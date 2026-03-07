Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Hoa ban 2026

Sự kiện nhằm tôn vinh vẻ đẹp của loài hoa đặc trưng núi rừng Tây Bắc, đồng thời quảng bá hình ảnh miền đất và người dân Điện Biên thân thiện, mến khách. Thông qua lễ hội, hình ảnh mảnh đất và con người Điện Biên giàu truyền thống lịch sử, đậm đà bản sắc văn hóa được lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong xây dựng, quảng bá thương hiệu du lịch tỉnh Điện Biên đến với du khách trong nước và quốc tế.

Lễ hội Hoa ban giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước những nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên. Ảnh: TƯ HẠ

Du khách đến với lễ hội được thưởng thức các liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc; carnival đường phố; trình diễn sô thực cảnh "Huyền tích U Va". Bên cạnh đó còn có giải đua xe đạp đường trường và giải việt dã "Về Điện Biên Phủ" mở rộng năm 2026; thi xay ngô; thi giã bánh giầy; thi đẩy xe đạp thồ, tải đạn; thi kéo pháo; cuộc thi ảnh, video/clip "Ấn tượng Điện Biên"; không gian trưng bày, quảng bá giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch và không gian trải nghiệm văn hóa…

Lễ khai mạc lễ hội sẽ diễn ra vào tối 8-3 tại sân vận động tỉnh Điện Biên.