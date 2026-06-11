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Thể thao

Khai màn World Cup 2026: Lịch tường thuật chi tiết 104 trận trên các kênh của VTV

Tường Phước (Ảnh: FIFA)

(NLĐO) - Sau 4 năm chờ đợi, World Cup 2026 sẽ khởi tranh bằng trận đấu giữa đội chủ nhà Mexico và Nam Phi lúc 2 giờ ngày 12-6 (VTV3, VTV6, VTV9, VTV10).

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ khai màn bằng trận đấu giữa Mexico và Nam Phi. Không chỉ là màn so tài mở màn bảng A, đây còn là cột mốc đánh dấu kỳ World Cup đặc biệt nhất trong lịch sử với quy mô chưa từng có.

Hào hứng chờ khai màn World Cup 2026 - Ảnh 1.

World Cup 2026 được tổ chức tại ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico, đồng thời lần đầu tiên mở rộng lên 48 đội tuyển tham dự. Số trận đấu tăng lên 104, hứa hẹn mang đến một tháng tranh tài sôi động và hấp dẫn cho người hâm mộ trên toàn thế giới.

Là một trong ba nước đồng chủ nhà, Mexico có vinh dự đá trận khai mạc trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Lợi thế sân bãi cùng phong độ ổn định giúp đại diện khu vực CONCACAF được đánh giá cao hơn Nam Phi. Đội bóng của HLV Javier Aguirre đang thể hiện bộ mặt đầy tích cực khi duy trì chuỗi trận bất bại và vừa có chiến thắng đậm trước Serbia trong màn tổng duyệt trước giải đấu.

Hào hứng chờ khai màn World Cup 2026 - Ảnh 2.

Bên cạnh yếu tố sân nhà, Mexico còn sở hữu đội hình giàu kinh nghiệm với nhiều cầu thủ từng chinh chiến ở các giải đấu lớn. Những cái tên như Guillermo Ochoa, Edson Alvarez hay Raul Jimenez được kỳ vọng sẽ đóng vai trò đầu tàu trong hành trình chinh phục World Cup trên sân nhà.

Trong khi đó, Nam Phi trở lại sân chơi World Cup sau 16 năm vắng bóng. Đại diện châu Phi không được đánh giá cao bằng đối thủ nhưng vẫn là tập thể giàu tính tổ chức và luôn thi đấu với tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hugo Broos, Nam Phi xây dựng lối chơi kỷ luật và sẵn sàng tạo ra bất ngờ nếu Mexico chủ quan.

Hào hứng chờ khai màn World Cup 2026 - Ảnh 3.
Hào hứng chờ khai màn World Cup 2026 - Ảnh 4.

Giới chuyên môn nhận định đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay từ những phút đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm, tạo đà tâm lý thuận lợi cho hành trình tại giải đấu. Thống kê gần đây cho thấy các trận đấu của cả Mexico lẫn Nam Phi thường xuất hiện bàn thắng từ hiệp một, hứa hẹn mang đến thế trận cởi mở trong ngày hội khai màn.

Ngoài ý nghĩa chuyên môn, trận Mexico - Nam Phi còn mở ra chương mới cho lịch sử World Cup. Đây là kỳ World Cup đầu tiên áp dụng thể thức 48 đội, đồng thời có thể là lần cuối cùng người hâm mộ được chứng kiến một số ngôi sao lớn của bóng đá thế giới góp mặt tại sân chơi danh giá này. Chính vì thế, sức hút của giải đấu đang lan tỏa mạnh mẽ ngay trước giờ bóng lăn.

Hào hứng chờ khai màn World Cup 2026 - Ảnh 5.

Với lợi thế sân nhà, chất lượng đội hình nhỉnh hơn cùng sự cổ vũ từ hàng vạn khán giả trên khán đài, Mexico được dự đoán sẽ giành chiến thắng trong trận mở màn. Tuy nhiên, World Cup luôn là nơi những bất ngờ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Điều người hâm mộ mong đợi nhất không chỉ là kết quả thắng thua mà còn là một bữa tiệc bóng đá tưng bừng, nhiều bàn thắng để mở màn cho hành trình kéo dài hơn một tháng của ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh.

Hào hứng chờ khai màn World Cup 2026 - Ảnh 6.

Theo nhiều dự đoán chuyên môn, Mexico đủ khả năng thắng cách biệt nhưng Nam Phi cũng có cơ hội ghi bàn, hứa hẹn tạo nên màn khai hội giàu cảm xúc.

Hào hứng chờ khai màn World Cup 2026 - Ảnh 7.

 

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