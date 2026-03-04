Ngày 4-3, một diễn đàn trên mạng xã hội bàn tán xôn xao về việc một thương hiệu ẩm thực chuyên món nhậu nổi tiếng tại TPHCM có chính sách cứng nhắc với khách hàng đã đặt cọc nhưng không về được do ảnh hưởng chiến sự ở Trung Đông.

Áp dụng hủy cọc bình thường

Theo đoạn hội thoại, khách hàng trên đề nghị hủy cọc và được nhân viên tư vấn áp dụng chính sách thông thường là đổi tiền cọc thành voucher, thời hạn dùng trong 30 ngày, sau thời gian này thì voucher không còn hiệu lực.

Khách hàng đã cung cấp bằng chứng mình đang ở vùng ảnh hưởng chiến sự bày tỏ mong muốn voucher có thời hạn dài hơn để tiện sử dụng nhưng chưa được admin The G. chấp nhận.

Trên diễn đàn, nhiều người dùng bày tỏ sự không hài lòng về chính sách của quán.

Đặc biệt, tài khoản "Đạt Lý" còn hiến kế cho The G. áp dụng tình huống bất khả kháng: "Nên trả cọc hoặc chuyển về voucher không thời hạn như khách offer (đề nghị), và tặng voucher cho khách nếu bay về Việt Nam thì đến The G. ăn mừng!

Chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Sếp quán cũng đang ở Dubai!

Theo chuyên gia thị trường ẩm thực (F&B) Đỗ Duy Thanh, thường các chủ F&B không cho khách hàng hoàn cọc mà chủ yếu dời ngày, thường dời trong 30, 60, 90 ngày để thuận tiện quản lý nội bộ. Với tình huống trên, The G. hoàn toàn có thể linh hoạt đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng.

"Có thể admin chỉ là nhân viên tư vấn đặt chỗ, chỉ được phân quyền xử lý theo quy trình nên chưa giải quyết ngay cho khách" – ông Thanh phán đoán.

Phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ qua Fanpage The G. thì được thông tin "Hiện tại Giám đốc bên em cũng đang công tác tại Dubai – khu vực có những biến động về an ninh và di chuyển, nên việc trao đổi và xác nhận thông tin có thể chậm hơn một chút so với bình thường. Tuy nhiên bên em sẽ gửi phản hồi chính thức sớm nhất để anh/chị có góc nhìn đầy đủ và khách quan".

Fanpage The G. cũng vào bình luận tại bài viết trên diễn đàn về quán rằng "Ngay khi nắm được sự việc, chúng tôi đã chủ động liên hệ và trao đổi với khách với tinh thần lắng nghe và thiện chí, đồng thời cũng nhận được cảm thông từ khách hàng".

Sự việc cho thấy trong ngành F&B, một chính sách linh hoạt và cách xử lý tinh tế đôi khi quan trọng không kém chất lượng món ăn hay dịch vụ.



