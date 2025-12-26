Smartphone cần 10 năm để phổ cập, AI chỉ mất thời gian ngắn để tiếp cận người dùng

Trí tuệ nhân tạo (AI) được xác định là công nghệ chiến lược của Việt Nam trong thời gian tới. AI đang phát triển với tốc độ rất nhanh, cho thấy khả năng lan tỏa vượt trội so với nhiều công nghệ trước đây. Nếu Internet hay smartphone cần khoảng 10 năm để phổ cập, thì AI chỉ mất thời gian ngắn để tiếp cận đông đảo người dùng. Riêng ChatGPT, hiện ghi nhận khoảng 400 triệu người sử dụng mỗi tuần trên toàn cầu.

Đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phát biểu tại hội thảo

Thông tin trên được bà Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên, Phụ trách Ban hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), cho biết tại hội thảo "Ứng dụng AI trong quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ về Truyền thông - Quảng cáo" do Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam phối hợp với NIC và các cơ quan liên quan tổ chức chiều 25-12.

Theo bà Quyên, trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo, ứng dụng AI ngày càng phổ biến, góp phần thay đổi cách sản xuất, phân phối và tiếp cận thông tin. "Việc Quốc hội thông qua Luật Trí tuệ nhân tạo tại kỳ họp thứ 10 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho phát triển, ứng dụng AI gắn với quản trị rủi ro, bảo đảm sử dụng công nghệ này an toàn, hiệu quả"- đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia cho hay.

Tại hội thảo, các ý kiến thảo luận cho biết trên thế giới, các tập đoàn truyền thông hàng đầu đã chuyển sang mô hình AI-driven marketing, trong đó dữ liệu được thu thập, phân tích và khai thác xuyên suốt toàn bộ chuỗi giá trị từ chiến lược, sáng tạo, triển khai đến đo lường hiệu quả.

Tại Việt Nam, xu hướng ứng dụng AI trong ngành truyền thông - quảng cáo cũng đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt trong vài năm trở lại đây. Nhiều agency và doanh nghiệp đã bắt đầu sử dụng AI cho các tác vụ như phân tích dữ liệu khách hàng, tối ưu hiệu suất quảng cáo số, cá nhân hóa nội dung hay tự động hóa báo cáo.

Ông Trương Gia Bảo, Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt, cho rằng ứng dụng AI trong quản trị không phải thay thế con người, mà nâng tầm chiến lược, từ phân tích dữ liệu khổng lồ đến tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo, giúp doanh nghiệp truyền thông dẫn dắt tương lai thay vì chạy theo nó.

Tuy nhiên, việc triển khai AI tại Việt Nam vẫn đối mặt với không ít thách thức, bao gồm sự phân mảnh dữ liệu, thiếu hệ thống tích hợp đồng bộ, hạn chế về năng lực triển khai chuyên sâu và khoảng cách giữa công nghệ và bài toán vận hành thực tiễn của doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Dưới góc nhìn doanh nghiệp truyền thông, bà Phạm Thị Thu Hằng, CEO & Founder của 5S Media, cho biết việc sử dụng AI vào mô hình vận hành không phải để thay thế con người mà nhằm nâng cao năng lực đội ngũ và chất lượng quản trị.

Theo bà Hằng, trong bối cảnh quảng cáo là một trong 10 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm theo Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam tại Quyết định 2486/QĐ-TTg, việc đầu tư vào công nghệ và dữ liệu chính là cách doanh nghiệp củng cố nội lực, nâng cao hiệu suất và tạo nền tảng phát triển bền vững cho ngành truyền thông - quảng cáo.

Bà Phạm Thị Thu Hằng cho biết dịp này, 5S Media đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Seinetime.ai (một doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển AI – PV). Theo đó, hai bên phối hợp phát triển các giải pháp AI tác nhân tiên tiến, tích hợp trực tiếp vào hệ thống vận hành của 5S Media. Giải pháp hướng tới tối ưu quy trình làm việc, minh bạch hóa dữ liệu, nâng cao hiệu suất nội bộ, đồng thời tạo nền tảng để 5S Media cung cấp dịch vụ AI cho khách hàng trong thời gian tới.



Ông Đoàn Đức Thuận, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI), cho rằng khi công nghệ dần trở thành mặt bằng chung, lợi thế cạnh tranh sẽ không còn nằm ở công cụ, mà ở năng lực tư duy, mức độ am hiểu ngành và khả năng sử dụng hiệu quả nó.