Giải trí

Khả Như sợ bị "thụt lùi", Quang Tuấn trân trọng mọi khen chê

Bài-video clip: Minh Khuê

(NLĐO) - Nữ diễn viên Khả Như chia sẻ cô sợ nhất là đứng yên thấy bản thân cứ "thụt lùi" còn Quang Tấn thì không ngại sự so sánh.

Đoàn phim "Quỷ nhập tràng 2" có buổi giao lưu, ra mắt khán giả vào chiều ngày 10-3 tại TP HCM. Sự kiện quy tụ dàn diễn viên: Khả Như, Quang Tuấn, Vân Dung, Đào Anh Tuấn, Doãn Quốc Đam, Phương Bình, Ngọc Hương… tham dự.

Trong phim, Khả Như đóng vai Minh Như. Cô gái bị cha xua đuổi khỏi xưởng vải của cả nhà với nỗi sợ cô khắc chết người thân sau khi người mẹ qua đời. Minh Như có em gái là Mỹ Ngọc rất mực yêu thương. Mỹ Ngọc thường phải lén cha viết thư cho chị.

Khả Như sợ bị "thụt lùi", Quang Tuấn trân trọng mọi khen chê - Ảnh 1.

Diễn viên Khả Như chia sẻ

Khả Như sợ bị "thụt lùi", Quang Tuấn trân trọng mọi khen chê - Ảnh 2.

Quang Tuấn vào vai Quang

Khả Như sợ bị "thụt lùi", Quang Tuấn trân trọng mọi khen chê - Ảnh 3.

Khả Như và Quang Tuấn

Quang Tuấn trải lòng

"Tôi không sợ mình sẽ đóng khung trong các vai diễn kinh dị. Việc khán giả yêu thương đã là hạnh phúc lớn với người diễn viên, bất kể vai diễn ra sao, thể loại thế nào. Sau phim "Quỷ nhập tràng" đầu tiên, vai diễn của tôi được khán giả nhớ đến, ra đường họ vẫn gọi tôi là "vợ của anh chưa chết kìa" hay hỏi vui rằng còn "ăn đồ sống không?". Tôi thấy vui với điều đó" - Khả Như kể.

Cô nói thêm rằng lúc mới vào nghề, non nớt, cũng hay lo sợ bị đóng khung vai diễn nào đó và không có cơ hội đa dạng hóa nghề. Nhưng khi lớn lên, cô nghĩ chỉ cần làm tốt vai trò của mình, được sự đón nhận của khán giả thì cơ hội sẽ đến. Cô cố gắng nhiều, rất sợ ngồi yên thấy bản thân thụt lùi. Cô học hỏi, trau dồi, không ngại khó, không ngại phim kinh dị chỉ sợ người ta không mời vào những vai thử thách vì thực tế đóng vai thử thách, vai khó rất "đã". Với cô, cực một chút, dơ một chút không là gì bởi được diễn là hạnh phúc.

Diễn viên Quang Tuấn, người đóng vai Quang, sau này thành chồng của Minh Như, trải lòng rằng vai của anh tâm lý phức tạp. Lúc đầu, anh chuẩn bị thể lực nhiều, không sợ nước, không sợ mưa, không sợ sương nhưng cuối cùng nhàn hạ nằm cạnh lu nước suốt ba ngày ba đêm để quan sát mọi người diễn.

"Phim này với tôi nhẹ về thể xác nhưng nặng tâm lý. Năm 2025, nhiều phim tôi tham gia ra mắt khán giả và trong đó có 4 phim trên 100 tỉ đồng. Tôi thấy đó là may mắn, diễn viên được khán giả đón nhận là đặc ân. Việc trong một phim hoặc giữa các phim có sự so sánh, ý kiến trái chiều, miễn là phản hồi từ khán giả, tôi đều trân trọng. Trong các hoạt động giao lưu, tôi luôn nói với khán giả góp ý kiến để bản thân hoàn thiện. Tôi luôn tâm niệm làm vai diễn nào phải ra vai diễn đó vì bản thân và cũng vì khán giả đã bỏ tiền mua vé, không muốn làm họ thất vọng" - Quang Tuấn thổ lộ.

Khả Như sợ bị "thụt lùi", Quang Tuấn trân trọng mọi khen chê - Ảnh 4.

Các diễn viên bước vào sự kiện giao lưu

Khả Như sợ bị "thụt lùi", Quang Tuấn trân trọng mọi khen chê - Ảnh 6.

Khả Như sợ bị "thụt lùi", Quang Tuấn trân trọng mọi khen chê - Ảnh 7.

"Cặp đôi màn ảnh" Khả Như - Quang Tuấn

Khả Như sợ bị "thụt lùi", Quang Tuấn trân trọng mọi khen chê - Ảnh 8.

Nghệ sĩ Thanh Hiền cũng tham gia phim trong vai phụ

Khả Như sợ bị "thụt lùi", Quang Tuấn trân trọng mọi khen chê - Ảnh 9.

Nghệ sĩ Vân Dung, Phương Bình

Khả Như sợ bị "thụt lùi", Quang Tuấn trân trọng mọi khen chê - Ảnh 10.

Khả Như sợ bị "thụt lùi", Quang Tuấn trân trọng mọi khen chê - Ảnh 11.

Khả Như sợ bị "thụt lùi", Quang Tuấn trân trọng mọi khen chê - Ảnh 12.

Phim "Quỷ nhập tràng 2" được dán nhãn T18, khai thác bối cảnh miền Tây Nam Bộ cùng những yếu tố văn hóa bản địa, từ làng nghề truyền thống, kiến trúc nhà cổ cho đến các nghi thức tâm linh dân gian.

Sự kết hợp giữa không gian thuần Việt và ngôn ngữ điện ảnh hiện đại được kỳ vọng sẽ mang đến một màu sắc mới cho dòng phim kinh dị trong nước, đồng thời góp phần giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam đến với khán giả quốc tế.

Ngay sau khi mở bán vé chính thức, phim ghi nhận hơn 10.000 vé đặt trước trên toàn quốc. Tác phẩm chính thức ra rạp từ 13-3.

giao lưu Quang Tuấn Khả Như Quỷ nhập tràng 2
