong Arn Ma, nằm tiếp giáp hai bên biên giới Campuchia - Thái Lan.

