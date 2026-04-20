Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao TP HCM

Tối 19-4, lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) TP HCM lần I - năm 2026 với chủ đề "Vươn cao cùng thành phố" đã chính thức diễn ra tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh. Lần đầu tiên, lễ khai mạc một đại hội TDTT cấp thành phố được tổ chức ngoài trời, tạo nên diện mạo mới mẻ, giàu tính kết nối với cộng đồng.

Mở đầu chương trình là màn diễu hành hoành tráng của 170 đoàn tham dự đại hội. Trong đó, 168 đoàn đến từ các phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP HCM cùng 2 đoàn Bộ Tư lệnh thành phố và Công an thành phố. Hàng ngàn người được chia thành nhiều khối, lần lượt tiến vào khu vực sân khấu trong tiếng nhạc rộn ràng, tạo nên bức tranh sinh động về phong trào TDTT ở thành phố mang tên Bác.

Phần diễu hành kéo dài khoảng 20 phút, được tổ chức bài bản, đồng đều, thể hiện tinh thần đoàn kết và khí thế của các lực lượng tham gia. Đây cũng là một trong những điểm nhấn nổi bật, với quy mô được đánh giá lớn nhất từ trước đến nay ở một đại hội TDTT cấp địa phương.

Các khối thể thao phường, xã, đặc khu diễu hành tại lễ khai mạc. Ảnh: NHƯ KHUÊ

Tiếp nối là các nghi thức trang trọng gồm: rước cờ Tổ quốc, rước cờ đại hội và rước đuốc. Các nghi thức được thực hiện bởi lãnh đạo TP HCM cùng các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu, mang đến không khí trang nghiêm, khẳng định ý nghĩa của ngày hội TDTT lớn.

Không gian mở bên sông Sài Gòn góp phần tạo nên điểm nhấn khác biệt cho buổi lễ. Ánh sáng, âm thanh cùng cách dàn dựng hiện đại đã biến khu vực công viên thành một sân khấu lớn, nơi thể thao hòa quyện với đời sống đô thị. Hình ảnh một TP HCM năng động, trẻ trung và giàu bản sắc được thể hiện xuyên suốt qua các phần trình diễn.

Từ đầu tháng 4-2026, chương trình thi đấu trong khuôn khổ đại hội đã bắt đầu với phần tranh tài của môn bóng bàn (1-4). Đại hội TDTT TP HCM lần I - năm 2026 gồm 46 môn với tổng cộng 852 nội dung, sẽ kết thúc tranh tài vào ngày 31-5.

Ngoài ý nghĩa của đợt tuyển chọn lực lượng tham gia tranh tài cấp quốc gia, nâng cao trình độ, năng lực huấn luyện, tổ chức và điều hành của đội ngũ quản lý, Đại hội TDTT TP HCM còn là dịp tập dượt, thử nghiệm công tác tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026, sẽ diễn ra vào cuối năm nay cũng tại TP HCM.