Thời sự

Khách du lịch và vận động viên biểu diễn flyboard chìm xuống hồ ở Ninh Bình

Tuấn Minh

(NLĐO)- Một sự cố hi hữu xảy vừa xảy ra tại khu vực hồ núi Lớ (Ninh Bình) khi một vận động viên flyboard cùng du khách bất ngờ rơi xuống nước, chìm dưới hồ

Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang vào cuộc làm rõ sự cố liên quan tới việc biểu diễn flyboard ở hồ núi Lớ (phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) khiến 2 người chìm xuống hồ, trong đó vận động viên biểu diễn flyboard gặp nạn trong tình trạng nguy kịch.

Khách du lịch và vận động viên biểu diễn flyboard chìm xuống hồ ở Ninh Bình - Ảnh 1.

Hình ảnh nữ du khách và vận động viên bay biểu diễn flyboard trước khi gặp nạn ở Ninh Bình. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, vào sáng 3-5 tại khu vực hồ núi Lớ, khi một vận động viên flyboard cùng du khách đang bay biểu diễn thì bất ngờ gặp sự cố khiến cả 2 rơi xuống nước, chìm xuống dưới hồ.

Qua clip của du khách ghi lại, sau khi gặp nạn, nữ du khách đã trồi lên bơi về phía một chiếc ca nô nước và được một số người gần đó hỗ trợ, đưa lên ca nô an toàn.

Trong khi đó, vận động viên biểu diễn flyboard trồi lên rồi sau đó chìm xuống hồ cùng với các thiết bị. Do không thấy vận động viên nổi lên, một số người dân bán nước trên bờ đã nhảy xuống hồ tham gia cứu nạn. Sau khoảng 15 phút, người này được cứu lên bờ trong tình trạng bị đuối nước, ngất xỉu.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu trong tình trạng lơ mơ và được chuẩn đoán viêm phổi do đuối nước, tiên lượng nặng. Các bác sĩ đã tiến hành đặt ống thở máy, dùng thuốc kháng sinh Meropenem, Levofloxacin, sau đó cho chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

Clip sự cố bay biểu diễn flyboard ở Ninh Bình

Được biết, nam vận động viên biểu diễn flyboard gặp sự cố là P.T.A. (SN 1984; ngụ phường Hải Dương, TP Hải Phòng). Sáng 3-5, anh A. biểu diễn flyboard tại khu vực hồ núi Lớ cùng 1 nữ du khách thì gặp sự cố.

Hiện, vụ việc đang được UBND phường Hoa Lư phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân sự cố. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn đối với hoạt động biểu diễn, trải nghiệm trên địa bàn.

Flyboard là môn thể thao dưới nước do Franky Zapata (Pháp) phát triển. Người chơi đứng trên một thiết bị gắn ống phản lực, sử dụng áp lực nước từ động cơ mô tô nước để tạo lực đẩy, giúp nâng cơ thể lên không trung và thực hiện các động tác kĩ thuật.

