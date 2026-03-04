HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Khách ở Dubai xin hủy cọc vì chiến sự, quán nhậu TP HCM phản hồi gây tranh cãi

Ngọc Ánh

(NLĐO) – Khách hàng ở Dubai – khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến sự không thể về TPHCM theo kế hoạch nhưng quán chỉ đổi voucher hạn dùng 30 ngày

Ngày 4-3, một diễn đàn trên mạng xã hội bàn tán xôn xao về việc một thương hiệu ẩm thực chuyên món nhậu nổi tiếng tại TPHCM có chính sách cứng nhắc với khách hàng đã đặt cọc nhưng không về được do ảnh hưởng chiến sự ở Trung Đông. 

Áp dụng hủy cọc bình thường

TIN LIÊN QUAN

Theo đoạn hội thoại, khách hàng trên đề nghị hủy cọc và được nhân viên tư vấn áp dụng chính sách thông thường là đổi tiền cọc thành voucher, thời hạn dùng trong 30 ngày, sau thời gian này thì voucher không còn hiệu lực.

Khách hàng đã cung cấp bằng chứng mình đang ở vùng ảnh hưởng chiến sự bày tỏ mong muốn voucher có thời hạn dài hơn để tiện sử dụng nhưng chưa được admin The G. chấp nhận.

Trên diễn đàn, nhiều người dùng bày tỏ sự không hài lòng về chính sách của quán.

Đặc biệt, tài khoản "Đạt Lý" còn hiến kế cho The G. áp dụng tình huống bất khả kháng: "Nên trả cọc hoặc chuyển về voucher không thời hạn như khách offer (đề nghị), và tặng voucher cho khách nếu bay về Việt Nam thì đến The G. ăn mừng!

Khách Dubai hủy cọc quán nhậu TPHCM vì chiến sự: Phản hồi gây tranh cãi - Ảnh 3.

Chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Sếp quán cũng đang ở Dubai!

Theo chuyên gia thị trường ẩm thực (F&B) Đỗ Duy Thanh, thường các chủ F&B không cho khách hàng hoàn cọc mà chủ yếu dời ngày, thường dời trong 30, 60, 90 ngày để thuận tiện quản lý nội bộ. Với tình huống trên, The G. hoàn toàn có thể linh hoạt đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng.

"Có thể admin chỉ là nhân viên tư vấn đặt chỗ, chỉ được phân quyền xử lý theo quy trình nên chưa giải quyết ngay cho khách" – ông Thanh phán đoán.

Phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ qua Fanpage The G. thì được thông tin "Hiện tại Giám đốc bên em cũng đang công tác tại Dubai – khu vực có những biến động về an ninh và di chuyển, nên việc trao đổi và xác nhận thông tin có thể chậm hơn một chút so với bình thường. Tuy nhiên bên em sẽ gửi phản hồi chính thức sớm nhất để anh/chị có góc nhìn đầy đủ và khách quan".

Fanpage The G. cũng vào bình luận tại bài viết trên diễn đàn về quán rằng "Ngay khi nắm được sự việc, chúng tôi đã chủ động liên hệ và trao đổi với khách với tinh thần lắng nghe và thiện chí, đồng thời cũng nhận được cảm thông từ khách hàng".

Sự việc cho thấy trong ngành F&B, một chính sách linh hoạt và cách xử lý tinh tế đôi khi quan trọng không kém chất lượng món ăn hay dịch vụ.


Tin liên quan

Bí quyết "sinh tồn" trong ngành F&B

Bí quyết "sinh tồn" trong ngành F&B

Chị Phan Lành, nhà sáng lập Bún Bò Phan Lành, là người đưa tiệm của mình đến gần công chúng hơn nhờ chuỗi chia sẻ kinh nghiệm trên các nền tảng mạng xã hội

Siêu thị cũng tham gia thị trường đồ cúng Thần Tài, bộ tam sên giá chưa tới 95.000 đồng

(NLĐO) – Mới chỉ "chào sân" thị trường nhưng các combo đồ cúng tại siêu thị đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Có phải bán quán xuyên Tết là "hốt bạc"?

(NLĐO) - Mỗi dịp Tết, nhiều chủ quán ăn và quán cà phê đều đứng trước cùng một câu hỏi: có nên mở xuyên Tết?

hủy cọc quán nhậu vì chiến sự The Gangs hủy cọc Khách Dubai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo