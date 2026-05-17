NSƯT Kim Tử Long đạo diễn liveshow "Lê Hậu - Hương quê tình mẹ"





NS Lê Hậu và thầy - NSƯT Kim Tử Long

Chiều 17-5, buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu liveshow đã diễn ra trong không khí gần gũi, nhiều cảm xúc. Đây là dịp công bố một chương trình nghệ thuật, cuộc hội ngộ của những người đã đồng hành với nghệ sĩ Lê Hậu suốt chặng đường 14 năm làm nghề.

Không chọn cách làm một đêm ca nhạc đơn thuần, nghệ sĩ Lê Hậu quyết định kể câu chuyện đời mình bằng âm nhạc, cải lương và ký ức quê hương trong liveshow "Hương quê tình mẹ" do NSƯT Kim Tử Long đạo diễn. Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 8-6 tại Nhà hát Trần Hữu Trang.

Lê Hậu - 14 năm nỗ lực không ngừng

Trong buổi trò chuyện, nam nghệ sĩ nhiều lần xúc động khi nhắc về cha mẹ, quê hương miền Tây và người thầy đã dìu dắt mình trên con đường nghệ thuật.

"Làm liveshow khi cha mẹ còn ngồi dưới khán phòng xem mình hát là điều hạnh phúc, nếu cứ chờ đến con số 15, 20 năm, thì sẽ khó vì ba mẹ của Lê Hậu đã lớn tuổi rồi" – NS Lê Hậu cho biết ý định thực hiện liveshow đã được anh ấp ủ từ nhiều năm trước.

Các nghệ sĩ tham gia live show Lê Hậu trong buổi gặp gỡ báo chí

Sau quãng thời gian đi hát, dành dụm từng khoản tiền nhỏ, anh luôn mong có một chương trình riêng để tri ân khán giả.

Chính nỗi nhớ quê, nhớ cha mẹ trong những năm xa nhà lên TP HCM lập nghiệp đã khiến anh chọn tên gọi "Hương quê tình mẹ" cho liveshow lần này.

Anh kể mình từng phân vân giữa nhiều tên gọi khác nhau, nhưng cuối cùng lại chọn cái tên mộc mạc nhất, bởi đó cũng là con đường nghệ thuật mà anh theo đuổi suốt nhiều năm qua: nhạc quê hương và cải lương.

"Cải lương gắn với miền Tây, gắn với ký ức tuổi thơ của tôi. Mỗi lần hát là nhớ nhà, nhớ cha mẹ" – anh nói.

NS Lê Hậu tâm sự về việc tổ chức live show vào thời điểm hiện nay sau 14 năm phấn đấu với nghề

Người học trò luôn muốn được thầy "thêm gia vị"

Nếu "Hương quê tình mẹ" là câu chuyện của Lê Hậu, thì phía sau câu chuyện ấy luôn có bóng dáng của thầy – NSƯT Kim Tử Long – người thầy mà anh xem là điểm tựa lớn nhất trong nghề. Từ sau cuộc thi "Đường đến danh ca vọng cổ', rồi "Chuông vàng vọng cổ", anh dự thi và đã từng học tập khóa đào tạo diễn viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, tham gia nhiều vở diễn do thầy dàn dựng. Lê Hậu có giọng ca trầm ấm, cao vút và mang bản sắc rất riêng.

NS Võ Ngọc Quyền nói về nghệ sĩ Lê Hậu

NSƯT Kim Tử Long kể rằng ban đầu ông chỉ định hỗ trợ học trò từ phía sau sân khấu, lo phần đạo diễn, dàn dựng và hậu trường. Nhưng chính NS Lê Hậu là người tha thiết mời thầy tham gia trực tiếp vào chương trình.

Điều khiến nam nghệ sĩ kỳ cựu đồng ý không chỉ là tình cảm thầy trò, mà còn bởi sự nghiêm túc của Lê Hậu suốt nhiều năm qua.

"Lê Hậu là người chịu học, chịu nghe và luôn muốn tiến bộ. Điều đó rất quý với một nghệ sĩ trẻ" – NSƯT Kim Tử Long nhận xét.

NS Lê Hậu kể điều anh nhớ nhất là lời dạy của thầy: có giọng hát thôi chưa đủ để giữ khán giả ở lại lâu dài. "Thầy nói rồi sẽ có nhiều người hát hay hơn mình. Muốn được khán giả nhớ thì phải có "gia vị" trong phong cách diễn xuất của mình" – anh xúc động kể.

Từ trái sang: ca sĩ Thùy Trang, NS Lê Hậu và ca sĩ Uyên Trang

Với Lê Hậu, "gia vị" ấy chính là khả năng diễn xuất, cảm xúc sân khấu và cá tính nghệ thuật – điều mà anh vẫn đang học mỗi ngày từ người thầy của mình.

3 vai diễn hay trong live show và nhiều bất ngờ thú vị

Trong live show này, Lê Hậu sẽ diễn 3 vai với ba tính cách khác nhau trong ba trích đoạn: "Bến phà kỷ niệm", "Chiêu Quân cống hồ", "Hào khí Lam Sơn". Ngoài ra, còn nhiều ca cảnh, bài hát, được dàn dựng công phu, hoành tráng, hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ thú vị.

Tham gia chương trình còn có các nghệ sĩ, ca sĩ: NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Phượng Hằng, MC Đại Nghĩa, NS Lê Giang, ca sĩ Thùy Trang, ca sĩ Uyên Trang, ca sĩ Thanh Thúy, diễn viên điện ảnh Thanh Thức, NSƯT Hải Yến, NS Thanh Hồng, NS Tô Thiên Kiều, NS Phương Cẩm Ngọc, NS Võ Ngọc Quyền, NS Mi Anh, bé Vinh Hiển…

Từ một chàng trai miền tây lên TP HCM học nghề với nỗi nhớ nhà thường trực, Lê Hậu hôm nay đã đủ bản lĩnh để bước vào liveshow riêng của mình.