Khai hội chùa Tây Phương năm 2026

Sáng 20-4 (ngày 4 tháng 3 âm lịch), lễ khai hội truyền thống quốc gia chùa Tây Phương năm 2026 đã diễn ra tại Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương, xã Tây Phương, TP Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai (phải) cùng các đại diện ban, ngành tặng hoa chúc mừng khai hội. (Ảnh: CÔNG PHƯƠNG)

Chùa Tây Phương là Di tích quốc gia đặc biệt, tiêu biểu cho giá trị lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật của dân tộc Việt Nam. Chùa nổi tiếng với hệ thống tượng Phật bằng gỗ sơn son thếp vàng, được coi là kiệt tác điêu khắc của nghệ thuật tôn giáo Việt Nam.

Đặc biệt, 18 bức tượng La Hán được tạc từ gỗ mít vào thế kỷ 18 với những đường nét chạm khắc sống động, thể hiện rõ thần thái và tâm trạng của từng vị La Hán. Những bức tượng này không chỉ có giá trị nghệ thuật cao mà còn phản ánh tư tưởng Phật giáo sâu sắc.

Năm 2025, "Hội chùa Tây Phương" được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.