Triển lãm "Hi.69": Khi hai dòng phù sa gặp nhau trên toan vẽ

Tối 31-10, triển lãm nhóm “Hi.69 - Hội ngộ hai dòng phù sa” của hai họa sĩ Hoàng Võ và Đức Giang, do Phan Trọng Văn giám tuyển, đã khai mạc tại Maii Art Space (phường Xuân Hoà, TP HCM).

Cùng sinh năm 1969 nhưng lớn lên từ hai miền khác biệt, Hoàng Võ mang theo sắc nắng, hơi thở phóng khoáng của miền sông nước Mê Kông; còn Đức Giang lại thấm đẫm vẻ trầm mặc của phù sa sông Hồng.

Họa sĩ Đức Giang (trái) và họa sĩ Hoàng Võ. Ảnh: NVCC

Xem tranh của Hoàng Võ, người xem cảm nhận một năng lượng dồi dào, tiết tấu mạnh mẽ và phóng khoáng. Anh dùng màu như nhịp điệu của đất trời Nam Bộ, khi rực rỡ, khi lắng đọng, nhưng luôn ẩn chứa sức sống tự nhiên.

Ngược lại, họa sĩ Đức Giang lại tìm đến sự tĩnh lặng, trầm sâu. Bảng màu trầm, những lớp sơn dày mỏng đan xen như ký ức được lưu giữ, gợi cảm giác về không gian tâm tưởng, nơi mọi hình thể tan rã thành xúc cảm.

Một số hình ảnh tại triển lãm. Ảnh: Trà Trương

Theo họa sĩ Quách Cường, tranh Đức Giang "đối thoại giữa các mảng sáng tối, đặc rỗng, tạo nên nhịp thở trầm mặc và da diết", trong khi Hoàng Võ "hành động trên toan như một cuộc đối thoại với cảm xúc, mỗi nét cọ là năng lượng, mỗi vệt màu là địa tầng của tâm hồn".

Triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 10-11.