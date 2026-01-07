HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Khai mạc trưng bày "Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại"

Tin, ảnh: Kim Ngân

(NLĐO) - Trưng bày “Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại” tái hiện tuyến chi viện chiến lược trong kháng chiến chống Mỹ.

Sáng 7-1, tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (TP HCM), trưng bày chuyên đề "Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại" chính thức khai mạc. Hoạt động nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trưng bày do Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phối hợp với Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam tổ chức, nhằm tôn vinh tuyến đường 1C, một tuyến chi viện chiến lược đặc biệt trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được xem là "mạch máu ngầm" nối từ biên giới Tây Nam đến tận mũi Cà Mau.

Khai mạc trưng bày "Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại" - Ảnh 1.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lâm Ngô Hoàng Anh - Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, nhấn mạnh tuyến đường 1C ra đời trong bối cảnh các tuyến vận tải trên biển bị phong tỏa ác liệt, đã trở thành tuyến huyết mạch thứ hai sau đường Hồ Chí Minh trên biển, giữ vai trò sống còn trong việc chi viện cho chiến trường miền Tây Nam Bộ. 

Thông qua trưng bày "Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại", Bảo tàng lần đầu tiên giới thiệu câu chuyện về Thanh niên xung phong Tây Nam Bộ.

"Đây không chỉ là câu chuyện của một tuyến đường, mà là câu chuyện về ý chí, trách nhiệm và vẻ đẹp của tuổi trẻ Việt Nam trong những năm tháng khốc liệt. Chúng tôi hy vọng rằng, thông qua trưng bày, công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, sẽ có thêm những hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc, từ đó thêm tự hào và trân trọng giá trị của hòa bình" - ông Hoàng Anh bày tỏ.

Khai mạc trưng bày "Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại" - Ảnh 2.
Khai mạc trưng bày "Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại" - Ảnh 3.
Khai mạc trưng bày "Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại" - Ảnh 4.

Không gian trưng bày chuyên đề "Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại"

Trưng bày giới thiệu 109 hình ảnh, tư liệu và hiện vật, tái hiện sinh động một giai đoạn lịch sử gian khổ nhưng hào hùng của quân và dân miền Tây Nam Bộ, đặc biệt là những đóng góp thầm lặng của lực lượng Thanh niên xung phong trên tuyến đường 1C, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nội dung trưng bày được chia thành 4 phần: "Nơi huyền thoại bắt đầu", "Trong vòng vây lửa đạn", "Cuộc sống và chiến đấu của Thanh niên xung phong trên tuyến đường 1C", "Hồi ức và tri ân". Các nội dung tập trung khắc họa vai trò chiến lược của tuyến đường, sự khốc liệt của chiến tranh và những ký ức không thể phai mờ của các nhân chứng lịch sử.

Khai mạc trưng bày "Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại" - Ảnh 5.

Trao tặng quà tri ân các cựu Thanh niên xung phong trên tuyến đường 1C

Khai mạc trưng bày "Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại" - Ảnh 6.

Công đoàn và Chi đoàn Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh nhận phụng dưỡng ông Cao Long Phiêu

Không chỉ là không gian trưng bày tư liệu, hiện vật, trưng bày còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, hun đúc niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm tiếp nối cho thế hệ trẻ hôm nay.

Tại lễ khai mạc, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phối hợp với Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa nhằm tri ân các cựu Thanh niên xung phong từng tham gia tuyến đường 1C.

Dịp này, Công đoàn và Chi đoàn Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh cũng nhận phụng dưỡng ông Cao Long Phiêu - cựu cán bộ Thanh niên xung phong Liên đội I, tuyến đường 1C, Thanh niên xung phong miền Tây Nam Bộ. Nghĩa cử thiết thực này thể hiện trách nhiệm và tinh thần tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với những đóng góp, hy sinh của những người đi trước.

    Thông báo