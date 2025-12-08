HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Quốc tế

Động thái đáng chú ý của các nhà lãnh đạo Thái Lan – Campuchia

Xuân Mai

(NLĐO) - Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen yêu cầu binh sĩ Campuchia ở tiền tuyến kiềm chế trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Thái Lan.

Ông cảnh báo bất kỳ sai lầm nào cũng có thể phá hỏng nền hòa bình mong manh vừa đạt được thông quan thỏa thuận ký tại Kuala Lumpur - Malaysia hồi tháng 10. 

Lời kêu gọi của ông được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đụng độ mới dọc biên giới làm dấy lên lo ngại lệnh ngừng bắn có thể bị phá vỡ nếu không duy trì sự kiềm chế.

Thái Lan – Campuchia có động thái đáng chú ý - Ảnh 1.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: Khmer Times

Theo tờ Cambodianess, ông Hun Sen kêu gọi các binh sĩ đóng quân dọc biên giới giữ bình tĩnh, cảnh giác cao độ và tránh phản ứng trước "các hành động khiêu khích", đồng thời cho rằng kỷ luật của họ là điều cần thiết để ngăn chặn thỏa thuận hòa bình sụp đổ.

Ông Hun Sen đã chỉ thị cho các chỉ huy truyền đạt kỹ lưỡng đến lực lượng ở mọi cấp. Song song đó, ông yêu cầu chính quyền sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ cao và đưa họ đến nơi an toàn hơn.

Ông Hun Sen cho biết thêm ông đã hủy lịch làm việc để phối hợp trực tiếp với Thủ tướng Hun Manet trong việc giám sát các lực lượng vũ trang, đồng thời mô tả tình hình cần sự lãnh đạo ngay lập tức và tập trung.

Thái Lan – Campuchia có động thái đáng chú ý - Ảnh 2.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen họp trực tuyến khẩn cấp. Ảnh: Khmer Times

Trong khi đó, theo The nation (Thái Lan), Thủ tướng Anutin Charnvirakul, kiêm Bộ trưởng Nội vụ, cũng vừa triệu tập một cuộc họp trực tuyến khẩn cấp với lãnh đạo 7 tỉnh giáp biên giới Campuchia. 

Ông ban hành các mệnh lệnh nghiêm ngặt về công tác hậu cần và y tế giữa lúc căng thẳng đang leo thang.

Đáng chú ý, ông Anutin đã ban hành chỉ thị cứng rắn về hậu cần và tài chính, ra lệnh giải ngân và chi tiêu ngay lập tức các khoản ngân sách cần thiết. Thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ cơ sở hạ tầng nội địa.

Thái Lan – Campuchia có động thái đáng chú ý - Ảnh 3.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul cam kết bảo vệ chủ quyền và người dân Thái Lan. Ảnh: Chính phủ Thái Lan

Theo ông Anutin, Thái Lan sẽ tiến hành các hoạt động quân sự "trong mọi trường hợp cần thiết" theo nghị quyết của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) nhằm bảo vệ chủ quyền trong bối cảnh xung đột biên giới.

Ông Anutin cho biết chính phủ đã theo dõi chặt chẽ tình hình ở mọi giai đoạn và đã chỉ thị cơ quan an ninh phối hợp toàn diện nhằm bảo vệ dân thường và chủ quyền của Thái Lan. Ông nhấn mạnh chính phủ kiên quyết cam kết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước theo luật pháp quốc tế và quyền tự vệ chính đáng của Thái Lan.

Thái Lan tuyên bố tạm dừng thỏa thuận hòa bình, Campuchia lên tiếng

Thái Lan tuyên bố tạm dừng thỏa thuận hòa bình, Campuchia lên tiếng

(NLĐO) - Thủ tướng Anutin Charnvirakul ngày 10-11 cho biết Thái Lan đã tạm dừng thực thi thỏa thuận hòa bình và kế hoạch trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia.

Campuchia - Thái Lan ra tuyên bố chung quan trọng

(NLĐO) - Campuchia và Thái Lan bắt đầu rút vũ khí dọc biên giới, vài ngày sau khi ký thỏa thuận hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.

Campuchia và Thái Lan chính thức kí "Hiệp định Kuala Lumpur"

(NLĐO) - Campuchia và Thái Lan ngày 26-10 chính thức kí kết thỏa thuận chấm dứt xung đột ở biên giới, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Campuchia Hun Sen sơ tán căng thẳng biên giới Thái Lan
