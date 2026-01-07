Khai mạc trưng bày "Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại"

Sáng 7-1, tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (TP HCM), trưng bày chuyên đề "Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại" chính thức khai mạc. Hoạt động nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trưng bày do Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phối hợp với Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam tổ chức, nhằm tôn vinh tuyến đường 1C, một tuyến chi viện chiến lược đặc biệt trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được xem là "mạch máu ngầm" nối từ biên giới Tây Nam đến tận mũi Cà Mau.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lâm Ngô Hoàng Anh - Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, nhấn mạnh tuyến đường 1C ra đời trong bối cảnh các tuyến vận tải trên biển bị phong tỏa ác liệt, đã trở thành tuyến huyết mạch thứ hai sau đường Hồ Chí Minh trên biển, giữ vai trò sống còn trong việc chi viện cho chiến trường miền Tây Nam Bộ.

Thông qua trưng bày "Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại", Bảo tàng lần đầu tiên giới thiệu câu chuyện về Thanh niên xung phong Tây Nam Bộ.

"Đây không chỉ là câu chuyện của một tuyến đường, mà là câu chuyện về ý chí, trách nhiệm và vẻ đẹp của tuổi trẻ Việt Nam trong những năm tháng khốc liệt. Chúng tôi hy vọng rằng, thông qua trưng bày, công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, sẽ có thêm những hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc, từ đó thêm tự hào và trân trọng giá trị của hòa bình" - ông Hoàng Anh bày tỏ.

Không gian trưng bày chuyên đề "Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại"

Trưng bày giới thiệu 109 hình ảnh, tư liệu và hiện vật, tái hiện sinh động một giai đoạn lịch sử gian khổ nhưng hào hùng của quân và dân miền Tây Nam Bộ, đặc biệt là những đóng góp thầm lặng của lực lượng Thanh niên xung phong trên tuyến đường 1C, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nội dung trưng bày được chia thành 4 phần: "Nơi huyền thoại bắt đầu", "Trong vòng vây lửa đạn", "Cuộc sống và chiến đấu của Thanh niên xung phong trên tuyến đường 1C", "Hồi ức và tri ân". Các nội dung tập trung khắc họa vai trò chiến lược của tuyến đường, sự khốc liệt của chiến tranh và những ký ức không thể phai mờ của các nhân chứng lịch sử.

Trao tặng quà tri ân các cựu Thanh niên xung phong trên tuyến đường 1C

Công đoàn và Chi đoàn Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh nhận phụng dưỡng ông Cao Long Phiêu

Không chỉ là không gian trưng bày tư liệu, hiện vật, trưng bày còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, hun đúc niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm tiếp nối cho thế hệ trẻ hôm nay.