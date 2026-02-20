HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Khách đổ về Ninh Bình du Xuân, nhiều điểm du lịch quá tải

Tuấn Minh

(NLĐO)- Gần 2 triệu du khách đổ về Ninh Bình du Xuân những ngày qua khiến nhiều điểm du lịch quá tải, Tràng An phải tạm dừng đón khách trong ngày mùng 4 Tết.

Chiều 20-2, tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết trong ngày 20-2 (tức ngày mùng 4 Tết), các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh này ước đón được 488.724 lượt khách, trong đó có 72.102 lượt khách quốc tế.

Khách du lịch đổ về Ninh Bình du Xuân, nhiều điểm du lịch quá tải - Ảnh 1.

Khách du lịch xếp hàng dài khi tham quan điểm du lịch Thung Ui, một sản phẩm du lịch mới của Ninh Bình trong ngày 3 Tết. Ảnh: Beat Ninh Bình

Tính lũy kế từ ngày 14-2 (tức ngày 27 tháng Chạp) đến 20-2 (ngày 4 Tết), toàn tỉnh Ninh Bình ước đón gần 1,9 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa hơn 1,5 triệu lượt khách, quốc tế 301.362 lượt khách, doanh thu ước đạt 2.406 tỉ đồng.

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, tình hình an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch cơ bản đảm bảo, trong ngày mùng 3 và mùng 4 Tết, một số khu, điểm du lịch có hiện tượng ùn tắc cục bộ.

Khách du lịch đổ về Ninh Bình du Xuân, nhiều điểm du lịch quá tải - Ảnh 2.
Khách du lịch đổ về Ninh Bình du Xuân, nhiều điểm du lịch quá tải - Ảnh 3.
Khách du lịch đổ về Ninh Bình du Xuân, nhiều điểm du lịch quá tải - Ảnh 4.

Là điểm du lịch mới "gây sốt" trong giới trẻ nên ngay từ khi mở cửa, Thung Ui luôn trong tình trạng quá tải do lượng khách đổ về quá đông. Ảnh: Beat Ninh Bình

Trong đó, chiều mùng 4 Tết, Ban Quản lý di sản Tràng An phát thông báo tạm dừng nhận thêm khách tham quan mới để đảm bảo an toàn và chất lượng trải nghiệm. Việc tạm dừng nhận khách chỉ áp dụng trong ngày. Ngày mùng 5 Tết (21-2), khu du lịch tiếp tục đón khách như thường lệ và sẽ phát thông báo điều chỉnh khác dựa vào tình hình thực tế.

Nguyên nhân lượng khách tăng đột biến từ ngày 2 đến ngày 4 Tết là do thời tiết thuận lợi, đặc biệt, từ ngày mùng 1 Tết, điểm du lịch Thung Ui thuộc khu du lịch chùa Bái Đính mở cửa đón khách đã trở thành điểm đến hút khách check-in chụp ảnh của giới trẻ và nhiều du khách trong và ngoài tỉnh.

Hình ảnh khách du lịch "ùn ùn" đổ về Ninh Bình du Xuân những ngày qua:

Khách du lịch đổ về Ninh Bình du Xuân, nhiều điểm du lịch quá tải - Ảnh 5.

Khách du lịch đi thuyền khám phá Tràng An

Khách du lịch đổ về Ninh Bình du Xuân, nhiều điểm du lịch quá tải - Ảnh 6.
Khách du lịch đổ về Ninh Bình du Xuân, nhiều điểm du lịch quá tải - Ảnh 7.
Khách du lịch đổ về Ninh Bình du Xuân, nhiều điểm du lịch quá tải - Ảnh 8.

Khách đi thuyền quá đông khiến Tràng An quá tải buộc phải đóng cửa tạm thời trong ngày 4 Tết

Khách du lịch đổ về Ninh Bình du Xuân, nhiều điểm du lịch quá tải - Ảnh 9.

Khu phố cổ Hoa Lư cũng là điểm đến hút khách du lịch

Khách du lịch đổ về Ninh Bình du Xuân, nhiều điểm du lịch quá tải - Ảnh 10.

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, chỉ trong 7 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, địa phương này đã đón gần 1,9 triệu lượt khách

Khách du lịch đổ về Ninh Bình du Xuân, nhiều điểm du lịch quá tải - Ảnh 11.

Đã có tới 301.362 lượt khách quốc tế tới Ninh Bình trong những ngày qua

Khách du lịch đổ về Ninh Bình du Xuân, nhiều điểm du lịch quá tải - Ảnh 12.
Khách du lịch đổ về Ninh Bình du Xuân, nhiều điểm du lịch quá tải - Ảnh 13.
Khách du lịch đổ về Ninh Bình du Xuân, nhiều điểm du lịch quá tải - Ảnh 14.
Khách du lịch đổ về Ninh Bình du Xuân, nhiều điểm du lịch quá tải - Ảnh 15.

Du khách check-in lưu lại khoảnh khắc khi tham quan Ninh Bình

Khách du lịch đổ về Ninh Bình du Xuân, nhiều điểm du lịch quá tải - Ảnh 16.

Dự báo trong những ngày tới, lượng khách du lịch đổ về Ninh Bình sẽ còn tăng cao khi các lễ hội chùa Bái Đính mùng 6 Tết; lễ hội Tịch Điền mùng 6; lễ hội Phủ Dày mùng 8; lễ hội đền Trần Thương, lễ hội Khai ấn Đền Trần 14 tháng giêng sẽ diễn ra.


Tin liên quan

Xu hướng du lịch tết Bính Ngọ 2026

Xu hướng du lịch tết Bính Ngọ 2026

(NLĐO)- Xu hướng du lịch gia đình tăng mạnh trong mùa cao điểm du lịch Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhờ quỹ thời gian nghỉ Tết 9 ngày.

Du lịch Tết Bính Ngọ 2026 có gì đặc sắc?

(NLĐO) – Kỳ nghỉ Tết dài 9 ngày kích thích nhu cầu du Xuân của người dân và du khách, nhiều điểm đến chật kín khách dịp đầu năm.

Hình ảnh tàu du lịch hạng sang đưa gần 600 khách “xông đất” Đà Nẵng

(NLĐO) - Gần 4.200 khách tàu biển quốc tế đến Đà Nẵng dịp Tết Bính Ngọ 2026, mở màn năm du lịch khởi sắc

du lịch khách du lịch sản phẩm du lịch khách quốc tế Du lịch Ninh Bình ùn ùn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo