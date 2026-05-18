Văn hóa - Văn nghệ

Khai mạc triển lãm 180 tranh cổ động về Bác Hồ tại TPHCM

Kim Ngân

(NLĐO) - TPHCM khai mạc triển lãm tranh cổ động và ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Người.

Sáng 18-5, tại Công viên Chi Lăng (phường Sài Gòn, TPHCM), Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM khai mạc Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026) và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2026).

Triển lãm giới thiệu 180 tranh cổ động của các họa sĩ chuyên và không chuyên trên cả nước, được tuyển chọn từ cuộc thi sáng tác tranh cổ động do Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện tổ chức. 

Thông qua ngôn ngữ mỹ thuật cổ động, các tác phẩm tái hiện sinh động hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Khai mạc triển lãm 180 tranh cổ động về Bác Hồ tại TPHCM - Ảnh 1.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, nhấn mạnh cách đây 115 năm, từ Bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, mở ra bước ngoặt lớn cho cách mạng Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước, tinh thần tự lực tự cường và khát vọng cống hiến vì hạnh phúc của nhân dân.

Nhiều tác phẩm tiêu biểu được giới thiệu tại triển lãm như "Kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước" của tác giả Lê Ngọc Thể (Nghệ An), "Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi" của tác giả Nguyễn Công Quang (Hà Nội), hay "Người đi tìm hình của nước" của tác giả Phạm Quốc Hưng (TPHCM).

Bên cạnh triển lãm tranh cổ động, từ ngày 15-5 đến 7-6, TPHCM còn tổ chức triển lãm ảnh tại khu vực đường Đồng Khởi và Công viên Chi Lăng với hơn 180 tư liệu, hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những thành tựu phát triển của đất nước, thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Khai mạc triển lãm 180 tranh cổ động về Bác Hồ tại TPHCM - Ảnh 2.
Khai mạc triển lãm 180 tranh cổ động về Bác Hồ tại TPHCM - Ảnh 3.
Khai mạc triển lãm 180 tranh cổ động về Bác Hồ tại TPHCM - Ảnh 4.

Các tác phẩm tranh cổ động tái hiện sinh động hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và khát vọng phát triển đất nước

Triển lãm gồm ba không gian trưng bày với các chủ đề: "Hồ Chí Minh - Hành trình vì độc lập, tự do, hạnh phúc"; "Dấu chân Người trên hành trình lịch sử dân tộc"; và "Tiếp nối di sản Hồ Chí Minh: Việt Nam - khát vọng hùng cường, thịnh vượng".

Hoạt động nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm sách về Bác Hồ tại Đường sách TPHCM

(NLĐO) - Đường sách TPHCM tổ chức triển lãm, kể chuyện và nhiều hoạt động đọc sách ý nghĩa nhân kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

