Văn hóa - Văn nghệ

Trần Thế Phong và dấu ấn tại triển lãm ảnh "25 năm một chặng đường"

Bài và ảnh: Minh Anh

(NLĐO) - Triển lãm ảnh "25 năm một chặng đường" vừa khai mạc tại Hội Mỹ thuật TP HCM là dịp để nhìn lại hành trình lao động nghệ thuật của Trần Thế Phong

Trần Thế Phong tạo dấu ấn tại triển lãm ảnh "25 năm một chặng đường" - Ảnh 1.

Chiếc máy ảnh đã gắn bó với Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong

Trần Thế Phong – 25 năm kể chuyện bằng ánh sáng và lòng nhân ái

Tối 24-10, tại Hội Mỹ thuật TP HCM (218A Pasteur, Phường Xuân Hoà, TP HCM), nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong đã khai mạc triển lãm ảnh cá nhân "25 năm một chặng đường" (2000 – 2025), đánh dấu hành trình dài gắn bó với chiếc máy ảnh, với con người, và với những lát cắt chân thật của cuộc sống.

Sinh năm 1969 tại Sài Gòn, Trần Thế Phong đến với nhiếp ảnh bằng con đường học thuật mà từ niềm say mê quan sát con người và cuộc sống quanh mình. Từ những ngày đầu cầm chiếc máy film cũ, anh đã sớm nhận ra rằng, mỗi bức ảnh không chỉ ghi lại hình ảnh, mà còn chứa đựng một câu chuyện về nụ cười, giọt mồ hôi, ánh mắt, và cả nỗi đau.

Trần Thế Phong tạo dấu ấn tại triển lãm ảnh "25 năm một chặng đường" - Ảnh 2.

Đông quan khách, đồng nghiệp đến chúc mừng lễ khai mạc triển lãm của nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong

25 năm qua anh không ngừng rong ruổi trên khắp mọi miền đất nước, từ đồng bằng Nam Bộ đến miền Trung bão lũ, từ những con hẻm nhỏ Sài Gòn đến xứ sở tuyết trắng Thụy Sĩ. Ở đâu có con người, ở đó ống kính của Trần Thế Phong.

Không chạy theo những khuôn hình cầu kỳ hay kỹ thuật phô trương, Trần Thế Phong chọn cách kể chuyện bằng ánh sáng tự nhiên và cảm xúc chân thật. Anh từng chia sẻ: "Tôi không chụp để lưu giữ, tôi chụp để sẻ chia. Mỗi khoảnh khắc, nếu không xuất phát từ trái tim, thì chỉ là hình ảnh vô hồn".

Trần Thế Phong tạo dấu ấn tại triển lãm ảnh "25 năm một chặng đường" - Ảnh 3.

Những tác phẩm của Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong

Trần Thế Phong kể chuyện bằng ống kính nhân văn

Trong suốt sự nghiệp, Trần Thế Phong đã đoạt hơn 200 giải thưởng nhiếp ảnh nghệ thuật và báo chí trong và ngoài nước nhưng điều khiến anh trân trọng nhất là sự đồng cảm của người xem khi đứng trước tác phẩm của mình.

Trần Thế Phong đã tổ chức nhiều cuộc triển lãm như: "Những nẻo đường tuổi thơ" (2008), "Mưu sinh" (2017), "Nhịp sống Sài Gòn" (2019) đến triển lãm gây nhiều cảm xúc nhất là "Cười" (2021). Điều khiến người xem luôn bắt gặp trong những cuộc triển lãm của anh chính là tình thương dành cho những con người bình dị.

Trần Thế Phong tạo dấu ấn tại triển lãm ảnh "25 năm một chặng đường" - Ảnh 4.

Một góc triển lãm của Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong

Những người lao động, em nhỏ bán vé số, cụ già đạp xích lô, người phụ nữ gánh hàng rong… đều hiện lên qua ống kính Trần Thế Phong bằng ánh sáng của sự tôn trọng và thấu hiểu.

Đặc biệt, trong giai đoạn khó khăn của đại dịch, bộ ảnh "Sài Gòn COVID-19" (2020 – 2022) của Trần Thế Phong đã khiến nhiều người xúc động. Giữa thành phố phong tỏa, anh vẫn lặng lẽ ghi lại hình ảnh lực lượng tuyến đầu, người dân hỗ trợ nhau trong cơn hoạn nạn. 

Những khung hình mộc mạc mà ám ảnh, mang đậm hơi thở của thời cuộc như một "ký sự bằng ánh sáng" về tinh thần kiên cường của Sài Gòn.

Trần Thế Phong tạo dấu ấn tại triển lãm ảnh "25 năm một chặng đường" - Ảnh 5.

Những tác phẩm của nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong

Không ngừng sáng tạo để được sẻ chia

Trần Thế Phong là người kể chuyện bằng sách ảnh khi anh luôn sáng tạo để được sẻ chia, được tìm sự đồng cảm để lan tỏa tích cực cho đời sống cộng đồng. Tính đến nay, anh đã xuất bản hơn mười bộ sách nhiếp ảnh cá nhân, trong đó có nhiều tác phẩm được đánh giá cao như "Overcoming the Darkness", "Vietnam's Traditional Crafts", "The Light of Life", "Sài Gòn Rhythm", "Cười", "Bóng", và mới nhất là "50 năm – Niềm vui thống nhất" (2025).

Mỗi cuốn sách là một lát cắt trong hành trình nghệ thuật đồng thời cũng là một cánh cửa mở ra cho thế giới thấy vẻ đẹp đời thường của con người Việt Nam.

Năm 2014, anh mang triển lãm "Children & Gánh" đến Thụy Sĩ một cột mốc quan trọng đưa hình ảnh trẻ em và đời sống lao động Việt Nam ra thế giới. Dù đứng ở đâu, anh vẫn luôn giữ trong tim một điều giản dị: "Tôi là người kể chuyện của Sài Gòn".

Trần Thế Phong tạo dấu ấn tại triển lãm ảnh "25 năm một chặng đường" - Ảnh 6.

Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm

Trần Thế Phong - Triển lãm của sự tri ân và tiếp nối

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tọa Thích Tâm Khải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ, chia sẻ: "Trong hơn 25 năm cầm máy, Trần Thế Phong không chỉ ghi lại khoảnh khắc mà còn lưu giữ tình người. Ống kính của anh không chỉ thấy bằng mắt mà bằng cả lòng trắc ẩn".

Triển lãm "25 năm một chặng đường" còn là hoạt động chuyên môn và là lời tri ân với cuộc đời, với những con người đã đi qua khung hình của Trần Thế Phong.

Triển lãm diễn ra từ ngày 24 đến hết 29-10-2025 tại Hội Mỹ thuật TP HCM, mở cửa tự do cho công chúng. Hơn 100 tác phẩm được chọn lọc kỹ lưỡng, sắp đặt trong không gian ấm cúng, đưa người xem đi qua hành trình của ánh sáng, bóng tối và hy vọng đúng như tinh thần nghệ thuật mà anh đã theo đuổi suốt 25 năm qua.


